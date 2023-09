In deze eerste indruk van de iPhone 15 Pro (en een klein beetje iPhone 15 ) lees je wat onze ervaringen zijn met de nieuwe toestellen van 2023. We vertellen onze eerste indrukken bij het uitpakken. Wat valt ons op? Wat is handig en hoe liggen de toestellen in de hand? Je leest het in onze eerste indruk!

Eerste indruk iPhone 15 (Pro)

Het is najaar en dat betekent dat het tijd is voor de nieuwe iPhones! Apple brengt dit jaar de iPhone 15-serie uit, waarbij de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max het meest interessant zijn. Maar vlak ook de gewone iPhone 15-modellen niet uit, want die hebben dit jaar heel wat te bieden voor mensen die upgraden vanaf een iPhone 12 of eerder. Eén woord is vooral blijven hangen na het uitpakken: lichter! De pastelkleurige standaardmodellen zijn veel lichter van kleur dan je op basis van de foto’s van Apple zou verwachten. En de Pro-modellen zijn veel lichter van gewicht dan je gewend bent.

Tekst, foto’s en eerste indruk: Gonny van der Zwaag (@gonny). We hebben getest met een 512GB iPhone 15 in groen en een 1TB iPhone 15 Pro Max in naturel titanium. Deze toestellen zijn beschikbaar gesteld door Apple als leenexemplaar.



Hands-on met de 2023 iPhones

Waarschijnlijk heb je al de eerste ervaringen van de internationale media gezien over deze nieuwe toestellen. Er verschenen unboxing-video’s en er zijn ook al een paar websites met meer diepgravende reviews. Maar er gaat niets boven het zelf uitpakken van de nieuwe producten. Op deze pagina geven we onze eerste indruk en later volgen uiteraard nog de uitgebreide reviews van de iPhone 15 en iPhone 15 Pro. Mocht je specifieke vragen hebben, stel ze dan gerust in de reacties onder dit artikel. We doen ons best om er dieper op in te gaan in de uiteindelijke reviews!



De twee geteste toestellen naast elkaar: links de 6,7-inch iPhone 15 Pro Max in naturel titanium, rechts de 6,1-inch iPhone 15 in groen.

Standaard iPhone 15: verrassend goed

Het leek dit jaar weer een standaard jaar te worden: dezelfde line-up als vorig jaar maar met een nieuw getal. Twee nieuwe standaardmodellen en twee nieuwe Pro’s, beide in twee verschillende formaten. Maar Apple heeft ons toch verrast, ook bij de standaardmodellen. Ga je upgraden vanuit een eerder standaardmodel zoals een iPhone 12, iPhone 11 of misschien zelfs iets eerder, dan krijg je er bij de iPhone 15 opeens een hoop vernieuwingen bij die je tot nu toe bent misgelopen: een Dynamic Island, een 48-megapixelcamera, 2x zoom, de mogelijkheid om de focus te verleggen bij portretten, hulp bij noodgevallen, een usb-c-poort en een extra groot 6,7-inch formaat. En wat ook heel fijn is: de achterkant is niet meer glimmend!



Verpakking met iPhone 15 in groen en kabel. Meer niet.

De matglazen achterkant van de iPhone 15 voelt vertrouwd, maar toch ook weer nieuw. Qua gevoel komt het één op één overeen met de matglazen achterkant van de Pro-modellen, maar qua looks is het toch net even anders. Dat komt mogelijk door het fabricageproces dat Apple dit jaar gedaan heeft, omdat de kleur door het glas heen verwerkt is. In combinatie met de hele lichte kleurkeuze van dit jaar geeft dit best wel een mooi effect. Wij hebben de groene variant uitgepakt en we zijn daar positief over verrast. In het echt komt het nog beter tot zijn recht dan op de foto’s.



Een close-up van de nieuwe usb-c-poort in de standaard iPhone 15.

Vanuit het oogpunt van een Pro-gebruiker is dit misschien allemaal bekend terrein, maar er zijn genoeg mensen die voor de standaardmodellen kiezen en niet elk jaar upgraden. Voor hen heeft de iPhone 15 veel moois te bieden. Vorig jaar klaagden we in onze iPhone 14 review nog dat er te weinig vernieuwing in zat ten opzichte van zijn voorganger. Dat is bij de iPhone 15 wel anders: dit is een prima keuze als je toe bent aan een nieuw toestel. En het mooie is: na de enorme prijsverhoging van vorig jaar zijn ze gelukkig weer wat goedkoper geworden.



De iPhone 15 Pro Max in de nieuwe kleur naturel titanium.

iPhone 15 Pro-modellen: to zoom or not to zoom

Die iets lagere prijs geldt ook voor de Pro-modellen, die vooral opvallen door het nieuwe materiaal titanium en het lichte gewicht. Qua vernieuwingen was veel al uitgelekt in de iPhone 15 geruchten, waarvan de meeste bleken te kloppen.

