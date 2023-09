Alles over de iPhone 15 pre-order

De iPhone 15-serie bestaat uit vier modellen, die allemaal tegelijk in pre-order gaan. Je kunt kiezen uit meerdere kleuren en opslagvarianten, dus is het slim om vooraf goed te bedenken welk model jij wilt hebben. Wil je een iPhone met abonnement of kies je voor een los toestel? Je kunt bij heel veel aanbieders terecht, die allemaal op hetzelfde moment in pre-order gaan en ook allemaal tegelijk worden geleverd. Bij sommige modellen zal er meer vraag zijn, dus hou ook de levertijden in de gaten!

Dit is de line-up waaruit je kunt kiezen:

Wanneer start de iPhone 15 pre-order?

Als je wilt meedoen aan de iPhone 15 pre-order, zijn dit belangrijke data om in je agenda te schrijven:

iPhone 15 pre-order : vrijdag 15 september om 14:00 uur

: vrijdag 15 september om 14:00 uur Eerste leveringen: vrijdag 22 september

Je hoeft dus niet extra vroeg op te staan en kunt rustig de tijd nemen om alvast jouw favoriete uitvoering te kiezen. Als je meteen meedoet aan de pre-order weet je zeker dat je het toestel een week later in huis hebt. In de Apple Store-app of op de website kun je nu alvast je pre-order voorbereiden en je model uitkiezen. Als je de gewenste uitvoering als favoriet opslaat hoef je op vrijdagmiddag alleen nog af te rekenenom je iPhone 15-bestelling af te ronden. En het goede nieuws is: de prijzen zijn dit jaar lager geworden, dus dit is het moment om in te stappen!

Dit zijn de vier modellen waar je uit kunt kiezen:

Behalve bij de Apple Store kun je ook op allerlei andere plekken je iPhone 15 pre-order plaatsen: diverse webwinkels en alle grote providers zullen dit toestel in het assortiment opnemen. Wil je snel over je nieuwe toestel beschikken, dan is het slim om mee te doen met de pre-order, zodat je eerder aan de beurt bent. Verderop hebben we een aantal tips om de pre-order zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Meer informatie over prijzen vind je in ons overzicht iPhone 15 prijzen.

iPhone 15:

128GB → €969,-

256GB → €1.099,-

512GB → €1.349,- iPhone 15 Pro:

128GB → €1.229,-

256GB → €1.359,-

512GB → €1.609,-

1TB → €1.859,- iPhone 15 Plus:

128GB → €1.119,-

256GB → €1.249,-

512GB → €1.499,- iPhone 15 Pro Max:

128GB → bestaat niet

256GB → €1.479,-

512GB → €1.729,-

1TB → €1.979,-



iPhone 15 Pro pre-order

De iPhone 15 Pro is de 6,1-versie van de nieuwe Pro-modellen en de meest compacte variant als je de geavanceerde functies wilt. Bij de Pro-modellen zien we dit jaar heel wat verbeteringen, ook wat de camera betreft. Door gebruik te maken van titanium is dit toestel lichter dan ooit. En je kunt kiezen uit verschillende opslagmogelijkheden, tot maar liefst 1 terabyte.

Verder lezen:

Prijzen iPhone 15 Pro los toestel

iPhone 15 Pro 128GB iPhone 15 Pro 256GB iPhone 15 Pro 512GB iPhone 15 Pro 1TB

iPhone 15 Pro Max pre-order

De iPhone 15 Pro Max is dé blikvanger van dit jaar. Hij bevat namelijk als enige een camera met 5x optische zoom, dankzij een ingenieus mechanisme met prisma’s. De kans is dan ook groot dat dit het populairste model gaat worden. Zat je voorgaande jaren nog aan te hikken tegen het grote formaat en het hoge gewicht, dan heeft Apple daar nu iets aan gedaan. Door gebruik te maken van titanium is hij een flink stuk lichter geworden en dankzij de smallere schermranden en de iets afgeronde zijkanten past hij beter dan ooit in je broekzak.

