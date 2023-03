Apple heeft nieuwe voorjaarskleuren voor de Apple Watch-bandjes onthuld. We gaan de lente in met zachtpaars, frisgroen, olijfgroen en meer. Dit zijn de nieuwe kleuren voor je pols!

Voorjaarskleuren 2023 voor Apple Watch-bandjes

Apple heeft niet alleen een gele iPhone 14 aangekondigd, maar ook iPhone-hoesjes in voorjaarskleuren 2023. Daar horen uiteraard ook weer nieuwe Apple Watch-bandjes bij en de keuze is reuze! Frisgroen spreekt ons wel aan en ook kanariegeel oogt mooi, maar misschien heb jij heel andere favorieten. Laat het weten in de reacties!



Solobandje

Bij de Solobandjes van €49,- kies je uit:

Kanariegeel

Frisgroen

Olijfgroen

Zachtpaars

Gevlochten solobandje

Bij het Gevlochten solobandje van €99,- heb je nu keuze uit deze nieuwe kleuren:

Zachtpaars

Feloranje

Olijfgroen

Sportbandje

Het Sportbandje van €49,- is er nu in:

Zachtblauw

Feloranje

Olijfgroen

Daarnaast zijn de meeste najaarskleuren 2022 voor Apple Watch-bandjes nog steeds verkrijgbaar. Nieuwe kleuren voor de Ultra, Sport Loops, Nike en dergelijke zijn er overigens niet, dus je zult je nieuwe kleuren moeten zoeken bij de hierboven genoemde.

Tenzij je geld over hebt, want dan kun je bij de Apple Watch Hermès-bandjes terecht voor deze nieuwe kleuren:

Casaque Double Tour Swift Orange/Blanc in leer: €629,-

Casaque Single Tour Rouge H/Bleu Saphir in textiel: €339,-

Casaque Single Tour Rose Azalée/Noir in textiel: €339,-

Single Tour Swift Bambou in leer: €369,-

Single Tour Swift Blanc in leer: €369,-

Single Tour Swift Rose Azalée in leer: €369,-

Attelage Double Tour Swift Bamboo in leer: €519,-

Attelage Double Tour Swift Blanc in leer: €519,-

Attelage Double Tour Swift Rose Azalée in leer: €519,-