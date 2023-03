Moet je langere tijd op je MacBook werken, dan is het wel zo prettig om een extern beeldscherm aan te sluiten. We leggen hier uit hoe je een MacBook met extern display gebruikt en waar je rekening mee moet houden.

Je kunt een Mac met extern beeldscherm gebruiken. Daarbij denk je al snel aan een desktop Mac, zoals een Mac mini. Maar met een MacBook is het ook heel goed mogelijk om een extra scherm eraan te koppelen. Dat werkt wel zo prettig, omdat je een veel groter schermoppervlak tot je beschikking hebt en niet voorovergebogen over je MacBook hoeft te hangen. Het is zelfs mogelijk om meerdere externe displays te gebruiken, tot wel vier stuks tegelijk!

Extern scherm aansluiten op je MacBook

Bij de eerste MacBooks met Apple Silicon kon je maar één extern scherm aansluiten, maar ondertussen is er veel meer mogelijk. Huidige modellen ondersteunen vaak twee of meer schermen.

Het aansluiten van een extern scherm is heel gemakkelijk:

Sluit het beeldscherm aan op een stopcontact. Gebruik een videokabel om het beeldscherm aan te sluiten op een geschikte poort* (Thunderbolt of HDMI) van je MacBook. Heb je niet de juiste aansluiting op je MacBook, dan kun je eventueel een adapter gebruiken of een geschikte videokabel aansluiten.

Poorten kunnen op elkaar lijken, dus bepaal of de poort geschikt is om beeldschermen op aan te sluiten.

Zodra het beeldscherm op de juiste manier is aangesloten, wordt het automatisch gedetecteerd door je MacBook. Het bureaublad van macOS verschijnt op het beeldscherm en je kunt verder gaan met het instellen van de beeldschermweergave.

Ga naar  > Systeeminstellingen (of Systeemvoorkeuren) > Beeldschermen en doorloop de verschillende instellingen, zoals resolutie en verversingsfrequentie.

Hoeveel beeldschermen per type poort?

Het aantal externe beeldschermen dat je kunt aansluiten is afhankelijk van het type poort:

Thunderbolt, Thunderbolt 2 of Mini DisplayPort: maximaal 2 beeldschermen*

Thunderbolt 3 (USB-C): één beeldscherm op elke poort

Thunderbolt 4- (USB-C): maximaal 4 externe beeldschermen

HDMI-poorten: maximaal 4 externe beeldschermen

*Als de beeldschermen zelf een Thunderbolt-poort hebben, kun je het ene beeldscherm op het andere aansluiten en vervolgens een van de beeldschermen aansluiten op een Thunderbolt-poort op je computer. Als je Mac twee Thunderbolt-poorten heeft, kun je op elke Thunderbolt-poort op je Mac een beeldscherm aansluiten. Als je een DisplayPort-apparaat wilt aansluiten, moet dit het laatste apparaat zijn in de keten met Thunderbolt-apparaten.

MacBook Air met extern scherm

De MacBook Air is bedoeld voor consumentengebruik en ondersteunt daarom maar één extern beeldscherm. Ongeacht of je een uitvoering met M1-chip (2020) of M2-chip (2022) hebt, is dit het maximaal mogelijke:

1x extern beeldscherm van maximaal 6K bij 60Hz op de Thunderbolt/USB 4-poort

Dit maximum geldt ook voor het instapmodel van de MacBook Pro met 13-inch scherm. Deze zijn voorzien van een standaard M1- of M2-chip en ondersteunen daarom maar één extern scherm.

MacBook Pro met extern scherm

Het aantal beeldschermen dat je tegelijkertijd kunt gebruiken is afhankelijk van het model MacBook, de resolutie en de vernieuwingsfrequentie die je wilt gebruiken. Gangbare resoluties zijn 4K, 6K en 8K en bij de vernieuwingsfrequentie is vaak sprake van 60Hz, 144Hz of 240Hz. Het is niet mogelijk om met een MacBook-hub of dockingstation het maximale aantal beeldschermen te verhogen. Wil je meerdere beeldschermen aansluiten, koppel dan eerst het scherm met de hoogste resolutie. Dus eerst 6K en daarna 4K.

MacBook Pro (2023) met M2 Pro-chip

De 14- en 16-inch MacBook Pro-modellen van 2023 met M2 Pro-chip ondersteunen maximaal twee externe beeldschermen met een resolutie tot 8K en een verversingsfrequentie tot 240Hz. Hieronder zie je alle details.

1 extern beeldscherm aansluiten

Kies uit deze opties:

Thunderbolt: 1x beeldscherm van maximaal 6K bij 60Hz

HDMI: 1x beeldscherm tot 8K bij 60 Hz

HDMI: 1x een 4K-scherm bij 240Hz

2 externe beeldschermen aansluiten

Kies uit deze opties:

Thunderbolt: 2x een beeldscherm van maximaal 6K bij 60Hz

Thunderbolt en HDMI: 1x een beeldscherm van maximaal 6K bij 60 Hz op de Thunderbolt-poort én 1x een beeldscherm van maximaal 4K bij 144Hz op de HDMI-poort

MacBook Pro (2023) met M2 Max-chip

De 14-inch en 16-inch uitvoeringen van de MacBook Pro met M2 Max-chip uit 2023 ondersteunen maximaal vier externe beeldschermen met een maximale resolutie van 8K en een verversingsfrequentie tot 240Hz.

