We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: Tehran

Ook deze week is er weer een nieuwe serie op Apple TV+: Tehran belooft een ijzingwekkende thriller te worden, die zich afspeelt in de wereld van de Mossad. De eerste tien minuten lijkt er misschien niet zoveel te gebeuren, als het om actie gaat. Maar toch zit je met ingehouden adem. Deze spionagethriller is geschreven door Moshe Zonder, die ook meewerkte aan Fauda, een andere geweldige Israëlische spionagethriller die je op Netflix kunt kijken en die al toe is aan het vierde seizoen.

De eerste drie afleveringen zijn nu te bekijken op Apple TV+. Daarna verschijnen de resterende vijf afleveringen elke week op de vrijdag.

Bekijken: Tehran

Ook nieuw op Apple TV+: Oprah praat met Mariah Carey

In de serie The Oprah Conversation praat de beroemde talkshow-host met een gast die minstens zo beroemd is: Mariah Carey. We krijgen verhalen te horen uit haar aanstaande memoires, ‘The Meaning of Mariah Carey’. Dit boek ligt 29 september in de winkel en heb je geen zin om te lezen, of wil je alvast een opwarmertje, dan is deze talkshow een aanrader. Carey spreekt over haar leven, over opgroeien in een omgeving met gemengde achtergrond en haar relaties. Ook spreekt ze over de onvoorwaardelijke liefde die ze van haar kinderen krijgt.

De kinderen zijn haar echte familie en ze hoeft niet bang te zijn dat ze door hen wordt pijn gedaan. Met Carey’s liefdesrelaties ging het minder voor de wind. Sinds 24 september te zien op Apple TV+. Overigens is Mariah Carey ook te zien in een kerstspecial op Apple TV+. Maar dat duurt nog even.

Bekijken: The Oprah Conversation

Schindlers’s List

Te zien bij: Netflix

Oskar Schindler werd een onwaarschijnlijke held door zijn gehele fortuin te spenderen aan het redden van 1100 Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

Te zien bij: Netflix

Gellert Grindelwald is ontsnapt en is medestanders naar zijn kant aan het overhalen. Dit met de belofte om tovenaars te verheffen boven alle niet-magische wezens. Alle hoop om hem tegen te houden rust op zijn oude vriend Albus Dumbledore.

Sneakerheads S01

Te zien bij: Netflix

Familieman Devin raakt weer geobsedeerd door sneakers nadat zijn vriend Bobby hem heeft overgehaald om met het nodige gesjacher een mythisch paar sportschoenen te scoren.

The Chef Show S01

Te zien bij: Netflix

Schrijver, regisseur en foodie Jon Favreau en chef-kok Roy Choi onderzoeken gerechten binnen en buiten de keuken, samen met ervaren chef-koks en beroemde vrienden.

Fernando S01

Te zien bij: Amazon Prime Video

Amazon Exclusive docu-serie: Fernando, een uniek portret van de tweevoudig wereldkampioen Formule 1 en één van de meest succesvolle en populaire sportsterren van Spanje, Fernando Alonso. De docu-serie, waarin de beroemde Spaanse coureur, die onlangs zijn verwachte terugkeer naar de Formule 1 aankondigde, zal op 25 september exclusief op Prime Video gelanceerd worden in meer dan 240 landen en gebieden wereldwijd.

Ford v Ferrari

Te zien bij: Amazon Prime Video

Academy Award-winnaars Matt Damon en Christian Bale schitteren in LE MANS ’66, gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de visionaire Amerikaanse auto-ontwerper Carroll Shelby (Damon) en de onverschrokken Britse bestuurder Ken Miles (Bale), die samen een revolutionaire raceauto voor Ford Motor Company bouwen om te wedijveren met Enzo Ferrari’s racewagens tijdens de 24 uur van Le Mans in 1966.

Utopia S01

Te zien bij: Amazon Prime Video

Utopia richt zich op een groep van stripliefhebbers die elkaar online ontmoeten en verbonden zijn met elkaar door hun obsessie voor een fictieve strip genaamd “Utopia”. Ian (Dan Byrd), Becky (Ashleigh LaThrop), Samantha (Jessica Rothe), Wilson Wilson (Desmin Borges) en Grant (Javon “Wanna” Walton) vinden samen verborgen tekens in de pagina’s van “Utopia”, die bedreigingen voor de mensheid voorspellen. Ze beseffen dat dit niet alleen een samenzwering is, maar dat het ook echte gevaren zijn die op dat moment in hun wereld tot leven komen. Het avontuur brengt de groep oog in oog met het beroemde personage uit de strip, Jessica Hyde (Sasha Lane). Jessica sluit zich aan bij hen, op hun missie om de wereld te redden en tegelijkertijd probeert ze haar eigen geheimen te verbergen.

Bumba in Dromenland

Te zien bij: Videoland

Kleine Loes moet elke avond op tijd naar bed, samen met haar vaste knuffel Bumba. Maar wat als die knuffel plots tot leven komt en haar meeneemt naar een wereld waar alles mogelijk is en alles kan? Zo belanden ze in het Bumbacircus!

Erik en de verdeelde Staten S01

Te zien bij: Videoland

In een heel persoonlijke documentaireserie gaat Erik Mouthaan op zoek naar de diepe verdeeldheid van de Amerikanen. Hij maakt zich zorgen over het land waar hij woont en van houdt.

De losbandige prins Harry

Te zien bij: Videoland

We duiken in het leven van de Britse prins Harry. Volgens velen is hij nooit als gelijke behandeld ten aanzien van zijn oudere broer, prins William. Door zijn recente besluit af te treden van koninklijke plichten, stapte hij ook uit de schaduw van zijn broer. Opent dit de deur naar een gelukkige toekomst?

Shoplifters

Te zien bij: Film1

Na een van hun winkeldiefstallen komen Osamu en zijn zoon een klein meisje tegen in de vrieskou. Hoewel het gezin arm is en nauwelijks genoeg geld verdient om te overleven door kleine criminaliteit, lijken ze gelukkig samen te leven.

The Swamp

Te zien bij: Ziggo

Deze documentaire geeft een onthullend beeld van Washington en volgt drie republikeinse congresleden – Matt Gaetz, Thomas Massie, en Ken Buck – als ze libertarische en conservatieve gedrevenheid gebruiken om “het moeras droog te leggen.”

The Third Day S01

Te zien bij: Ziggo

Na te zijn aangekomen op Osea, een mysterieus eiland voor de Britse kust, komt Sam in de ongewone en griezelige omgeving van de geïsoleerde inwoners terecht. Al snel begint de grens tussen realiteit en fantasie te vervagen.