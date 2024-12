In deze miniserie bespreekt de iCulture-redactie welke Apple-producten in 2024 onze absolute favorieten waren. Deze editie staat in het teken van de Mac mini met M4-chip.

De Apple-producten uit 2024 hebben voor een bewogen jaar gezorgd met uitblinkers en tegenvallers. Traditiegetrouw bespreken we in de laatste dagen van het jaar onze favoriete Apple-producten van het jaar. Het is lastig om een absolute favoriet te kiezen, want dat is een erg persoonlijke keuze. Daarom bespreken we drie favorieten, te beginnen met de keuze van Benjamin: de Mac mini met M4-chip.

Onze Apple-favorieten van 2024: Mac mini M4

De Mac mini M4 is Apple’s allernieuwste (en kleinste) Mac mini ooit. Hij verscheen afgelopen oktober en is voorzien van de nieuwste generatie Apple Silicon-chip. Dit model kreeg een gloednieuw design, heeft razendsnelle prestaties en is ook nog steeds erg voordelig. Het is misschien wel de beste Mac die Apple ooit gemaakt heeft en hoort daarom wat mij betreft zeker thuis in het rijtje van Apple-favorieten van 2024.

Wat is er zo goed?

In de basis is de Mac mini een Mac zoals alle anderen: je kunt er hetzelfde mee doen als bijvoorbeeld een iMac of MacBook Pro met dezelfde chip. Maar het is de vorm (en de prijs) die het verschil maakt. Een van de speerpunten van de Mac mini M4 is wat mij betreft het nieuwe design. Niet omdat hij nou zo mooi is om naar te kijken (op dat vlak wint de iMac nog steeds), maar meer omdat het design zoveel praktischer geworden is. Hij is een stuk kleiner geworden, waardoor hij echt op ieder bureau past. Tegelijkertijd is hij ook nog makkelijk te verplaatsen en kun je hem bijvoorbeeld eenvoudig aan een Mac aansluiten. Het is bijna een draagbare desktop. Een laptop in de vorm van een desktop.

Functionele wijzigingen in het ontwerp maken de Mac mini M4 wat mij betreft ook een uitschieter. Er zitten voor het eerst poorten voorop, zodat je eenvoudig accessoires kan aansluiten. Maar ook achterop zitten nog voldoende poorten met hoge specificaties. Je zou kunnen zeggen dat het ontbreken van de usb-a-poort een gemis is, maar ik heb dat niet zo ervaren.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de chip. De M4-chip is razendsnel, zeker in combinatie met de standaard 16GB RAM. Je kan er probleemloos alles op doen wat je zou willen. Ik durf te stellen dat de basisconfiguratie met gewone M4-chip en 16GB RAM voor 75% van de mensen meer dan voldoende is.

Waarom is dit onze favoriet van 2024?

Het is met de Mac mini M4 misschien wel makkelijker dan ooit geworden om in te stappen in de wereld van de Mac. Als je al een scherm en andere accessoires hebt (de kans is vrij groot), dan kun je voor zo’n €700,- al een Mac in huis halen waar je met gemak vijf jaar mee kan doen. Maar ook als tweede Mac in huis, waar ik hem voor gebruik, is het een aanwinst. Het is misschien een beetje een overbodige luxe, maar je wil niet altijd maar overal in huis je MacBook met je meeslepen. Of wat als meerdere mensen in huis tegelijkertijd werk op de Mac willen doen? De Mac mini kan je er dan prima bij hebben, wat hem voor mij een echte toevoeging in het huishouden maakt.

Bovendien gebeurt het niet vaak dat Apple een product een volledig nieuw design geeft. Zeker bij Macs zien we dat maar eens in de vijf of zes jaar. Nu is een nieuw design an sich niet eens een reden om een product te benoemen tot favoriet van het jaar, maar als het zorgt voor een daadwerkelijk beter product is dat voor ons wel een zwaarwegende factor.

Wat kan er beter?

Toch (gelukkig?) zijn er altijd nog dingen die beter kunnen. Niemand is perfect, dus ook de Mac mini M4 niet. De hoeveelheid opslag in het instapmodel is met 256GB wel wat aan de lage kant, zeker als het een computer is die je met meerdere mensen in huis wil gebruiken. Upgrades zijn nog steeds belachelijk duur, maar gelukkig kun je eenvoudig een externe SSD aansluiten. Een ander pijnpuntje is wat ons betreft de ingebouwde speaker. We begrijpen dat de speaker in de Mac mini geen prioriteit heeft, maar als zelfs de systeemgeluidjes lelijk klinken, weet je dat je iets verkeerds gedaan hebt. Dit was al zo bij de voorgangers van de Mac mini M4, en hoewel het in het nieuwe model wel iets beter is, is het wat ons betreft nog niet wat het hoort te zijn.

Lees ook onze uitgebreide review van de Mac mini M4 voor meer over onze ervaringen. Lees ook ons overzicht van alle Apple-producten van 2024.

Prijzen Mac mini M4 en M4 Pro (2024)