1 extern beeldscherm aansluiten

Dit is mogelijk bij het gebruik van één extern scherm:

Thunderbolt: 1x scherm van maximaal 6K bij 60Hz

HDMI: 1x scherm tot 8K bij 60Hz

HDMI: 1x een 4K-scherm bij 240Hz

2 externe beeldschermen aansluiten

Dit zijn de mogelijke configuraties bij twee schermen:

1x scherm tot 8K bij 60Hz op de Thunderbolt-poort én 1x scherm tot 8K bij 60Hz op de HDMI-poort

1x scherm tot 8K bij 60Hz op de Thunderbolt-poort én 1x scherm van 4K bij 240Hz op de HDMI-poort

3 externe beeldschermen aansluiten

Drie externe beeldschermen zijn ook mogelijk in deze configuraties:

1x scherm tot 6K bij 60Hz op de Thunderbolt-poort én 2x schermen tot 6K bij 60Hz

2x scherm tot 6K bij 60Hz op de Thunderbolt-poorten én 1x scherm tot 8K bij 60Hz op de HDMI-poort

2x scherm tot 6K bij 60Hz op de Thunderbolt-poorten én 1x scherm van 4K bij 240Hz op de HDMI-poort

4 externe beeldschermen aansluiten

Deze combinatie is maximaal mogelijk:

3x beeldscherm tot 6K bij 60Hz op de Thunderbolt-poorten én 1x scherm tot 4K bij 144Hz op de HDMI-poort

Bij eerdere MacBook Pro-modellen is iets minder mogelijk:

M1- of M2-chip: maximaal één 6K-scherm bij 60Hz

M1 Pro-chip: maximaal twee schermen van 6K

M1 Max-chip: maximaal vier schermen (3x 6K en 1x 4K)

Er zijn geen MacBook Pro’s met M1 Ultra-chip verschenen, maar voor de volledigheid vermelden we nog dat deze 5 externe beeldschermen aan kan. Je vindt de M1 Ultra-chip alleen in de Mac Studio.

Vooral de instapmodellen van de MacBook Pro’s zijn een vreemde uitzondering. Deze zijn eigenlijk wat meer bedoeld voor consumenten die graag het ‘Pro’-label op hun laptop willen hebben, maar niet van plan zijn om zware grafische taken uit te voeren. Apple gaat er vanuit dat de gemiddelde consument niet meer dan één extern scherm gaat aansluiten. Bij de Mac mini met M1- en M2-chip is het overigens wel mogelijk om twee schermen aan te sluiten, maar dit geldt niet voor de MacBooks.

De kans is groot dat de aanstaande M3-chip opnieuw slechts één extern scherm zal ondersteunen. Je zult dan moeten wachten op MacBook Pro’s met M3 Pro- en M3 Max-chips om meerdere externe beeldschermen te kunnen aansluiten.

Workaround: meer schermen aansluiten

Volgens de officiële informatie van Apple kun je maar één scherm aansluiten op MacBooks met M1- of M2-processor. Deze beperking valt echter te omzeilen met de juiste software en adapters.

Gebruik je software, dan ben je afhankelijk van third party-drivers en loop je wel het risico dat dit op een gegeven moment niet meer werkt als Apple updates van macOS uitbrengt.

Optie #1: DisplayLink softwaredrivers

Er zijn docks die meerdere schermen mogelijk maken dankzij een combinatie van native usb-c Alternate Mode) en DisplayLink-technologie. Er zijn verschillende versies van de DisplayLink-driver en sommige docks leveren het standard mee. Je kunt de nieuwste versie hier downloaden.

Na het downloaden van de DisplayLinks-software geef je in macOS toestemming om Schermopnames te maken, anders werkt het niet. Je regelt dit via  > Systeeminstellingen > Privacy en beveiliging > Schermopname. Meer informatie vind je op de supportpagina. Sluit daarna de MacBook op een docking station aan en sluit vervolgens het eerste scherm aan via de HDMI-poort of DisplayPort. Deze gebruikt Alternate Mode (Alt Mode). Het tweede en derde scherm maken gebruik van de DisplayLink-software.

Optie #2: InstantView software

Je zou ook gebruik kunnen maken van Instantview van SiliconMotion. Deze software werkt met verschillende hubs en adapters van bijvoorbeeld Satechi, Hyper, Plugable, Baseus en UGreen.

Meer informatie over het gebruik van een Mac met extern beeldscherm vind je in onze tip over Macs aansluiten op een tweede scherm.

Welk extern beeldscherm voor je MacBook? We hebben een overzicht gemaakt van de meest geschikte modellen! Daarnaast zou je de iPad als tweede scherm voor je Mac kunnen gebruiken.