Het grotere zoombereik (5x) zal voor sommige mensen reden zijn om dit jaar voor de grotere Pro Max te kiezen, maar bedenk goed of je dit daadwerkelijk gaat gebruiken. Zijn er de afgelopen jaren vaak momenten geweest dat je net iets verder had willen zoomen? En zijn dit dan momenten dat je er een foto van had willen maken? Voor het fotograferen van een leeuw op 100 meter afstand is 5x optische zoom nog steeds wat weinig, terwijl je voor het observeren van wilde dieren (dus als verrekijker, zonder te fotograferen) ook prima uit de voeten kunt met 10x digitale zoom. Er zullen dit jaar best wat mensen zijn die vol optimisme de Pro Max hebben gekozen en ‘m toch weer terugbrengen naar de winkel omdat hij te groot is.



Te groot? Dat valt dit jaar wel mee, dankzij de meer afgeronde zijkanten. Hier zie je de iPhone 15 Pro Max met de nieuwe FineWoven kaarthouder.

Over groot gesproken: de Pro-toestellen voelen dit jaar net wat minder groot en zwaar aan. Dat komt door de iets meer afgeronde randen, waardoor ze prettiger in de hand liggen. Maar het komt ook door de gewichtsverdeling. Het meeste gewicht zit bij de Pro-modellen nu veel meer in het midden, terwijl voorheen de stalen randen er omheen voor het meeste gewicht zorgden. De iPhone 15 Pro is 10% lichter maar heeft een 15% lagere ‘rotational inertia‘, zoals Dr. Drang uitlegt aan de hand van een aantal natuurkundige formules.

Het uiterlijk: weinig kleur

Wat opvalt bij de kleuren van 2023 is dat er maar weinig keuze is. Bij de standaard iPhone 15’s kun je kiezen uit zwart of diverse wittinten. De pastelkleuren zijn namelijk zó licht dat ze bijna wit lijken. De groene tint die wij hebben getest is veel lichter dan op de foto’s van Apple. Dat kan bij groen, blauw en roze nog wel prettig eruit zien, maar we zijn bang dat de gele versie onder sommige lichtomstandigheden een wat vergeelde indruk zal maken. Vorig jaar koos Apple nog voor knalkleuren, dit jaar is het allemaal getint wit. Wie dat niet ziet zitten, kan gelukkig ook nog kiezen voor de meest veilige kleur: zwart.

Bij de Pro-modellen zijn we de gedempte kleuren wel gewend, maar dit jaar zijn ze wel érg onopvallend. De kleur goud heeft plaats moeten maken voor naturel titanium, dat we al kennen van de Apple Watch Ultra en dat soms zilverkleurig en dan weer wat goudkleurig oogt. Het is dé kleur die je dit jaar moet hebben, hoewel het nieuwe blauw bij ons ook wel in de smaak valt. Wit en zwart zijn bedoeld voor mensen die voorheen gewend waren zilver en spacegrijs te bestellen. Een prima keuze hoor, maar spannend is het niet. Wel varieert de kleur onder verschillende lichtinval, maar dat is een van de charmes van de matte afwerking (of zoals in het persbericht beschreven: “verfijnde borsteltextuur”). Apple maakt het iedereen naar z’n zin, zolang je maar niet van knalkleuren houdt. In dat geval zijn er altijd nog hoesjes.



Nieuw op de iPhone 15: je kunt iPhones onderling opladen door ze met een kabel te verbinden.

Bij de nieuwe randen van de iPhone 15-modellen voelen we een merkbaar verschil. Hoewel de zijkanten nog steeds plat zijn, ligt het veel lekkerder in de hand dan de wat scherpe hoeken van de vorige generaties. Of je ook echt meer grip hebt moet de komende week blijken, maar voor deze eerste indruk van de iPhone 15 zijn we positief over deze verandering. We hopen dat het een blijvertje is.

Knoppen: de actieknop maakt ‘m Pro

Compleet nieuw is de actieknop op de Pro-modellen. Dit geeft je de mogelijkheid om zelf te bepalen welke actie je ermee wil starten. Een mooie toevoeging, maar inmiddels is al bekend dat je er maar één actie aan kunt koppelen. We hadden liever ook nog extra acties voor twee- of driemaal drukken gezien, zoals bij de zijknop aan de andere kant.



Bovenop de normale mute-schakelaar op de iPhone 15, onderop de nieuwe actieknop van de iPhone 15 Pro Max. Hier zie je ook dat de zijkanten al wat gevoelig zijn voor vingervlekken.

