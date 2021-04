De nieuwe 12,9-inch iPad Pro, die Apple vermoedelijk vandaag gaat aankondigen, zou iets dikker worden dan de voorganger. De vraag is nu of hoesjes nog passen.

Apple's eerste event van 2021, en daarmee ook de eerste productaankondigingen van het jaar, komt eraan. In deze hub lees je alles wat je moet weten over Apple's april 2021-event.

De verschillen in afmetingen bij de 12,9-inch iPad Pro lijken op het eerste gezicht klein ten opzichte van het model van vorig jaar, omdat het om nog geen millimeter gaat. Maar dit kleine verschil kan er wel voor zorgen dat bestaande hoesjes niet altijd passen. Omdat de lengte en breedte niet veranderd lijkt, zullen smart covers die alleen het scherm bedekken vermoedelijk wel passen. Ook ruimere hoesjes waar wat meer speling bij is, zullen waarschijnlijk geen problemen opleveren. Maar bij hele nauwsluitende cases en bijvoorbeeld het Magic Keyboard voor iPad kan het nog spannend worden.

Volgens eerdere geruchten krijgt de iPad Pro ook een betere camera en dat zien we vermoedelijk terug in de afmetingen van de camerabump achterop. Op de 12,9-inch versie meet deze 27,67 x 27,67mm (in plaats van 27 x 27mm vorig jaar). Gek genoeg lijkt de camera bij de 11-inch versie juist kleiner te worden: van 26,7 x 26,7mm naar 25,3 x 25,3mm.

De nieuwe 12,9-inch iPad Pro 2021 heeft afmetingen van 280,65 x 215 x 6,4mm. Dat is 0,5mm dikker dan het huidige model, dat officieel 280,6 x 214,9 x 5,9mm meet. De toegenomen dikte zou vooral komen door het nieuwe mini-LED display. Dat is opnieuw een teken dat alleen het grote 12,9-inch model dit scherm krijgt. De afmetingen van de 11-inch iPad blijven namelijk gelijk met die van vorig jaar: 247,6 x 178,5 x 5,9mm.

De nieuwe informatie over de afmetingen komt van afbeeldingen van de nieuwe modellen, die in handen zijn van MacRumors. De afbeeldingen zelf kunnen niet gedeeld worden, maar volgens de site zijn ze wel betrouwbaar.

Apple kondigt naar alle waarschijnlijkheid vanavond tijdens het april 2021-event de gloednieuwe iPad Pro 2021 aan. Apple onthult wederom twee modellen: een van 12,9-inch en een van 11-inch. Nu is er meer informatie over de afmetingen van beide modellen. Daaruit blijkt dat de 12,9-inch versie als enige wat dikker wordt.

De iPad Pro 2021 is de aankomende iPad voor professionals. Dit nieuwe model wordt verwacht in april 2021. Volgens geruchten verschijnen er weer twee modellen, met een 11- en 12,9-inch display. Voor in ieder geval de 12,9-inch versie wordt gesproken over een mini-LED display. Andere verbeteringen zijn een vernieuwde camera en aansluiting. Lees hier alles over de iPad Pro 2021.