Als je gebruik wilt maken van Facebook Messenger, dan kan dat op basis van je Facebook-account of telefoonnummer. Je hoeft dus geen Facebook-account te hebben om Messenger te gebruiken. Sterker nog, je hoeft niet eens vrienden te zijn om met iemand te chatten. In deze tip leggen we uit hoe dat werkt.

Chatten in Facebook Messenger zonder vrienden te worden

Facebook was ooit het netwerk waar je vrienden maakte. Maar gaandeweg is het netwerk minder populair geworden en heb je soms te maken met mensen waar je wel contact mee (moet) hebben, maar waarmee je niet direct vrienden wilt worden. Denk bijvoorbeeld aan een reünie van je oude schoolklas: sommige mensen wil je misschien terug zien en weer bevriend mee worden, andere niet. Je kunt ook te maken krijgen met mensen die je buiten Facebook om kent en waarmee je wat informatie moet uitwisselen. Bij WhatsApp moet je personen dan altijd eerst aan je adresboek toevoegen, maar bij Facebook Messenger hoeft dat niet. Je kunt meteen beginnen met het toesturen van teksten, foto’s, gifjes, spraakopnames en meer. De persoon moet het verzoek om een chat te ontvangen daarna wel accepteren.

Overigens is de Tim Cook op de afbeelding waarschijnlijk een fake account. Facebook waarschuwt dat het account nog maar kortgeleden is toegevoegd. Hoe vind je een persoon? Simpelweg door op naam of mobiel nummer te zoeken. Aan de hand van het profiel kun je meestal wel zien of een account echt is.

Voorkomen dat vreemden jou berichten kunnen sturen

Zoals je ziet: je kunt gewoon contact met iemand opnemen en gaan chatten, ook als je onderling geen vrienden bent. Dit betekent uiteraard ook dat anderen jou ongevraagd een berichtje kunnen sturen, ook als je ze helemaal niet kent. Je kunt dit blokkeren door in de Facebook Messenger-app te bladeren naar: Instellingen > Privacyinstellingen. Onder Mogelijke connecties (helemaal onderaan) geef je aan dat Anderen op Facebook geen berichtverzoeken mogen sturen. Je krijgt dan alleen nog chats van mensen die je kent en waarmee je bevriend bent. Voor kinderen op Facebook is deze instelling aan te raden.

Hou er wel rekening mee dat je door deze instelling mogelijk die ene unieke kans op een schoolreünie mist, omdat niemand je kan bereiken.

