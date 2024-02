Het is bijna maart en dat betekent bij Apple traditiegetrouw: nieuwe Apple Watch-bandjes. Elk voorjaar komen er nieuwe kleuren bij, die wat zonniger en lichter zijn gekleurd dan de meest recente najaarscollectie 2023. De nieuwe kleuren zijn nog niet officieel aangekondigd, maar we weten al welke kleuren we kunnen verwachten. Steve Moser achterhaalde de nieuwe kleuren door in de code van de iOS 17.4 beta te speuren. Bij je horlogebandje kun je namelijk ook een bijpassende kleur voor de wijzerplaat kiezen en de naamgeving van die kleuren is nu al uitgelekt.

Apple gebruikt dezelfde kleuren ook vaak voor iPhone-hoesjes en voor AirTag-hangers en Wallet-cases. Een aantal van de hieronder genoemde kleuren zullen we waarschijnlijk ook bij deze accessoires terug gaan zien. Het gaat om de volgende kleuren:

Light Blue (lichtblauw)

Ocean Blue (oceaanblauw)

Pink (roze)

Raspberry (framboos)

Soft Mint (zacht mint)

Sunshine (zonneschijn)

De kleur Sunshine is waarschijnlijk een zachte kleur geel. Daarnaast komen er twee nieuwe Hermès-kleuren, namelijk:

Bleu Celeste: een zeldzaam gebruikte uit de heraldiek, bleek blauw

Jaune de Naples: Napels geel, een bleke gele kleur die als een van de oudste pigmenten wordt beschouwd

Verwachte release begin maart 2024

Apple zou de bandjes gelijktijdig met een voorjaarsevenement in maart kunnen uitbrengen, tegelijk met nieuwe producten. Mocht er een maart-event 2024 komen, dan is de kans klein dat de kleuren op het podium worden besproken; ze worden vrijwel altijd stilletjes na afloop toegevoegd aan het assortiment. Voorgaande jaren kwamen de nieuwe Apple Watch-bandjes uit op 7 maart 2023 en 8 maart 2022, dus we gokken ook nu weer op een release in de eerste week van maart.

Bekijk ook Wanneer komen er nieuwe Apple Watch-bandjes uit? Apple brengt regelmatig nieuwe bandjes uit voor de Apple Watch. Ben je toe aan een nieuwe kleur of uitvoering? In dit artikel lees je wanneer je nieuwe bandjes kunt verwachten.

Een interessante vraag is of Apple ook nog nieuwe kleuren voor de gewraakte FineWoven-accessoires gaat uitbrengen. Die hebben vooral kritiek gehad wat de iPhone-hoesjes betreft, maar er zijn ook Apple Watch-bandjes van hetzelfde materiaal, namelijk het Magnetic Link-bandje (€99,-) en het bandje met moderne gesp (€149,-). Beide waren voorheen verkrijgbaar in leer. Nu Apple naar een nieuw materiaal is overgestapt is de prijs hetzelfde gebleven, maar de levensduur van het materiaal zou wel eens een stuk korter kunnen zijn.

Durft Apple het aan om opnieuw dure accessoires van dit materiaal uit te brengen, als ze er na verloop van tijd uit zien als een rotte banaan? Wij zijn benieuwd of Apple stug blijft doorgaan met FineWoven, een verbeterde versie aankondigt óf er helemaal mee stopt.

Verder zou het wel eens de laatste collectie kunnen zijn die nog gebruik maakt van het huidige mechanisme om te bevestigen. Er zijn aanwijzingen dat Apple van plan is om bij de Apple Watch X (of Apple Watch Series X) te kiezen voor een magnetische aansluiting.