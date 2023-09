Apple heeft de gloednieuwe iPhone 15 Pro alvast aan een aantal YouTubers en reviewers gegeven. Daarmee krijgen we een eerste indruk hoe het nieuwe product bevalt. Is de iPhone 15 Pro een goede aankoop of vinden de reviewers het maar niks?

Hands-on video’s en ervaringen met de iPhone 15 Pro

De eerste hands-on ervaringen met de iPhone 15 Pro zijn nu online te bekijken, zowel in geschreven artikelen als in video’s. Video’s zijn momenteel natuurlijk het meest interessant, omdat nog maar weinig mensen de uitpakervaring hebben gezien. Er zijn meerdere unboxing-video’s te vinden, waarmee je een indruk kan krijgen van de verpakking. Daarnaast zijn er al een paar geschreven reviews, van media die door Apple vooraf zijn uitgekozen.



Eerste indruk van MKBHD

Marques Brownlee laat in zijn video de eerste ervaringen zien met de iPhone 15 Pro. Zoals gebruikelijk is hij vrij grondig en vertelt hij ook nog wat interessante weetjes.

Ervaringen van The Verge

De reviewer van The Verge is enthousiast over de komst van usb-c en het feit dat de actieknop heel veel opties heeft. De cameraverbeteringen zijn ook heel nuttig, waaronder de 5x zoomlens op de Pro Max. De toestellen zijn bovendien lichter en gemakkelijker vast te houden. Maar ze zijn teleurgesteld dat de meegeleverde usb-c-kabel geen snelle dataoverdracht ondersteunt.

The Verge heeft ook de gewone iPhone 15 getest en trekt als conclusie dat ze lekker vast te houden zijn (ook zonder case). De performance is geweldig en de camera bevat slimme, nuttige functies. Wel balen ze dat het scherm moderne functies mist zoals always-on.

Ervaringen van TechCrunch

TechCrunch ging opnieuw naar Disneyland om de nieuwe toestellen te testen. Maar ze hebben ook een gewone review, namelijk van de iPhone 15 Pro Max. Usb-c trekt de meeste aandacht, maar de camera-upgrades en het titanium-frame zijn ook de moeite waard. Reviewer Brian Heater schrijft: “De toepassing van titanium is echt geweldig. Het ziet er mooi uit en zorgt voor een merkbaar lichtere telefoon. Ondertussen blijft ook het camerasysteem indruk maken. De iPhone 15 Pro Max wijkt niet veel af van zijn voorganger, maar bewijst wel dat zeventien jaar na de eerste iPhone het toestel nog steeds een aantal nieuwe trucs in petto heeft.”

Ervaringen van CNET

Bij CNET hebben ze vooral naar de camera’s gekeken, getuige de titel “Love at First Zoom”. Leuk gevonden, want terwijl de meeste reviewers zich vooral richten op het titanium en de usb-c-poort, heeft CNET wat verder gekeken. Als pluspunten noemen ze bijvoorbeedl de mogelijkheid om de focus in portretfoto’s te wijzigen en de grafische kwaliteiten van de A17 Pro voor videogames. Maar ze vinden het jammer dat je met de actieknop maar één actie kunt starten en dat er maar één kleuroptie is: blauw. Dat klopt, want de andere kleuren zijn eigenlijk non-kleuren. In de review van de normale iPhone 15 schrijven ze bij CNET dat het kleurrijke matte design erg in de smaak valt, net als de verbeterde camera en het Dynamic Island. Jammer is alleen dat er geen always on-display in zit en dat de Zoek mijn vrienden-functie alleen nauwkeurig werkt als de andere persoon ook een iPhone 15 heeft. De inmiddels afgeprijsde iPhone 14 Pro is misschien een betere aankoop dan deze 15-modellen.

Ervaringen van Engadget

Engadget heeft de iPhone 15 Pro Max onder handen genomen. Ze klagen over de saaie kleuren, maar voor de rest is het vooral positief. Het toestel is kleiner en lichter dan eerdere generaties en er zit een handige actieknop op. Als pluspunt noemt de reviewer dat er usb-c op zit, maar dat hadden we ook wel kunnen raden. Dit jaar voelen de iPhones als een behoorlijke upgrade, vergeleken met vorig jaar. Lees vooral ook even de intro van deze review, want de reviewer had niet meegekregen dat er usb-c op zit. Engadget gaat later nog een review van de standaard iPhone 15-modellen uitbrengen. Hopelijk op een moment dat ze meer uitgeslapen zijn.

Wil je zelf ook een iPhone 15 in huis halen, dan zijn dit de modellen waar je uit kunt kiezen:

Dit is de iPhone 2023 line-up:

Video’s van iJustine en meer

