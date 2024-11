De Messenger-app van Meta is nog altijd een populaire manier om in contact te blijven met vrienden, familie of andere mensen waar je geen telefoonnummer van hebt. En met de nieuwste versie van de Messenger-app kan dat nu ook handsfree, want er is nu eindelijk ondersteuning voor Siri toegevoegd. Waar veel andere berichtenapps zoals WhatsApp en Telegram dat al jaren hebben, is de Messenger-app rijkelijk laat hiermee.

Messenger werkt nu met Siri

Dankzij de ondersteuning voor Siri kun je met een Hé Siri-commando handsfree een bericht sturen of een belletje doen. Zeg bijvoorbeeld “Stuur een bericht naar Tim via Messenger” en dicteer vervolgens wat je wil sturen. Je kunt ook iemand bellen, door te zeggen “Bel Tim via Messenger”. Belangrijk is wel om er “via Messenger” bij te zeggen, zodat Siri weet welke app je bedoelt. Om de functie te gebruiken, moet je het wel eerst inschakelen via de instellingen van Messenger. Open de Instellingen-app op je iPhone en ga naar Apps > Messenger > Apple Intelligence en Siri > Gebruik met Siri-verzoeken.

Andere functies zijn er voor het bellen met de Messenger-app. Zo verhoogt Meta de beeldkwaliteit dankzij HD-videogesprekken en is er ruisonderdrukking en stemisolatie toegevoegd, waardoor videogesprekken er niet alleen beter uit zien, maar ook beter klinken. Je kunt dit in de instellingen tijdens een gesprek activeren. En voor het geval iemand een oproep niet beantwoord, kun je een bericht achter laten. Bij niet beantwoord videogesprek kun je een videobericht achterlaten, terwijl je op een niet beantwoord audio-oproep een kort audiobericht kunt inspreken. Het is dus een soort voicemailfunctie, zoals de FaceTime voicemailfunctie die sinds iOS 17 beschikbaar is.

Bekijk ook Zo laat je een FaceTime-videobericht achter als iemand je oproep gemist heeft Heeft iemand je FaceTime-oproep gemist? Sinds iOS 17 kun je voor diegene een videobericht achterlaten. Daarbij kun je ook allemaal leuke effecten gebruiken, gewoon met handgebaren. Lees hier hoe je een FaceTime-videobericht maakt en hoe je hem bekijkt als je er eentje ontvangt.

Er komt ook een manier om de achtergrond tijdens het videobellen met behulp van Meta AI aan te passen. Je kunt met woorden een afbeelding omschrijven, waarna deze met AI gegenereerd wordt. Meta AI is helaas niet beschikbaar in Europa.