Facebook wil Messenger als standaard chatapp op iPhone

Facebook Messenger als standaard berichtenapp

Volgens Facebook zijn de berichtendiensten op de iPhone onvoldoende opengesteld. De sociale mediagigant wil Apple nu onder druk zetten om bijvoorbeeld Facebook Messenger als standaard berichtenapp in te stellen. Op Android kan dat al. Het is de tweede keer in korte tijd dat Facebook in het openbaar kritiek uit op Apple. Vorige keer ging het over strengere advertentietracking, waardoor bedrijven heel wat geld zouden mislopen. Apple beloofde vervolgens de strengere anti-tracking later in te voeren en verschoof het naar begin 2021. Mogelijk heeft Facebook nu weer succes. Het moment is er goed voor, nu er steeds meer kritiek klinkt op de machtspositie van grote techbedrijven.



Nu gaat het om berichtendiensten. Facebook Messenger’s vice-president Stan Chudnovsky zegt dat Apple’s iMessage als de standaards berichtendienst op de Iphone niet eerlijk is. Hij wil dat Apple het voorbeeld van Android volgt. “Voor elke ontwikkelaar op het gebied van berichten is het geen eerlijk speelveld”, vindt Chudnovsky. Als Apple hetzelfde zou bieden als Android, zou het “de mogelijkheid bieden om eerlijker te concurreren waar iOS dominant is.”

Voor Facebook zou het een mooie kans zijn: er wordt intern gewerkt aan één berichtendienst voor Messenger, Instagram en WhatsApp. Als mensen dit als standaard instellen heeft Facebook daarmee zelf bijna een monopolie te pakken.

Android-gebruikers kunnen een app van een derde partij instellen als hun belangrijkste chatapp. Ze krijgen ook sms-berichten die naar hun telefoonnummer zijn gestuurd daarop binnen. Die kans is bij Apple niet zo groot. Apple’s Berichten-app en de versleutelde iMessage-dienst zijn een belangrijk onderdeel van de functionaliteit op de iPhone en iPad. De kans is klein dat Apple zomaar hierin toegeeft, denkt The Information. De encryptie van berichten is een belangrijk onderdeel van Apple’s privacybelofte aan consumenten.

Facebook heeft Apple in de loop van de jaren al meermaals gevraagd om het te overwegen. Misschien is nu het juiste moment gekomen. Het zorgt er in ieder geval voor dat Apple nog meer onder druk komt van antitrust-beschuldigingen en -onderzoeken die nu wereldwijd lopen. Eén van de initiatieven die hiervoor is ontstaan, is de Coalition for App Fairness waar we afgelopen week over schreven. Hieraan doen onder andere Tile, Spotify en Epic Games mee.