De nieuwe Edits-app van Instagram is bedoeld voor content creators die hun video’s op professioneel niveau willen bewerken, buiten de beperkingen van de standaard Instagram-app om. Edits is vanaf nu beschikbaar voor iPhone en biedt krachtige tools die doen denken aan apps zoals CapCut van TikTok.

Wat is Instagram Edits?

Instagram Edits is een aparte videobewerkingsapp waarmee gebruikers op een meer professionele manier reels en andere video’s kunnen creëren. Denk aan uitgebreide bewerkingsopties, creatieve effecten, en een reeks AI-tools die het bewerken sneller en toegankelijker moeten maken.

Volgens Meta is de app ontworpen in samenwerking met populaire creators. De focus ligt dan ook op eenvoud in gebruik, zonder in te leveren op creatieve mogelijkheden. Edits is duidelijk een poging van Instagram om content creators meer in hun ecosysteem te houden, zonder dat ze noodgedwongen naar tools van concurrenten zoals TikTok (CapCut) hoeven uit te wijken.

Functies van Edits

Edits biedt een reeks functies die verder gaan dan wat we gewend zijn van de bewerkingsopties binnen Instagram zelf, zoals AI-gegenereerde animaties en green screen-effecten. Je kan je video’s bewerken in een tijdlijn-gebaseerde editor, zoals bij desktopsoftware ook het geval is. Daarnaast kan je aan meerdere videoprojecten werken, zonder je voortgang te verliezen. In de toekomst moet de mogelijkheid van AI in de app ook groter worden. Deze app is gemaakt in samenwerking met creators, zodat het aan sluit bij de eisen die zij hebben voor een videobewerkingsapp.

Beschikbaarheid in Nederland

De Edits-app is nu beschikbaar. Je kunt de app downloaden via de App Store. De app vereist een Instagram-account en biedt integratie met je reeds geplaatste reels, zodat je snel verder kunt bewerken.

Door een technisch probleem kan het gebeuren dat de app-informatieblokken niet de volledige informatie tonen over de app. Via de Download-knop kun je via de App Store de app downloaden.