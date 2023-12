De iCulture-redactie bespreekt in deze miniserie welke Apple-producten in 2023 onze absolute favorieten waren. Deze editie staat in het teken van de MacBook Air 15-inch met M2-chip uit 2023.

De laatste dagen van het jaar zijn aangebroken en dat betekent dat het tijd is om terug te blikken op de Apple-producten die in 2023 verschenen. We vroegen je eerder al wat jouw favoriete Apple-product van 2023 is. Uiteraard hebben we daar ook zelf een mening over. Daarom delen we als redactie van iCulture aan het eind van het jaar onze persoonlijke favorieten. Tussen al het moois dat Apple dit jaar uitbracht, is het lastig om de absolute winnaar te vinden, maar we hebben elk uiteindelijk onze favoriet gekozen. In deze editie draait het om de MacBook Air 2023, gekozen door iCulture-redacteur Sabine.

Onze favorieten van 2023: de MacBook Air 15-inch

De MacBook Air behoort tot de populairste Apple-producten. Het is immers de voordeligste MacBook in het assortiment, die zowel in trek is bij studenten als voor de meeste mensen met een kantoorbaan. De laptops hebben dan ook een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding en de MacBook Air 2023 met M2-chip doet daar dankzij het 15-inch scherm nog een schepje bovenop. Dit formaat vult wat mij betreft een gat in Apple’s MacBook line-up op.

Wat is er zo goed?

Wie de krachtige specs van de MacBook Pro niet per se nodig heeft, maar wel een laptop met groter scherm wil, was lange tijd alsnog aangewezen op de MacBook Pro 14- of 16-inch. Er was bij Apple immers alleen een 13-inch MacBook Air te vinden. Het jaar 2023 bracht daar eindelijk verandering in, toen Apple in de zomer de 15-inch MacBook Air met M2-chip wereldkundig maakte. Wat mij betreft een uitkomst, want dat scheelt je toch al snel honderden euro’s in de portemonnee.

Het grotere schermformaat is voor mij dé reden om van de MacBook Air 2023 te houden. De M2-chip is nog altijd net zo snel als in de 13-inch MacBook Air van 2022. Bovendien zijn de prestatieverschillen tussen de M2-chip en M1-chip van het MacBook Air-model uit 2020 nu ook weer niet baanbrekend groot om enkel alleen daarvoor de overstap te rechtvaardigen (tenzij je nog een Intel MacBook gebruikt natuurlijk). Als mooie bonus is er natuurlijk de kleuroptie Middernacht, die er onder meer voor zorgde dat de MacBook Air 2022 vorig jaar de favoriet van Gonny was.

Waarom is dit onze favoriet van 2023?

Toegegeven, een 15-inch MacBook Air is nog altijd wat kleiner dan de 16-inch MacBook Pro, maar biedt in elk geval flink meer ruimte om op te werken dan het 13-inch model waar we al jaren niet omheen kunnen. Op mijn huidige MacBook Air (2020) met M1-chip (13-inch) is werken zonder een extern scherm aan te sluiten eigenlijk niet te doen. Bij het schrijven van een artikel is het wel zo handig om met minstens twee vensters naast elkaar te werken: één voor het Google Docs of het CMS (contentmanagementsysteem) en één voor de bron(nen) voor het artikel. Op het 13-inch scherm wordt de tekst in beide vensters zodanig klein, dat ik het zoveel mogelijk vermijd om op andere locaties te werken dan op kantoor, zoals onderweg of aan de keukentafel.

In een ideaal scenario sluit ik mijn laptop aan op twee ultrawidemonitoren. Dat kan overigens niet standaard op een MacBook Air met Apple Silicon (wel op de MacBook Pro), maar dankzij een workaround werkt het alsnog. Je kunt namelijk een docking station met DisplayLink-technologie gebruiken, zoals de Lenovo ThinkPad Hybride. Je kunt je vast voorstellen dat het gebruik van een 13-inch MacBook Air zonder extra monitors voor mij een crime is. Voeg daar de tweede generatie Apple Silicon aan toe en de 15-inch MacBook Air 2023 met M2-chip heeft (vrijwel) alles wat ik kan wensen in een laptop.

Wat kan er nog beter?

Zoals gezegd is de 15-inch MacBook Air 2023 een uitkomst voor iedereen die een grotere, betrouwbare laptop zoekt, maar niet de zwaarste programma’s hoeft te draaien. Toch vind ik dat Apple nog een stap verder zou mogen gaan, door ook een 16-inch variant van de MacBook Air uit te brengen. Die extra inch zorgt er immers voor dat je meer informatie op het scherm kunt tonen, waardoor je ‘m ook zonder extern scherm prettiger gebruikt. Bovendien is het kijken naar films en series op een groter scherm nog meeslepender.

Of er ooit een 16-inch MacBook Air gaat komen, is echter maar de vraag. Apple houdt zijn line-up qua schermformaten nu namelijk strikt gescheiden: 13- en 15-inch voor de Air-modellen, en 14- en 16-inch voor de Pro-modellen. Daarnaast mogen de specs uiteraard weer een upgrade krijgen, maar die komt er waarschijnlijk aan in 2024. Volgend jaar wordt namelijk een MacBook Air met M3-chip verwacht, gelukkig zowel in 13-inch als het 15-inch formaat. Voor mij misschien wel hét moment om mijn huidige 13-inch MacBook Air vaarwel te zeggen.

