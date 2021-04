Vanavond is het Spring Loaded event van Apple en een van de grote resterende vragen is, of eindelijk de AirTag wordt onthuld. Fabrikanten houden er wel rekening mee, want na Nomad, Spigen en Cyrill zijn er nu meer fabrikanten die AirTag-hoesjes maken.

Siliconen AirTag-hoesjes

Apple lijkt bij de AirTag te hebben gekozen voor een rond schijfje, zonder oog of haak. Wil je de AirTag ergens aan vastmaken, dan heb je extra accessoires nodig. Dat biedt Apple zelf de mogelijkheid om hoesjes en hangertjes met een behoorlijke marge te verkopen, maar ook third party-fabrikanten ruiken mogelijkheden. Voorafgaand aan een eventuele aankondiging duiken er nu alweer nieuwe AirTag hoesjes op. Deze ogen wat goedkoper dan de eerdere modellen, die van leer waren gemaakt. Op Weibo verschenen foto’s van siliconen(rubber) hoesjes, bedoeld om de AirTag bijvoorbeeld aan een sleutelbos te hangen.



De makers van onderstaande hanger hebben een oplossing gekozen die lijkt op sommige kofferlabels. De ene kant biedt ruimte voor de schijfvormige tracker, terwijl de andere kant een opening heeft om doorheen te halen. Dit maakt het mogelijk om de houder bijvoorbeeld aan een tashendel te bevestigen.

Naast de foto’s van Weibo ontving ook MacRumors foto’s van soortgelijke hoesjes. Ze zouden zijn gemaakt van een materiaal dat sterk op het fluorelastomeer lijkt dat in Apple Watch-bandjes wordt gebruikt. Wat kleurstelling betreft is er het onvermijdelijke zwart, wit en blauw, met daarnaast een accentkleur oranje. De ene fabrikant heeft voor feloranje gekozen, de andere voor een perzikachtige kleur, die bij Apple Watch-bandjes steevast onder verschillende fruitnamen in het assortiment zit.

De hoesjes op de foto lijken afkomstig van verschillende bronnen en fabrikanten. Bij de ene moet je de AirTag erin wurmen door de krappe opening, bij de andere is er een drukknoopsluiting. Op Etsy, eBay en andere sites zijn nog veel meer varianten te vinden. Om ze te kunnen gebruiken moet er natuurlijk wel een AirTag zijn aangekondigd, anders zou je ze misschien nog kunnen gebruiken voor een winkelwagenmuntje.

Apple organiseert vanavond het Spring Loaded-event waar de AirTags wellicht zullen worden aangekondigd. Zekerheid daarover is er nog niet. Wat wel zeker is, is dat er een livestream is en dat iCulture vanaf 19:00 uur verslag doet van alle aankondigingen!