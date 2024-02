Er zit een audiobug in macOS die mogelijk al twintig jaar bestaat. Apple is zelf al twaalf jaar op de hoogte, maar heeft het nog niet opgelost.

Het gaat om een bug waardoor de audiobalans op de Mac gaandeweg afwijkt, waardoor het geluid meer naar links of rechts verschuift. Een ontwikkelaar bracht het probleem opnieuw onder de aandacht. Hij moet nu een speciale app gebruiken om de audiobalans automatisch te herstellen. “De app komt uit 2015, dat betekent dat we de tiende verjaardag van de bug naderen”, aldus Fabian op X. Maar in feite blijkt de bug veel langer te bestaan. In oude forumpostings meldt een gebruiker het probleem al in 2002 en een ander zegt dat hij de bug al sinds 2003 op meerdere Macs heeft. Het zou betekenen dat het probleem al meer dan twintig jaar bestaat. Dit is de tijd dat de PowerBook G3 nog bestond.

Audiobalans op de Mac verschuift

Ook weten we dat Apple er sinds 12 februari 2012 van op de hoogte is. Toen namelijk verscheen er een supportdocument, waarin Apple erkende dat het probleem in Mac OS X 10.2 bestond. Apple schrijft daarin:

In sommige gevallen kan de audiobalans onverwacht naar het linker- of rechterkanaal verschuiven. Dit kan gebeuren als je snel op de volumetoetsen omhoog of volume omlaag drukt, terwijl de microprocessor van de computer zwaar wordt belast.

Om het probleem te verhelpen adviseert Apple om in de Systeeminstellingen naar het paneel ‘Geluid’ te gaan en daar handmatig de schuifknop naar de gewenste positie te slepen. Sindsdien is er nog geen oplossing gekomen.

Audiobalans herstellen met apps

Een oplossing die Apple niet aanbeveelt (maar die wel werkt) is de app Balance Lock van Tunabelly Software, die door veel mensen wordt gebruikt. Deze app is gratis te downloaden en past de audiobalans automatisch aan. Anderen zijn fan van de SoundSource-app van Rogue Amoeba.

De bug heeft invloed op de links/rechts stereobalans en is vooral merkbaar wanneer je op de Mac luistert met een hoofdtelefoon. De ‘ontdekking’ van Fabian heeft geleid tot een discussie op Hacker News, over allerlei audioproblemen op de Mac. Veelal gaat het daarbij om krakende geluiden, die niet met verschillende geluidskaarten en usb-versterkers opgelost kunnen worden. Sommige mensen ontdekken voor het eerst dat ze niet de enige zijn met het probleem.

Apple’s supportdocument is ondertussen verwijderd, maar de audiobug is er nog steeds.

Wil je de audiobalans voor hoofdtelefoons aanpassen op je iPhone, dan lees je daar meer over in onderstaande tip.