Scherm: de smallere randen vallen nauwelijks op

Volgens Apple zijn de Pro’s voorzien van de “dunste displayranden op een iPhone” tot nu toe. Leg je de iPhone 15 Pro echter naast een iPhone 14 Pro, dan blijkt het te gaan om een fractie van een millimeter. Een verschil dat je met het blote oog nauwelijks kunt zien. Qua scherm is er voor de Pro-modellen helemaal niets veranderd. Bij de normale iPhone 15-modellen wel: zij krijgen nu al een Dynamic Island, een jaar nadat het op de Pro-modellen is ingevoerd. Qua functionaliteit is er voor het Dynamic Island niets nieuws te melden: er zitten in iOS 17 geen nieuwe functies voor het Dynamic Island en er gebeurt bij externe ontwikkelaars ook niet zoveel meer, terwijl het vorig jaar nog zo’n spannende nieuwe ontwikkeling was. Het always on-scherm en ProMotion blijven exclusief voor de Pro-modellen. Wellicht maken ze ooit nog eens de overstap naar de gewone iPhones, maar nu nog niet.

Hardware in de iPhone 15 Pro-modellen

Net als vorig jaar hebben alleen de Pro-modellen een nieuwe chip gekregen, de A17 Pro. Die naamkeuze is wat opmerkelijk. De toevoeging woordje ‘Bionic’ is vervangen, terwijl er nog steeds een Neural Engine en andere intelligentie in zit. Wellicht is dit een eerste stap richting een toekomstige A17 Max-chip (voor de Vision Pro?) en een A17 Ultra-chip (voor de iPhone 16 Ultra?). Enkele hardwarefuncties zoals crashdetectie, satellietcommunicatie en dergelijke krijg je ook op de standaardmodellen – en dat was vorig jaar ook al zo. Gelukkig maar, want veiligheid is niet alleen voor mensen die zich een dure Pro kunnen veroorloven.

Camera van de iPhone 15-modellen

In deze eerste indruk kunnen we nog weinig zeggen over de kwaliteiten van de camera, maar we willen al wel iets kwijt over de vele extra’s die je dit jaar krijgt. Apple belooft op de Pro-modellen maar liefst zeven cameralenzen! Dat is een kwestie van marketing, want in werkelijkheid zitten er nog steeds drie lenzen op. De truc is dat je meermaals op de knop 1x kunt drukken om te wisselen tussen verschillende brandpuntsafstanden 24mm, 28mm of 35mm equivalent. Dit zijn in feit uitsnedes van de 48 megapixelcamera. Daarnaast vind je alleen op de iPhone 15 Pro Max de 5x optische zoom voor de telefotolens. Hiermee kun je veel verder inzoomen. Maar zoals hierboven al even genoemd: kies alleen voor de iPhone 15 Pro Max als je deze 5x zoom ook daadwerkelijk gaat gebruiken. Je moet er wel de hele dag mee lopen.

Bij de normale iPhone 15 zijn de vernieuwingen van de camera ook heel erg welkom, waaronder de 2x zoom en het feit dat je nu de beschikking hebt over een 48-megapixelcamera. Zonder dat het toestel een groter of dikker camera-eiland heeft gekregen. Het ziet er precies zo uit als vorig jaar, maar met veel meer mogelijkheden.



De actieknop van dichtbij.

Conclusie iPhone 15 (Pro) eerste indruk

De iPhone 15’s van dit jaar zijn een prima upgrade, vooral als je drie jaar of meer hebt overgeslagen. De standaard iPhone 15-modellen nemen een aantal functies van de Pro-modellen over, zonder dat dit gevolgen heeft voor het formaat of het gewicht. De matte achterkant spreekt ons ook erg aan, terwijl de erg bleke kleuren wat minder in de smaak vallen.

Bij de Pro-modellen zijn we ook best tevreden over de nieuwe functies van dit jaar. Het feit dat je met de camera nu meerdere brandpuntsafstanden hebt, geeft je meer mogelijkheden. De 5x zoom is een mooi extraatje op de Pro Max-modellen, naar niet voor iedereen noodzakelijk. Kies liever de iPhone 15 Pro als je het dagelijkse gemak van een compacter formaat belangrijk vindt. De naturel titanium-kleur ziet er prachtig uit en door de afgeronde randen liggen de toestellen prettiger in de hand. Zeker een upgrade waard als je eraan toe bent!

Onze uitgebreide review van beide modellen met plus- en minpunten en een rapportcijfer volgt over ongeveer een week. Tot die tijd zijn we druk bezig met testen. Heb je vragen? Laat het weten in de reacties!

iPhone 15 kopen

De pre-order van de iPhone 15 en iPhone 15 Pro (Max) is inmiddels begonnen en de eerste toestellen zullen vanaf 22 september worden geleverd.

Dit is de iPhone 2023 line-up:

Bij deze aanbieders kun je iPhone 15 abonnementen afsluiten:

Vodafone | Odido | KPN | Belsimpel | Mobiel.nl

Daarnaast kun je voor een losse iPhone 15 bij deze winkels terecht:

Amazon | Bol.com | Coolblue | Belsimpel | Mobiel.nl | MediaMarkt