Verder lezen:

Prijzen iPhone 15 Pro Max los toestel

iPhone 15 Pro Max 256GB iPhone 15 Pro Max 512GB iPhone 15 Pro Max 1TB

iPhone 15 pre-order

De iPhone 15 is het meest gangbare model uit de serie. Deze heeft als vanouds een 6,1-inch OLED-scherm en heeft diverse interne verbeteringen. Ook krijg je 5G, MagSafe en de gebruikelijke functies. Vooral de camera is erg verbeterd, met onder andere een betere portretfunctie en een 48 megapixel camera.

Verder lezen:

Prijzen iPhone 15 los toestel

iPhone 15 128GB iPhone 15 256GB iPhone 15 512GB

iPhone 15 Plus pre-order

De iPhone 15 Plus was vorig jaar nog een nieuwkomer, maar hij is blijkbaar zo goed bevallen dat Apple dit jaar opnieuw voor een Plus-formaat kiest. Alle verbeteringen van de iPhone 15 zitten erin, maar dan met een riant 6,7-inch OLED-scherm. Ideaal voor het bekijken van films en het lezen van webpagina’s.

Verder lezen:

Prijzen iPhone 15 Plus los toestel

iPhone 15 Plus 128GB iPhone 15 Plus 256GB iPhone 15 Plus 512GB

Zijn er al iPhone 15-hoesjes?

Ja! Je kunt bij heel wat winkels al geschikte iPhone 15 Pro-hoesjes kopen van diverse kwalitatief goede merken zoals Nomad, Otterbox en Mujjo. Ook besteden we aandacht aan goedkopere modellen onder de dertig euro. Wil je het nieuwe FineWoven-hoesje van Apple, dan kun je onze review lezen. Bij Apple vind je deze hoesjes in de nieuwe najaarskleuren 2023 voor iPhone-hoesjes, waaronder Evergreen, Oceaanblauw en Moerbei.

Pre-order en levertijden

Zodra de pre-order is begonnen is het handig om de iPhone 15 levertijden en voorraad in de gaten te houden, voordat je naar de winkel rent. Zo ben je beter op de hoogte waar je terecht kunt en maak je geen onnodige reis.

iPhone 15 pre-order tips

Met onderstaande tips weet je zeker dat er niets mis kan gaan bij de pre-order van de iPhone 15.

#1 Markeer jouw toestel als favoriet

Omdat alle toestellen tegelijk uit komen, is er dit jaar keuze genoeg. Markeer daarom snel je favoriete iPhone 15, zodat het vooruitbestellen zo soepel mogelijk gaat. Doe dit voordat de Apple Store op vrijdagochtend rond 6:00 uur ’s ochtends offline gaat. Daarna lukt het niet meer. Eventuele hoesjes kun je nu al bestellen.

Markeer de producten die je hebt gekozen als favoriet. Als het vrijdagmiddag 14:00 uur is en de Apple Store open gaat, hoef je dan niet lang te zoeken. Je bladert naar de favorieten, gooit ze in je winkelmandje en rekent af. Zo verspil je geen tijd met onnodig bladeren naar het juiste product en raak je ook niet afgeleid door allerlei andere lokkertjes. Bovendien kun je nu alvast rustig de tijd nemen en beslissen wat je wilt. Zo voorkom je fouten.

#2 Regel eerst je iPhone pre-order, daarna de rest

Je kunt natuurlijk een iPhone 15 Pro-hoesje, kabels en allerlei andere accessoires bij elkaar klikken, maar dat kost tijd. Wie slim is koopt in twee keer: reserveer eerst de iPhone, zodat je daarmee snel klaar bent. Daarna kun je altijd nog nadenken over kabels en hoesjes. Die zijn namelijk altijd nog wel op voorraad. Sterker nog: je kunt nu al hoesjes en andere accessoires bestellen, nog voordat de pre-order van start gaat.

