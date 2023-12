De iCulture-redactie bespreekt in deze miniserie welke Apple-producten in 2023 onze absolute favorieten waren. Deze editie staat in het teken van de grote HomePod uit 2023.

De laatste dagen van het jaar zijn aangebroken en dat betekent dat het tijd is om terug te blikken op de Apple-producten die in 2023 verschenen. We vroegen je eerder al wat jouw favoriete Apple-product van 2023 is. Uiteraard hebben we daar ook zelf een mening over. Daarom delen we als redactie van iCulture aan het eind van het jaar onze persoonlijke favorieten. Tussen al het moois dat Apple dit jaar uitbracht, is het lastig om de absolute winnaar te vinden, maar we hebben elk uiteindelijk onze favoriet gekozen. In deze editie draait het om de grote HomePod 2023, gekozen door iCulture-redacteur Benjamin.

Onze favorieten van 2023: de grote HomePod

Als je aan Apple’s producten van 2023 denkt, dan is de HomePod waarschijnlijk niet het eerste product dat in je hoofd op komt. En dat is niet alleen omdat deze alweer in januari op de markt kwam. Wat vooral meespeelt is dat het niet tot één van Apple’s populairste producten behoort en dat hij ten opzichte van de voorganger niet eens zo heel veel verschilt. Toch is de grote tweede generatie HomePod die Apple in 2023 uitbracht voor mij één van de favorieten van 2023.

Wat is er zo goed?

Ik ben altijd al een fan geweest van de HomePod. Met nagenoeg alles in huis dat via HomeKit werkt, ben ik een grootgebruiker van Siri. Lampen, gordijnen, schakelaars en meer bedien ik bijna allemaal met m’n stem. Maar ook voor andere opdrachten zoals vragen naar het weer of het zetten van een timer vind ik de HomePod nog altijd een ideaal apparaat. Natuurlijk zit ik ook vaak genoeg te vloeken op de beperkingen van Siri of als de assistent mij weer eens niet goed begrijpt. Ook zie ik dat Siri mijlenver achterloopt op de concurrentie. Maar dat staat nu even los van de HomePod.

Wat voor mij zo goed is aan de HomePod, is de naadloze integratie met alle andere Apple-apparaten. Hij communiceert rechtstreeks met m’n iPhone en die van m’n vriendin, weet precies wie er spreekt (al werkt dit helaas niet altijd meteen vlekkeloos) en er komt ook nog eens heel goed geluid uit. De nieuwste tweede generatie HomePod pakt qua vernieuwingen de verbeteringen mee die Apple eerder al bij de HomePod mini doorvoerde: een verbeterd scherm, een temperatuur- en luchtvochtigheidssensor en ondersteuning voor Thread.

Waarom is dit onze favoriet van 2023?

Muziek luisteren is voor mij niet eens de belangrijkste functie van een HomePod. Je zou daarom kunnen stellen dat de HomePod mini meer dan voldoende is voor mijn toepassingen. In dat opzicht is de HomePod 2023 een opmerkelijke keuze voor mijn favoriete product. Maar wat er voor mij vooral toe doet, is dat Apple weer brood ziet in de grote HomePod en de HomePod in het algemeen. Een jaar eerder trok Apple de stekker uit de grote HomePod, dus nog ruim voordat er überhaupt een opvolger was. De HomePod mini bleef alleen achter, waardoor er bij mij (en veel andere Apple-gebruikers) twijfel was of er nog wel toekomst zit in de HomePod als productcategorie.

Maar door de komst van de tweede generatie grote HomePod, heb ik er weer het volste vertrouwen in dat Apple de komende jaren meer in petto heeft. In die zin geeft de HomePod 2023 mij nieuwe hoop. Niet alleen voor nieuwe HomePod-modellen, maar ook vooral voor smart home in het algemeen.

Wat kan er nog beter?

De HomePod 2023 is niet per se het meest vernieuwende product van het jaar. Het was niet meer dan een herkansing en inhaalslag, zodat er weer een grote HomePod in de line-up is die mee kan met de succesvollere HomePod mini, zoals je eerder al kon lezen in de review van de HomePod 2023. We zouden dan ook graag zien dat Apple in de toekomst meer innoveert. Een HomePod met en ingebouwd display waar je allerlei informatie van kan aflezen, is iets wat ik al jaren graag zou willen zien. Daar is de grote HomePod meer dan geschikt voor als je het mij vraagt.

Ook hoop ik dat Apple Siri de komende jaren een flinke boost gaat geven. Apple kan met software-updates Siri veel geavanceerder maken. En met een slimmere en beter werkende Siri, is de HomePod ook meteen veel makkelijker in gebruik. Apple zou werken aan allerlei AI-functies, dus ik heb goede hoop dat we daar iets van terug zien in de volgende generatie Siri.

Qua hardware hoop ik verder nog dat een eventuele nieuwe grote HomePod beter gaat klinken. De tweede generatie HomePod klinkt voor mij iets minder goed dan de oorspronkelijke eerste grote HomePod. Ik zou het fijn vinden als Apple de geluidskwaliteit weer wat opschroeft, desnoods in een HomePod Max-model die qua prijs dan weer op een iets hoger niveau kan liggen. Een volledige line-up van verschillende HomePod-modellen voor je home cinema-opstelling is dan ook iets waarvan ik hoop dat Apple naartoe werkt.

Lees ook onze HomePod 2023 review voor meer van onze ervaringen. Lees ook ons overzicht van alle Apple-producten van 2023.