iCulture Vandaag: dit was maandag 19 april 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op maandag 19 april 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Het is vandaag de dag voor het eerste Apple-event van het jaar, dus we blikken nog een keertje vooruit op een aantal producten. Zo lees je onze verwachtingen van de nieuwe iMac, die dinsdag misschien wel gepresenteerd wordt. Ook bespreken we de iPad 2021, die volgens een analist ook aangekondigd gaat worden. Maar er was vandaag ook nieuws, onder andere over de iPhone 13, een mogelijke nieuwe betaalde dienst van Apple en er is een nieuwe Fitbit aangekondigd.



Gaat Apple morgen ook nog de iPad 2021 aankondigen? We nemen alles wat we al weten met je door.

De geruchten over de nieuwe iMac 2021 houden maar niet op. Dit zijn onze verwachtingen van de nieuwe iMac van 2021, die misschien morgen wel gepresenteerd wordt.

Met deze dashcam-apps voor je iPhone tover je je toestel om in een camera voor in de auto.

De beste dagboek-apps voor iPhone en iPad om alles van je dagelijks leven vast te leggen.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

PostNL (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - De uitrol van de niet-thuis voorkeursfunctie is gestart. Je kan dan aangeven wat er met je pakketje moet gebeuren als je niet thuis bent.

NPO 3FM - LAAT JE HOREN (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - De speler is verplaatst naar de onderkant, zodat je de app makkelijk met een hand kan bedienen.

Bandbreite (gratis, iPhone + IAP , iOS 14.0+) - Je kan nu aangeven als een besteld bandje onderweg is.

, iOS 14.0+) - Je kan nu aangeven als een besteld bandje onderweg is. De Telegraaf nieuws (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 12.0+) - Lees nu ook de digitale krant vanuit de app.

+ , iOS 12.0+) - Lees nu ook de digitale krant vanuit de app. De Bartender-app is aanbeland bij versie 4, met ondersteuning voor macOS Big Sur en M1-Macs.