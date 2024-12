In deze miniserie bespreekt de iCulture-redactie welke Apple-producten in 2024 onze absolute favorieten waren. Deze editie staat in het teken van de iPad Pro met M4-chip.

De Apple-producten uit 2024 hebben voor een bewogen jaar gezorgd met uitblinkers en tegenvallers. Traditiegetrouw bespreken we in het najaar onze favoriete Apple-producten van het jaar. Het is lastig om een absolute favoriet te kiezen, want dat is een erg persoonlijke keuze. We zijn aanbeland bij ons derde en laatste favoriete Apple-product van 2024; de iPad Pro met M4-chip.

Lees hier de eerdere edities uit deze artikelserie:

Onze favorieten van 2024: de iPad Pro met M4-chip

De iPad Pro is Apple’s krachtigste tablet met het beste scherm, de beste speakers, camera en meer. Met name de iPad Air heeft dit jaar een mooie inhaalslag gemaakt, maar wat mij betreft, steekt de iPad Pro er nog altijd met kop en schouders bovenuit. Het 2024-model heeft minimale veranderingen aan het uiterlijk, maar wat maakt dan het verschil?

Wat is er zo goed?

Wie de iPad met alle toeters en bellen wil, komt al gauw uit bij de iPad Pro. Net als bij de MacBook Air en MacBook Pro heeft het Pro-model op veel gebieden net wat betere specificaties. Voor mij is een iPad een aankoop waar ik jarenlang mee doe. Ik heb dit jaar een iPad Pro met M4-chip (11-inch) aangeschaft. Mijn vorige model was de 11-inch iPad Pro uit 2018 (!). Deze was eigenlijk nog niet eens écht aan vervanging toe, ware het niet dat ik schermkwaliteit heel belangrijk vind. Wat mij betreft zit daar de grootste verbetering in het 2024-model.

De iPad Pro met M4-chip is de eerste iPad met een OLED-scherm. Dit zorgt voor een groter contrast met diepere zwarttinten. De maximale helderheid van dit scherm is ook hoger dan op andere iPads. Omdat ik mijn iPad voornamelijk gebruik voor het kijken van films en series, was dit scherm voor mij een goede reden om over te stappen.

Naast media bekijken heb ik nog een belangrijke wens. Als freelance- en hobbyfotograaf doe ik met enige regelmaat fotoshoots met mensen. Hierbij heb ik een iPad nodig om het model het resultaat direct te kunnen laten bekijken. Met de snelheid die de iPad Pro 2024 biedt, kan ik met gemak deze set-up mogelijk maken. In onze iPad Pro 2024 review bespreken we nog meer verbeteringen.

Bekijk ook Review iPad Pro 2024: zo dun, maar tegelijkertijd zo dik In deze review van de iPad Pro 2024 lees je over onze ervaringen met het nieuwe scherm, design, Apple Pencil en meer. Is de iPad Pro 2024 de update waar we al die jaren op aan het wachten waren en de iPad zo hard nodig heeft? Lees hier ons eindoordeel in deze recensie van de iPad Pro 2024.

Waarom is dit onze favoriet van 2024?

Naast de iPad Pro 2024 heb ik dit jaar verschillende nieuwe Apple-producten in gebruik genomen, waaronder de iPhone 16 Pro en vernieuwde AirPods Max, waar ik óók blij mee ben. Toch haal ik over het algemeen het meeste plezier uit mijn nieuwe iPad. Voor mij is de iPad Pro met M4-chip dankzij het OLED-scherm bij uitstek de beste iPad voor het kijken van films en series. Dat ik hem als fotograaf ook goed kan gebruiken tijdens fotoshoots, maakt dat werk ook een stuk makkelijker zonder gedoe.

Wat kan er nog beter?

Een iPad is natuurlijk ook niet perfect. Zo had ik het bijvoorbeeld prettig gevonden als hij juist ietsjes dikker zou zijn – in plaats van dunner. Dit zou namelijk ruimte maken voor een grotere batterij en daarmee een betere batterijduur. De MacBook Pro is immers ook een stuk dikker dan de MacBook Air. Als ik een dun apparaat wil, vind ik het logisch dat ik een iPad Air koop. Voor prestaties zoek je de iPad Pro.

De iPad Pro 2024 reclamespot was overigens geen daverend succes en Apple bood zelfs excuses aan. Apple zou de volgende keer dus iets beter kunnen opletten bij het adverteren. 😉

Bekijk ook Apple biedt excuses aan voor vernietigende iPad-reclame Apple kondigde deze week de nieuwste iPads aan. Er hoort een reclamefilmpje bij, die de komende weken te zien zou zijn in een uitgebreidere reclamecampagne. Maar de reclamespot viel totaal niet in de smaak bij het publiek en critici.

