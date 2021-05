Apple heeft de AirTag ontworpen om je persoonlijke spullen terug te vinden, niet om een klopjacht op dieven te maken. Toch zijn er genoeg mensen die de AirTag willen vastmaken aan een fiets of ander voorwerp als een soort antidiefstal-tracker. Kan dat? En waar moet je rekening mee houden?

#1 Verstop de AirTag goed

Wil je de AirTag gebruiken om je fiets of een ander voorwerp in de gaten te houden, dan is het belangrijk om de AirTag goed te verstoppen. Bij een VanMoof-fiets zit de sensor onzichtbaar ingebouwd de stang, maar heb je een andere fiets en wil je een AirTag gebruiken, dan zul je deze goed moeten verstoppen. Als iemand de AirTag ziet hangen, dan is het eerste wat een dief zal doen het loshalen en weggooien van de AirTag, of het verwijderen van de batterij, zodat het voorwerp niet meer getrackt kan worden.

Bij een fiets zou je de AirTag onder het zadel of in een fietstas kunnen verstoppen. Bij een rugzak kun je de AirTag in een onopvallend vakje stoppen, maar je zou zelfs het stiksel los kunnen halen om de AirTag onzichtbaar achter de voering te verstoppen. Bij een koffer kun je vaak de binnenbekleding openritsen en de AirTag ergens vastplakken.

De hangertjes van Apple kun je beter niet gebruiken, want die zijn erg opvallend en erg prijzig, waardoor ze op zich al de moeite van het stelen waard zijn.

#2 Melding als je item beweegt

Omdat Apple de AirTag niet heeft ontworpen als een antidiefstal-tracker, zitten er wat beperkingen aan het gebruik bij diefstal. Maak je je tracker vast aan je fiets, dan krijg je geen melding als iemand aan je fiets zit te morrelen of erop wegrijdt.

Veel mensen zijn bezorgd dat de dief meteen een melding krijgt dat er een AirTag meebeweegt. Maar dat is niet het geval. Pas na verloop van tijd kan dit gebeuren. Apple heeft aangegeven dat een AirTag na drie dagen een piepgeluid gaat maken als de eigenaar niet in de buurt is.

In een diefstalsituatie is dat misschien onhandig, omdat de dief op die manier geattendeerd wordt op het feit dat er een AirTag aanwezig is. Je kunt dit echter Apple niet kwalijk nemen: de meldingen om stalking tegen te gaan botsen met het feit dat iemand de AirTag voor diefstal wilt gebruiken.

Je hebt dus maar korte tijd de mogelijkheid om de gestolen AirTag terug te vinden. Hoe snel de dief gewaarschuwd zal worden bij stalking is iets waar Apple geen duidelijkheid over verschaft. In ieder geval kun je na ongeveer drie dagen verwachten dat de AirTag een geluidje gaat afspelen, om kenbaar te maken dat hij niet bij de eigenaar is. De dief kan de AirTag dan weggooien of onklaar maken. Is de dief een iPhone-gebruiker dan is er ook nog de mogelijkheid om de AirTag via een melding op het scherm uit te schakelen

Zoals je ziet: dit is niet in het belang van de eigenaar, maar dit zijn de anti stalking-maatregelen waar Apple voor heeft gekozen.

#3 Wat als mijn AirTag is gestolen?

Of er nu wel of niet een fiets of tas aan vastzit: als je AirTag wordt gestolen krijg je daar niet meteen een melding van. Je zult het pas merken op het moment dat je het voorwerp wilt gebruiken en merkt dat het foetsie is. In dat geval kun je op de kaart kijken waar de AirTag voor het laatst is gesignaleerd is. Dit kan soms enige vertraging hebben, maar als de AirTag op een plek is waar veel Apple-gebruikers rondlopen kun je erop rekenen dat je regelmatig een locatie krijgt doorgestuurd.

Je zou de AirTag als verloren kunnen markeren, zodat een eerlijke vinder contact met je kan opnemen. Maar bij een dief is die kans niet zo groot.

Is de fiets of tas ergens achtergelaten, dan kun je eventueel zelf op zoek gaan. Zo niet, dan zul je de politie moeten inschakelen. Op basis van het AirTag-serienummer kun je bewijzen dat de tracker van jou is (en eventueel ook de fiets of tas die eraan vast zit). Je kunt ook door het afspelen van een alarmgeluidje bewijzen dat de AirTag van jou is, want alleen de eigenaar is in staat om een geluid af te spelen.

#4 Een gestolen AirTag is onbruikbaar

We krijgen ook regelmatig vragen wat er gebeurt als iemand de AirTag losrukt van je tas. Vooral bij de tashangers is de constructie niet erg stevig en een flinke ruk aan de hanger is voldoende om de AirTag te stelen.

Een dief heeft er echter niets aan. De hanger is kapot en de AirTag is niet bruikbaar. Deze is namelijk aan jouw Apple ID gekoppeld en is niet zomaar te resetten en in gebruik te nemen door iemand anders. De dief kan de AirTag alleen gebruiken voor onderdelen, bijvoorbeeld een minder gekraste RVS-zijde.

Conclusie: AirTag minder geschikt als antidiefstal-methode

Zoals we aan het begin al aangaven: de AirTag is niet ontworpen als een soort beveiligingssysteem of als een antidiefstal-tracker. Wil je het toch op die manier gebruiken, dan kun je tegen wat beperkingen en onhandigheden aan lopen, die meer in het belang van de dief zijn dan in het belang van jou. Dat komt omdat Apple functies heeft ingebouwd die tegen stalking zijn bedoeld en die botsen soms met jouw plannen om de AirTag te gebruiken voor diefstal.

Je bent in dat geval misschien beter af met een Tile, waarbij je (als Premium-abonnee) een melding kunt krijgen als een item buiten jouw Bluetooth-bereik komt. Staat de fiets vlakbij het raam of is de tas altijd in je nabijheid, dan kan dit goed werken. Je krijgt dan een melding als het item van je af beweegt.

Of je Apple kwalijk kan nemen dat de AirTag niet voor diefstal bedoeld is, is een interessante vraag. Apple bekijkt dingen graag van de positieve kant en zal zich eerder op positieve thema’s als privacy en beveiliging richten dan op diefstal. Als de meeste mensen niet op de functies van de AirTag zitten te wachten, zal dat snel genoeg blijken uit de verkoopcijfers.