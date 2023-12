Bij de M1- en M2-chip koos Apple ervoor om de MacBook Air als eerste te voorzien van de nieuwste chip. Dat is bij de M3-chip niet het geval. Afgelopen oktober verschenen de iMac en de 14-inch MacBook Pro als eerste met de nieuwste generatie chip. Je vraagt je dan ook misschien wel af wanneer de release van de MacBook Air met M3-chip is. Bloomberg zegt dat de nieuwe MacBook Air met M3-chip al begin 2024 uitgebracht wordt.

Release M3 MacBook Air

De nieuwe MacBook Air met M3-chip verschijnt volgens Bloomberg zowel in 13- als 15-inch, zoals nu ook het geval is. Maar deze keer krijgen de twee modellen tegelijkertijd een update naar de M3-chip. Apple zou deze twee modellen, met de codenamen J613 en J615, voorzien van macOS Sonoma 14.3. Deze software-update wordt verwacht tussen eind januari en februari, maar de MacBook Air zelf zou vermoedelijk ergens in maart beschikbaar komen.

De belangrijkste vernieuwing is de nieuwe M3-chip, wat de MacBook Air weer een stukje sneller maakt. De bron zegt niets over eventuele andere verbeteringen, maar meestal voert Apple nog een aantal kleinere veranderingen door. Apple zou bijvoorbeeld de helderheid van het beeldscherm bij standaardcontent kunnen verhogen van 500 nits naar 600 nits, zoals ze dat ook gedaan hebben bij de MacBook Pro.

Maart 2024 lijkt een drukke maand te worden voor Apple. Naast deze MacBook Air M3, verwachten we ook de release van nieuwe iPads van 2024 in die maand. Het gaat dan om de nieuwe iPad Air en iPad Pro, beide in twee formaten. Daarnaast is er natuurlijk ook nog de Vision Pro, die mogelijk in die maand uitgebracht gaat worden. Het is daarom wel de verwachting dat Apple in maart een event gaat organiseren.