Update 22 februari 2021: Netflix kondigt vandaag aan dat de functie Downloads voor jou vanaf nu wereldwijd beschikbaar is op Android. Binnenkort gaat de streamingdienst de functie ook testen op iOS, waarna de functie voor iPhone en iPad later dit jaar beschikbaar komt. Met Downloads voor jou (Downloads For You) zorgt de Netflix-app ervoor dat films en series die passen bij jouw smaak automatisch gedownload worden op je toestel. Je kan zelf aangeven hoeveel GB’s je hiervoor vrij wil maken.

Netflix doet de laatste tijd steeds meer jouw voorkeuren en algoritmes. Netflix voegt bijvoorbeeld de Shuffle Play-knop toe, waarmee er automatisch een film of serie uitgekozen wordt die past bij jouw smaak. Met de Downloads voor jou kijken ze dus ook naar jouw smaak, maar dan voor het automatisch offline beschikbaar maken.

Oorspronkelijk artikel december 2019

Netflix voor iOS bevat al de functie ‘Smart downloads’. Dit zorgt ervoor dat een bekeken aflevering automatisch wordt verwijderd en dat de volgende aflevering offline wordt klaargezet. Zo voorkom je dat jouw iPhone of iPad vol staat met afleveringen die je al lang gezien hebt. Het werkt zodra je verbinding hebt met Wi-Fi. ‘Downloads voor jou’ is een uitbreiding daarop: hierbij worden films en series gedownload die voor jou mogelijk interessant zijn. Netflix bepaalt dus wat jij zou willen kijken.



Netflix Downloads voor jou

De app gebruikt algoritmes om op basis van jouw kijkgedrag te bepalen wat voor jou geschikt is. Je bepaalt zelf hoeveel opslag op je toestel je hiervoor wilt reserveren, bijvoorbeeld 2GB. Daarbij zie je ook hoeveel uur aan films en series dit omvat. Netflix vult deze opslagruimte met content om te kijken. Net als bij Smart downloads wordt er alleen content opgehaald als je verbonden bent met Wi-Fi. De gedownloade films verschijnen vanzelf op het tabblad Downloads, tussen de series en films die je zelf bewust al offline had klaargezet.

Downloads voor jou verscheen eerst in de betaversie van Netflix, maar wordt inmiddels ook uitgerold op Android-toestellen met stabiele versies. Het wachten is nu op de komst naar iOS. Netflix offline kijken kan al langere tijd, waarbij je zelf kunt aangeven wat de beeldkwaliteit moet zijn.