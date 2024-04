In Facebook Messenger kun je zien of een bericht afgeleverd of gelezen is. Dit wordt weergegeven dankzij bolletjes bij de berichten. In deze tip lees je wat elk bolletje betekent.

Facebook Messenger is de berichtendienst van het sociale netwerk Facebook. Net als in andere chatapps kun je in Facebook Messenger zien of een bericht afgeleverd of gelezen is. De app geeft dit aan met drie verschillende bolletjes.

Bericht gelezen in Facebook Messenger

Facebook Messenger maakt gebruik van drie verschillende bolletjes: een bolletje voor een verstuurd bericht, voor een afgeleverd bericht en voor een bericht dat door de ontvanger gelezen is. Het gaat om deze verschillende bolletjes:

Niet ingekleurd bolletje met vinkje : dit betekent dat het bericht naar de ontvanger verzonden is. Zonder vinkje is het bericht nog onderweg.

: dit betekent dat het bericht naar de ontvanger verzonden is. Zonder vinkje is het bericht nog onderweg. Ingekleurd bolletje met vinkje : zodra het bolletje blauw ingekleurd is, betekent het dat het bericht afgeleverd is bij de ontvanger.

: zodra het bolletje blauw ingekleurd is, betekent het dat het bericht afgeleverd is bij de ontvanger. Bolletje met profielfoto: als het bolletje gevuld is met de profielfoto van de ontvanger, dan is het bericht weergegeven op het scherm van de ontvanger.

Je kunt bovendien bekijken op welk tijdstip een bericht afgeleverd of weergegeven is. Dit doe je door op het desbetreffende bericht te tikken. Het laatste verstuurde bericht laat bijvoorbeeld de tekst ‘Gezien’ zien, met daarnaast het tijdstip. Bij oudere berichten verschijnt de tijdsaanduiding boven het desbetreffende bericht. De optie voor het versturen van leesbewijzen is niet uit te zetten.

Gezien status in groepsgesprekken van Facebook Messenger

Ook in gesprekken met meerdere mensen is te zien of een bericht gelezen is. De details zijn niet zo uitgebreid als in een één-op-één-gesprek, maar met een enkele tik kun je wel zien wie een bericht allemaal gelezen heeft. Dit kan zelfs met berichten die niet door jou verstuurd zijn. Tik simpelweg op een bericht, waarna hieronder aangegeven wordt wie het allemaal bekeken heeft. Ook vind je aan de rechterkant alle profielfoto’s van degene die het bericht gelezen hebben.

