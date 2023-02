Ken je het verhaal van die start-up genaamd Theranos, die allerlei bloedwaarden beloofde te meten, zonder te hoeven prikken? Daar liep het niet zo goed mee af. Hopelijk is Apple wél succesvol met een geheime start-up, die jarenlang bekend stond onder de naam ‘Avolonte’. Doel van deze start-up is om bloedglucosemetingen te kunnen uitvoeren zonder bloedprikken. Volgens Mark Gurman van Bloomberg heeft Apple behoorlijk wat voortgang geboekt in dit project, dat nog dateert uit de tijd van Steve Jobs. Medewerkers liepen rond met badges van ‘Avolonte’ om te voorkomen dat een link met Apple zou worden gelegd.



Het geheime project met de codenaam E5 heeft tot doel om de hoeveelheid bloedsuiker in het lichaam te meten zonder dat er in de huid geprikt hoeft te worden. Het kan voor Apple een doorbraak betekenen als belangrijke speler in de gezondheidszorg en het zou een uitkomst zijn voor diabetici. Bovendien kan het ervoor zorgen dat de Apple Watch een onmisbaar accessoire wordt voor de miljoenen mensen die wereldwijd met diabetes te maken hebben. Bloomberg voorspelt dat het een miljardenbusiness voor Apple gaat opleveren.

Apple zou gekozen hebben voor een chiptechnologie, genaamd silicon photonics in combinatie met een meetproces dat optical absorption spectroscopy heet. Het systeem gebruikt lasers om licht van bepaalde golflengtes in een bepaald laagje onder de huid te laten schijnen, waar vloeistof uit de haarvaatjes lekt. Uit deze vloeistof is af te leiden wat de concentratie aan glucose is. Een algoritme kan vervolgens uitrekenen wat het glucosegehalte in het bloed is.

Er zouden honderden engineers aan meewerken, onder de paraplu van Apple’s Exploratory Design Group (XDG). Dit is een groep die nog niet eerder in het nieuws is geweest en die te vergelijken is met Google X. Het geheime team zou de glucose-technologie al bij honderden mensen hebben getest. Het gaat hier om mensen met prediabetes, diabetes type 2 en mensen die niet weten of ze diabetes hebben. Door te vergelijken met gestandaardiseerde tests is te controleren hoe goed de technologie werkt. Het project zou momenteel in het proof-of-concept stadium zijn en is toepasbaar, maar moet wel verkleind worden tot een formaat dat praktisch in gebruik is. Momenteel is er een prototype-apparaat ter grootte van een iPhone, die op de biceps van een proefpersoon wordt vastgemaakt.

Preventie

Er zou al gesproken zijn over medische goedkeuring van het systeem door overheidsorganen, al is Apple’s doel vooral ook gericht op preventie: als mensen weten dat ze zich in een voorstadium van diabetes bevinden, passen ze hopelijk hun levensstijl aan om te voorkomen dat ze diabetes type 2 krijgen.

Het team werd jarenlang geleid door wetenschapper Bill Athas, maar die overleed eind 2022 onverwacht. Het team staat nu onder leiding van mensen die nauw met Athas samenwerkten, waaronder managers Dave Simon en Jeff Koller. Zij rapporteren aan Johny Srouji, Apple’s hoofd chiptechnologie. Jarenlang werkte het team onder de naam Avolonte Health LLC, vanuit een klein kantoorgebouw in Palo Alto, totdat het opging in XDG.