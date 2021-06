Net aangekondigd en nu al te proberen voor ontwikkelaars: de allereerste beta van watchOS 8 staat nu voor je klaar. Voorlopig kunnen alleen ontwikkelaars aan de slag, maar we verwachten over een paar weken ook de publieke beta. In dit artikel lees je alles over de watchOS 8 beta.

watchOS 8 is een gloednieuwe update voor je Apple Watch, die in het najaar beschikbaar komt voor iedereen met een geschikte smartwatch. Ontwikkelaars kunnen echter nu al aan de slag met de beta. Dit artikel zal bij nieuwe beta’s steeds weer opnieuw worden bijgewerkt.



Meest recente watchOS 8 Beta

watchOS 8 beta 1

7 juni 2021 – De eerste beta van watchOS 8 staat klaar voor ontwikkelaars.

Ontdekkingen in de watchOS 8 beta’s voor ontwikkelaars

De eerste beta is nog maar net beschikbaar gekomen. Naast de reeds aangekondigde functies tijdens WWDC 2021 kunnen er in de beta ook nog onverwachte verrassingen worden ontdekt. Zodra er meer bekend is nemen we hier een lijstje op met nieuwe functies die nog niet eerder zijn onthuld.

watchOS 8 beta downloaden voor ontwikkelaars en publieke testers

Ontwikkelaars kunnen de beta downloaden via Apple’s ontwikkelaarswebsite. Daar vind je het juiste betaprofiel om op je Apple Watch te installeren. Hou er rekening mee dat je ook de iOS 15 beta nodig hebt om de watchOS-beta te kunnen installeren. Voor het eerst is er ook een publieke beta van watchOS.

Let op: deze beta’s zijn alleen bedoeld voor ontwikkelaars en publieke testers en zijn niet geschikt om te gebruiken op toestellen die je dagelijks nodig hebt.



Tijdlijn watchOS 8 beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de watchOS 8-beta’s. We verwachten watchOS 8 in september of oktober 2020.

watchOS 8 Beta 1: 7 juni 2021 (verschenen)

watchOS 8 definitief: september/oktober 2021

Over watchOS 8

watchOS 8 is de nieuwste update voor de Apple Watch. watchOS 8 brengt heel veel verbeteringen, die tijdens WWDC 2021 zijn onthuld. Zo zijn er nieuwe wijzerplaten, zijn er nieuw ontworpen apps en ook nieuwe apps bij gekomen. Apple kondigde de update aan tijdens de keynote op maandag 7 juni. De definitieve versie volgt in het najaar, samen met de andere software-updates. Wil je meer weten wat er nieuw is in watchOS 8, lees dan ons overzicht met de belangrijkste functies.

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een iOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten. Meer over problemen door de iOS 14 beta’s, lees je in ons aparte artikel.