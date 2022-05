Google AR-bril kan vertalen

Google gaf tijdens Google I/O een demonstratie van een toekomstige AR-bril. Een vrouw communiceert daarbij probleemloos met haar Chinese moeder, terwijl ze elkaars taal niet machtig zijn. Hoe het komt dat moeder en dochter elkaars taal niet spreken blijft onbeantwoord en doet hier ook niet zo terzake. Belangrijker is dat de ene persoon Mandarijn kan spreken en de andere Engels. Via een AR-bril krijg je een uitgeschreven vertaling te zien. Het lijkt nu misschien alsof Google de primeur heeft en nét iets eerder dan Apple een AR-bril op de markt brengt. Maar het gaat hier om een experiment, waarvan nog onzeker is wanneer het op de markt komt. CEO Sunday Pichai zei dat zijn bedrijf “nog een lange weg te gaan heeft” voordat ze gereleased kunnen worden. Apple kan nog steeds een inhaalslag maken. Daarnaast is Facebook’s Meta ook bezig met een soortgelijke bril.



Praktisch: Google Translate op een bril

Van de andere kant bekeken had Google jaren geleden al de primeur met Google Glass. Deze bril slaagde er niet in om onder een breed publiek geaccepteerd te raken en werd door consumenten vooral gebruikt voor selfies, om te laten zien dat je er eentje in handen had gehad. Er ontbraken echt praktische toepassingen en de prijs lag te hoog om zomaar voor de lol aan te schaffen. Voor professioneel gebruik is Google Glass in sommige bedrijfstakken wel een succes.

Dat Google bij deze nieuwe bril nu gekozen heeft voor een heel praktische toepassing, je verstaanbaar maken in een andere taal, zou wel eens een slimme zet kunnen zijn. Al speelt nog steeds de vraag: hoeveel heb je ervoor over? Met je buitenlandse schoonfamilie of je nieuwe Oekraïense huisgenoten praten kan voldoende reden zijn om zo’n bril aan te schaffen, maar voor het bestellen van een drankje op vakantie is het nogal overkill. Google noemt zelf een andere nuttige toepassing: mensen die doof zijn en met een dergelijke bril kunnen lezen wat er gezegd wordt.

In onderstaande tranentrekker zie je de bril in actie:

Augmented reality can break down communication barriers – and help us better understand each other by making language visible. Watch what happens when we bring technologies like transcription and translation to your line of sight. #GoogleIO ↓ pic.twitter.com/ZLhd4BWPGh — Google (@Google) May 11, 2022

Google AR-bril

Tijdens een korte demo op de Google I/O ontwikkelaarsconferentie toonde Google hoe deze nieuwe consumentenbril kan samenwerken met Google Translate. De nadruk ligt daarbij op de echte wereld, die nog steeds zichtbaar moet zijn. “It’s important we design in a way that’s built for the real world and doesn’t take away from it,” zei Pichai. Waarschijnlijk heeft Google geprofiteerd van de kennis van slimme brillenmaker North, dat het in 2020 overnam. Over een productietijdlijn of releasedatum kan google nog niets zetten. Apple zou ondertussen bezig zijn om een bril te maken die zich ook kan aanpassen aan je gezichtsscherpte, zodat ook mensen met een bril op sterkte er gebruik kan kunnen maken. Daarnaast wordt gesproken over realityOS, een speciaal besturingssysteem dat de bril van Apple gaat aansturen.