#3 Kies de snelste webshop of provider

De preorder van de iPhone 15 is net als voorgaande jaren op vrijdagmiddag om 14:00 uur. Dat is een perfect tijdstip: je hoeft niet vroeg je bed uit en hebt alle tijd nemen om er na de lunch even rustig voor te gaan zitten. Natuurlijk kun je niet alleen terecht bij de Apple Store, maar ook bij diverse providers en webshops. Kijk dus verder dan alleen bij Apple en kies een provider of winkel die jouw model op voorraad heeft. Je zou ook bij twee winkels een bestelling kunnen plaatsen, maar je creditcard of bankrekening moet daarvoor wel genoeg armslag bieden.

#4 Kies een rustige plek voor de iPhone pre-order

Op vrijdagmiddag heb je de belangrijkste werkzaamheden van de week wel achter de rug, dus schakel even je telefoon uit, zet je MacBook op Niet Storen en ga er rustig voor zitten. Je hebt nog wel even een rustig momentje voordag de vrijdagmiddagborrel los gaat. Een ideaal moment om je even op de iPhone 15 pre-order te concentreren. Zoek een rustige ruimte en zorg dat je geen gezeur van huisgenoten of collega’s hebt.

#5 Betaal niet met iDEAL

Betalingen via iDEAL kunnen soms wat meer tijd kosten. Daardoor zit je langere tijd in onzekerheid of de bestelling wel goed is doorgekomen. Kies liever voor betalen met creditcard, als je daar de mogelijkheid toe hebt.

#6 Ga ruim voor 14:00 uur klaarzitten

Wacht niet tot 13:59 uur om aan de pre-order te beginnen. Het is handig om een kwartier van tevoren de website van je provider open te zetten en alvast dingen klaar te leggen, zoals je creditcard en info over je huidige abonnement.

Sommige providers beginnen ‘per ongeluk’ wel eens iets eerder, terwijl de Apple Store meestal wat later van de partij is. Het zou zonde zijn om er opeens achter te komen dat de voorbestellingen al een tijdje bezig zijn, waardoor de levertijd al is opgelopen.

Nog een goede tip voor de Apple Store: maak gebruik van de Apple Store-app, want die gaat vaak eerder weer online dan de website.

#7 Check bij je provider je huidige contract

Wil je een iPhone 15 met abonnement, dan is het verstandig om vooraf te kijken hoe lang je huidige contract nog loopt en of het tijd is om te verlengen. Of misschien wil je overstappen naar een andere provider? In dat geval zou je de abonnementen en databundels alvast kunnen bekijken, zodat je weet wat je opties zijn.

Alle providers en webwinkels gaan de iPhone 15 in hun assortiment opnemen, in alle modellen. Vaak geven ze echter weinig informatie over voorraden, omdat ze zelf ook niet weten hoeveel toestellen ze wanneer geleverd krijgen. Ze zijn daarbij afhankelijk van Apple.

Samenvatting: iPhone pre-order bij Apple, hoe werkt dat dan?

Wil je mee doen aan de iPhone pre-order, dan moet je rekening houden met een aantal zaken.

Zo werkt het:

Zorg dat je op vrijdag 9 september rond 14:00 uur klaar zit. Vaak gaat de Apple Store een paar uur van tevoren offline. Zodra de website weer online komt kun je beginnen met je bestelling. Ga naar apple.com/nl op je computer of gebruik de app. Dat laatste gaat vaak sneller. Zorg dat je de gewenste producten alvast als favoriet hebt gemarkeerd. Zorg dat je je Apple ID, leveradres en betaalinformatie bij de hand hebt. Zorg dat je weet welke iPhone 15 jij wilt hebben. Je kunt kiezen uit meerdere modellen, kleuren en opslagvarianten.

iPhone 15 pre-order bij providers

Alle Nederlandse en Belgische providers gaan de iPhone 15 opnemen in het assortiment. Ze maken de prijzen daarvoor pas op het laatste moment bekend. De pre-order werkt echter op dezelfde manier: zorg dat je op tijd klaar zit met je klantgegevens en betaalinformatie. Het is slim om vooraf via de website van je provider te kijken of je in aanmerking komt voor verlenging en hoe het zit met je huidige contract.

Meer over de iPhone 15

Voor meer informatie over de pre-order en het kiezen van jouw perfecte toestel kun je ook eens kijken in deze artikelen:

