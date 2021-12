In een persbericht kondigt Telenet aan dat het op 6 december start met de uitrol van hun 5G-netwerk. Klanten met een geschikt toestel en abonnement kunnen in bepaalde regio’s gebruik maken van de techniek.

Telenet start met uitrol 5G-netwerk

De eerste regio’s waar Telenet haar zendmasten gaat voorzien van 5G-technologie zijn Leuven, Antwerpen en het kustgebied. Afhankelijk van je abonnement kun je een downloadsnelheid tot 1 Gigabit per seconde halen zonder meerprijs. Telenet zal gebruik maken van de frequenties tussen 3,6 GHz en 3,8 GHz voor hoge snelheden, maar wel met een beperkt bereik. Er zijn dus relatief meer masten nodig. De volgende abonnementen worden ondersteund voor 5G:

ONE (tot 150 Megabit per seconde)

ONEup

KLIK

KING

KONG Business

In het voorjaar van 2022 worden klanten met een BASE abonnement en alle overige abonnementen van Telenet voorzien van 5G, inclusief Telenet Business.



Voor deze regio’s heeft Telenet de 5G-uitrol op de planning.

De uitrol van 5G zal gefaseerd verlopen. Telenet wil gedurende de komende jaren het netwerk uitbreiden langs snelwegen grote Vlaamse steden. De uitrol moet in 2025 klaar zijn. Een voordeel van 5G bij Telenet is dat je niets hoeft te betalen bovenop je abonnementskosten. Uiteraard dien je wel een geschikt 5G-toestel te hebben, zoals de iPhone 12 of iPhone 13.

Voor Telenet was provider Proximus de eerste Belgische aanbieder die startte met de uitrol van een 5G-netwerk, al is dat netwerk nog niet bepaald landelijk dekkend. Meer weten over 5G bij Telenet? Check de website van de provider.