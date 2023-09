Apple heeft nieuwe najaarskleuren voor de Apple Watch-bandjes onthuld. We gaan de herfst in met winterblauw, cipres, evergreen en meer. Dit zijn de nieuwe kleuren voor je pols!

Najaarskleuren 2023 voor de Apple Watch-bandjes

Als de foto bovenaan dit artikel je bekend voorkomt, dan kan dat kloppen. Het is namelijk een gelekte foto die vóór het event naar buiten kwam – en die blijkt inderdaad te kloppen. De Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2 zijn onthuld en daar horen natuurlijk nieuwe bandjes bij. Apple heeft gekozen voor nieuwe kleuren en nieuwe materialen. Het design is nog vanouds, maar leer is verdwenen en diverse bandjes zijn nu CO2-neutraal.



Deze bandjes zijn CO2-neutraal: het geweven sportbandje, Alpine en Trail. Apple introduceert ook FineWoven ter vervanging van de bandjes die voorheen van leer waren gemaakt, maar dit materiaal is niet CO2-neutraal. De prijs van deze voormalige leren bandjes is overigens hetzelfde gebleven: €99 voor de Magnetic Link en €149 voor de Moderne Gesp.



Van links naar rechts: geweven sportbandje in zachtroze, Magnetic Link in oceaanblauw, Alpine-bandje in indigo en gevlochten solobandje in beige.

Ook zien we bij Nike en Hermès iets compleet nieuws. Bij Nike zijn de sportbandjes voortaan voorzien van spikkels, om te benadrukken dat het plastic is hergebruikt. Ook hebben de geweven sportbanden een wat rommeliger uiterlijk gekregen. Bij Hermès gaan ze helemaal los, met onder andere een gebreid Apple Watch-bandje en een ingenieus gevlochten bandje van rubber. De prijs hiervan licht zowaar onder de €400! Maar laten we beginnen met de meer betaalbare modellen.

Apple Watch Ultra-bandjes

Bij de Apple Watch Ultra-bandjes heeft Apple in elke categorie nieuwe kleuren toegevoegd. Het Alpine-bandje (€99,-) is er nu in deze nieuwe kleuren:

Indigo (bruin)

Blauw

Olijfgroen

Voor het Trail-bandje (€99,-) kun je nu kiezen uit:

Blauw/zwart

Groen/grijs

Oranje/beige

En voor het Ocean-bandje (€99,-) zijn deze twee kleuren nieuw:

Blauw

Oranje

Magnetic Link-bandje

Het Magnetic Link-bandje (€99,-) heeft hetzelfde uiterlijk als de eerder verschenen Leather Link, maar is nu helemaal gemaakt van FineWoven textiel. Kies uit deze kleuren:

Taupe

Evergreen

Oceaanblauw

Bandje met moderne gesp

Ook het bandje met moderne gesp (€149,-) is niet helemaal nieuw: deze werd eerder al verkocht van leer, is zijn nu gemaakt van FineWoven materiaal. De prijs is hetzelfde gebleven. Deze zijn alleen verkrijgbaar voor de kleinere Apple Watch-modellen.

Moerbei

Sahara-beige

Lavendelblauw

Sportbandje

Het Sportbandje van €49,- is er nu in:

Klei

Stormblauw

Moerbei

Lichtroze

Winterblauw

Daarnaast zijn enkele eerdere kleuren ook nog steeds verkrijgbaar, zoals Sterrenlicht, Middernacht en (PRODUCT)RED.

Bij de Nike sportbandjes (€49,-) zijn deze kleuren nieuw:

Blue Flame

Desert Stone

Magic Ember

Midnight Sky

Cargo Khaki

Platina

Geweven sportbandje

Deze kleuren zijn nieuw voor het geweven sportbandje (€49,-):

Winterblauw

Cipres

Lichtroze

Sterrenlicht

Middernacht

Geweven sportbandjes van Nike (€49,-) zijn er nu in deze kleurstellingen:

Game Royal/oranje

Starlight/roze

Sequoia/oranje

Zwart/blauw

Felgroen/blauw

Solobandje

Bij de Solobandjes van €49,- kies je uit:

Cipres

Frisoranje

Winterblauw

Lichtroze

Gevlochten solobandje

Bij het Gevlochten solobandje van €99,- heb je nu keuze uit deze nieuwe kleuren:

Stormblauw

Guave

Beige

Klei

Hermès-kleuren voor najaar 2023

Zoek je het wat exclusiever, dan kun je bij Hermès de onderstaande nieuwe modellen te vinden. De eerste drie bandjes zijn gemaakt van textiel, waarbij vooral het gebreide model ($449) totaal nieuw is. Voor de oranje band ($349) heeft de fabrikant gekozen voor rubber, dat op een ingenieuze manier in elkaar gevlochten is. Daardoor ontstaat de welbekende H van Hermès. De twee bandjes van textiel aan de linkerkant kosten $349. In alle gevallen kun je kiezen uit meerdere kleuren.

Deze bandjes zijn niet bij de Apple Stores in Nederland en België te vinden, maar wel in de wat grotere stores in wereldsteden en bij Hermès zelf.

