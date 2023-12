Wat was jouw favoriete nieuwe Apple-product van dit jaar? Wij zijn benieuwd met welk nieuw Apple-product jij dit jaar het meest tevreden bent. Is het een iPhone 15, één van de nieuwe MacBooks of toch iets anders?

De tijd van terugblikken is weer aangebroken. Eerder hadden we al alle nieuwe Apple-producten van 2023 op een rij gezet, maar nu willen we jou de kans geven om ons te laten weten welk product jouw absolute favoriet is. Het gaat hier om producten die dit jaar aangekondigd én uitgebracht zijn, dus de Vision Pro-headset valt voor dit jaar nog net buiten de boot.

Poll: het beste van Apple van 2023

Het jaar 2023 kenmerkt zich vooral door verbeterde producten. Een volledig nieuw product verscheen er dit jaar niet: daarvoor moeten we wachten tot 2024 met de eerder genoemde Vision Pro-headset. Wat overblijft zijn veel verschillende producten die weer een stap beter zijn dan hun voorgangers uit 2022. Maar niet elke productcategorie kwam aan bod: Apple bracht geen enkele nieuwe iPad uit en bij de AirPods verscheen alleen een iets vernieuwde versie van de tweede generatie AirPods Pro, maar nu met usb-c-case. De Apple TV moest het dit jaar ook zonder update doen en er werden zelfs geen nieuwe Magic-accessoires voor de Mac uitgebracht. Gelukkig blijft er nog genoeg over om uit te kiezen wat Apple dit jaar wél uitgebracht heeft.

Binnenkort hoor je in de nieuwste iCulture Podcast wat onze persoonlijke favoriete nieuwe producten van het jaar zijn en bespreken we de uitslag van deze poll. Heb jij nog een leuke onderbouwing voor jouw keuze? Laat deze dan weten in de reacties en wie weet bespreken we jouw keuze in de podcast. Ook lees je over onze persoonlijke favorieten in onze jaarlijkse artikelserie die je in de laatste week van het jaar op de site vindt. Om je geheugen nog even op te frissen, lees je in ons uitgebreide overzicht welke Apple-producten er in 2023 allemaal uitgebracht zijn en wat per product de unieke eigenschappen zijn.