Sonos Roam is vanaf vandaag verkrijgbaar in drie nieuwe kleuren. Het gaat om groen, blauw en een oranje-achtige kleur, in aanvulling op de al bestaande kleuren zwart en wit.

Sonos Roam in meer kleuren

Sonos Roam is de draagbare speaker van Sonos, die je gemakkelijk kunt meenemen naar je balkon, het park of een andere plek. Vanaf vandaag is er keuze uit meer kleuren: naast het gebruikelijke zwart en wit kies je uit drie nieuwe opvallende kleuren. Dit doet de fabrikant vaker, om bestaande producten nieuw leven in te blazen. De gekleurde Sonos Roam’s die nu gepresenteerd worden hebben een microfoon voor slimme assistenten. Eerder dit jaar introduceerde Sonos ook een versie in de standaardkleuren zonder microfoon, de Sonos Roam SL. Die is technisch vrijwel hetzelfde, maar is niet te gebruiken voor spraakopdrachten.



Automatische Trueplay zorgt ervoor dat het geluid is afgestemd op de omgeving. Roam maakt via WiFi verbinding met je netwerk thuis en schakelt over op Bluetooth als je onderweg bent. Daarnaast is er ondersteuning voor AirPlay 2

De speaker is robuust uitgevoerd, al zie je dat niet direct aan het uiterlijk. Het is niet een typisch ogend ‘rugged’ product met dikke stootranden, maar een slanke speaker die je ook prima in een kamer kunt zetten. Sonos belooft dat ‘ie water- en stofdicht is (IP67) en niet kapot gaat als ‘ie valt.

Natuurlijke kleuren

De nieuwe kleuren zijn geïnspireerd door de natuur en de plekken waar je de Roam mee naartoe kunt nemen: van olijfgaarden en met cactussen bezaaide vlaktes, tot het zand van de woestijn en mooie avondluchten. Hij speelt 10 uur aan één stuk en schakelt over in energiebesparende modus als je niet aan het luisteren bent. Opladen doe je op elke willekeurige Qi-lader of met de los verkrijgbare Sonos Roam-lader in dezelfde stijl. Mocht je geen draadloze lader hebben, dan kun je ook de usb-c-poort gebruiken (kabel wordt meegeleverd). Met een gewicht van 430 gram en afmetingen van 168 x 62 x 60 mm past hij altijd wel in je koffer of rugtas.

De gekleurde Sonos Roam heeft dezelfde adviesprijs als de exemplaren met microfoon in zwart en wit, namelijk €199,-. Je kunt ‘m per direct kopen bij Sonos en diverse winkels in Nederland, België en diverse andere landen.

Bekijk ook onze Sonos Roam-review over de ervaringen met deze kleine speaker.

Hieronder vind je de actuele prijzen voor de modellen in zwart en wit.