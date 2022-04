Google is bezig een Pixel Watch te maken, die later dit jaar moet uitkomen. De eerste foto's zijn gelekt en de naam is ook al bevestigd.

Google Pixel Watch: achtergelaten in een bar

Bij de Google Nest-speakers lukt het nog wel om Apple-gebruikers over te halen er eentje te kopen gratis te krijgen. Maar lukt dat ook met de aanstaande Google Pixel Watch? De vooruitzichten zijn een stuk minder gunstig voor Google’s aanstaande smartwatch. De merknaam is inmiddels bevestigd en er zijn ook al foto’s opgedoken. Dat gebeurde op een manier die sterk deed denken aan een belangrijke Apple-gebeurtenis uit het verleden: iemand had ‘m per ongeluk laten liggen in een bar. Dat gebeurde twaalf jaar geleden (!) ook met de iPhone 4 uit 2010. Jarenlang wordt er al gespeculeerd over een eigen smartwatch van Google en nu is er genoeg bewijs dat de Google Pixel Watch eraan komt.



Via het Amerikaanse patentbureau werd dit weekend bekend dat de smartwatch Google Pixel Watch zal gaan heten, een naam die niemand meer zal verbazen. In het geruchtencircuit werd al langere tijd de naam Pixel Watch gehanteerd, een naam die duidelijk moet maken dat hij vooral bedoeld is om in combinatie met de Pixel-smartphones te gebruiken. En daar schuilt meteen ook het probleem: de Google Pixel is geen smartphone voor de massa. Technisch gezien bieden ze vaak interessante features en voor de fanatieke Android -gebruikers is elke nieuwe generatie er eentje om naar uit te kijken. Een groot marktaandeel heeft de Pixel niet en dat komt mede omdat het toestel lang niet overal verkrijgbaar is. Zo verkoopt Google de Pixel niet officieel in Nederland en zul je naar omringende landen zoals Duitsland en Frankrijk moeten uitwijken als je er echt eentje wilt hebben.

De kans is groot dat Google de Pixel Watch tijdens het Google I/O-evenement in mei laat zien. Mogelijk is er integratie met Fitbit-functies, het merk dat Google een paar jaar geleden overnam. De Pixel Watch wordt wel iets duurder dan Fitbit en zou een directe concurrent voor de Apple Watch moeten worden, denkt The Verge. Alleen is de kans groter dan het vooral een concurrent wordt van de huidige line-up aan Wear OS-horloges zoals de Samsung Galaxy Watch4 en de Apple Watch-kloon OPPO Watch.

Google is al jarenlang met smartwatches bezig en kwam al in 2014 met Android Wear, één jaar voordat de Apple watch verscheen. Sindsdien is de naam gewijzigd naar Wear OS en zijn er tientallen horloges verschenen, van onder andere Samsung, LG, Tag Heuer en Fossil. Eigenlijk zou de Pixel Watch al veel eerder verschijnen, maar Google achtte het moment niet rijp. Nu is het wel zover en dankzij gelekte foto’s kunnen we een eerste blik werpen. De Google Pixel Watch op de foto’s is onder ‘verdachte omstandigheden’ en geheel ‘per ongeluk’ achtergelaten in een Amerikaanse bar. De persoon die het horloge in handen kreeg maakte foto’s en stuurde ze anoniem door naar de website Android Central. De foto’s komen inderdaad overeen met eerder gemaakte renders: een rond horloge met ronde draaiknop en twee platte knoppen aan de zijkant.

De achterkant is zwart met in het midden een sensor voor hartslagmeter en andere sensoren. Het is bedekt met glas, net zoals de Apple Watch. Bij het inschakelen verscheen er een wit Google-logo in beeld, verder niets. De bevestiging van het horlogebandje lijkt overeenkomsten te vertonen met die van de Fitbit Versa en Sense, dus mogelijk zijn de bandjes uitwisselbaar. Het horloge zou al een paar weken geleden zijn achtergelaten. De barkeeper besloot het ding een tijdje te laten liggen, tot de eigenaar zich kwam melden. Dat gebeurde niet, waarna de barkeeper het horloge weggaf aan een vriend die bekend stond als nerd en op Reddit actief is onder de naam u/tagtech414. Later zou de barkeeper ook nog foto’s van het horlogebandje hebben nagestuurd, die hij om een of andere reden had achtergehouden. Het klinkt allemaal wat vergezocht, maar er zijn wel eens gekkere dingen gebeurd.

De wijzerplaat van de Google Pixel Watch is ongeveer 1,5-inch (3,81 centimeter) en de kast is een halve inch (1,27 centimeter) dik. Hieronder is te zien hoe de Google Pixel Watch zich verhoudt tot een 40mm Apple Watch (links) en een 46mm Samsung Galaxy Watch (rechts).

Een van de redenen om eventueel wel voor een Google Pixel Watch te kiezen, is dat je niet kan wachten op een ronde Apple Watch. De software-ondersteuning zal dan niet optimaal zijn, al kun je over het algemeen wel Wear OS met een iPhone gebruiken.