De iCulture-redactie bespreekt in deze miniserie welke Apple-producten in 2023 onze absolute favorieten waren. Deze editie staat in het teken van de MacBook Pro met M3-chip.

De laatste dagen van het jaar zijn aangebroken en dat betekent dat het tijd is om terug te blikken op de Apple-producten die in 2023 verschenen. We vroegen je eerder al wat jouw favoriete Apple-product van 2023 is. Uiteraard hebben we daar ook zelf een mening over. Daarom delen we als redactie van iCulture aan het eind van het jaar onze persoonlijke favorieten. Tussen al het moois dat Apple dit jaar uitbracht, is het lastig om de absolute winnaar te vinden, maar we hebben elk uiteindelijk onze favoriet gekozen. In deze editie draait het om de MacBook Pro met M3-chip, gekozen door iCulture-redacteur Daniel.

Onze favorieten van 2023: de MacBook Pro met M3-chip

Toen Apple in 2021 met de volledig nieuwe MacBook Pro op de proppen kwam, waren we behoorlijk enthousiast. Deze krachtige laptop was op vrijwel ieder gebied beter dan zijn voorgangers en dat is mede te danken aan het design, het scherm en de M1 Pro-chip die erin zat.

Maar wat als je wel graag dat nieuwe design en het scherm wil, maar niet per se al die rekenkracht van een professionele chip vereist? Voor die mensen kwam Apple in 2023 met een nieuwe Mac en dat is mijn favoriet van het jaar geworden. Niet omdat de MacBook Pro met M3-chip objectief het beste product van Apple is, maar omdat deze laptop een belangrijke plek in Apple’s line-up goed weet te vervullen.

Wat is er zo goed?

De MacBook Pro met M3-chip is een krachtige laptop die ruimschoots kan leveren wat de meeste mensen met een computer zouden willen doen. Zeker voor alledaagse taken zoals internetten, chatten en documenten bewerken kan dit model echt alles aan. Wil je af en toe wat zwaardere taken vervullen met deze chip, zoals gaming of videobewerking? Dan moet dat ook geen probleem zijn. De laptop heeft naast een sterke chip immers ook een ventilatiesysteem tegen oververhitting, al zul je die in de praktijk bijna nooit horen.

Het 120 Hz ProMotion-beeldscherm is van topkwaliteit en de hele machine voelt erg solide aan. Voor de meeste mensen is 14-inch ook een prima formaat. Dankzij de dunne schermranden voelt dit niet als een enorm blok in je tas. Samen met de uitstekende batterijduur is dit model zeer geschikt voor onderweg.

Waarom is dit onze favoriet van 2023?

Zoals gezegd neemt de MacBook Pro met M3-chip een belangrijke plek in Apple’s assortiment in. En dan heb ik het specifiek over de instapversie met een M3-chip en niet de M3 Pro of M3 Max. We kennen de voorganger nog: dat was een MacBook Pro met M2-chip, een oud design, een (voor de meesten) nutteloze Touch Bar en behalve dat laatste niets unieks. Om die reden was het model niet aan te raden, wat zorgde voor een gapend gat tussen de goedkoopste MacBooks en de professionele modellen.

Je hebt als Apple-klant met deze nieuwe MacBook een breder assortiment aan laptops om uit te kiezen. Wil je gewoon een degelijke MacBook zonder te veel poespas? Dan kies je de MacBook Air. Degenen die dagelijks veel complexe taken laten uitvoeren en alle toeters en bellen moeten hebben, kiezen de MacBook Pro met een M3 Pro of M3 Max-chip. Zit je daar tussenin? Dan is de MacBook Pro met M3-chip dus ideaal. Zo is er voor ieder wat wils. Omdat deze belangrijke positie in de line-up nu eindelijk weer een goede invulling kent, is het mijn favoriet van het jaar.

Wat kan er beter?

Natuurlijk is niets perfect. Hoewel het lastig is om dat te duiden bij deze laptop, zullen de meesten al gauw vinden dat de prijs wel omlaag kan. Met een prijskaartje van zo’n €2000 is de laptop immers niet zomaar even gekocht. Hoewel het niet voor iedereen nodig is, zou je wellicht wel één upgrade willen uitvoeren. Denk aan bijvoorbeeld het werkgeheugen of de opslag. Deze upgrades zijn vrij prijzig, waardoor je in zo’n geval al gauw toch nog de prijs van een M3 Pro-laptop betaalt.

Apple heeft een oude truc uit de doos gehaald met deze MacBooks. Alleen de duurdere varianten met M3 Pro of M3 Max krijgen de kleuroptie spacezwart. Dat had wat ons betreft net zo goed op de M3-variant kunnen zitten, maar Apple zoekt natuurlijk redenen voor mensen om toch meer uit te geven. We gaven ons testmodel (weliswaar met M3 Max-chip) in onze MacBook Pro M3-chip review een 8,5. Je kunt er dan ook niet omheen: deze laptop is geen miskoop.

Prijzen MacBook Pro met M3-chip

M3 Pro instap M3 Pro upgrade M3 Max instap M3 Max upgrade