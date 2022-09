Hands-on video’s en ervaringen

De eerste hands-on ervaringen met de Apple Watch Series 8 en de Apple Watch SE zijn nu online te vinden, zowel in geschreven artikelen als in video’s. Die laatste zijn momenteel natuurlijk het meest interessant, omdat je dan met eigen ogen kunt zien hoe de smartwatch oogt om de pols van iemand anders. Apple heeft weer een behoorlijk aantal bekende en minder bekende techreviewers ingeschakeld om de eerste hype te creëren.



Ervaringen van TechCrunch

TechCrunch gaat uitgebreid in op de nieuwe noodfuncties op de Series 8, onder de titel ‘Hoping for the best, preparing for the worst’. De nieuwe functies spreken misschien niet zo heel erg aan, maar ze gaan misschien wel je leven redden. Ook constateert TechCrunch dat Apple een strategie heeft gevonden, door het product stapsgewijs beter te maken. Daarmee moet je accepteren dat niet elke nieuwe Apple Watch spectaculaire verbeteringen heeft. Maar wat gezondheid betreft slaat Apple de spijker op z’n kop.

Review van The Verge

The Verge geeft het (niet zo heel nuttige) advies dat het geen zin heeft om te upgraden als je nog een Series 7 hebt. Dat is elk jaar zo want (zoals je hierboven kunt lezen) kiest Apple voor geleidelijke verbetering. Vaak kun je best een paar generaties overslaan en dat is bij een horloge ook eigenlijk best logisch. Toch gaat The Verge nog een stap verder: ook als je de Series 5, 6 of 7 hebt is er niet echt een reden om te upgraden. Je krijgt de nieuwe functies dankzij watchOS 9 en de processorkracht van deze modellen is ook ongeveer hetzelfde. Het meten van je temperatuur is nog een erg vroege functie, die Apple in de toekomst misschien wat verder gaat uitbouwen.

CNET gaat hands-on

CNET is nog niet helemaal klaar met de review en somt daarom vooral functies op. Wat ons opviel in deze review is dat de (mannelijke) reviewer in staat was om de temperatuurdata te raadplegen na een nachtje slapen, wat de indruk wekt dat deze metingen niet alleen plaatsvinden als je de Cyclus-app hebt ingesteld. Apple is tot nu toe erg geheimzinnig geweest over andere toepassingen dan ovulatie vaststellen. Ook hier krijgen we het advies om niet te upgraden als je al de Series 7 hebt.

Eerste indruk van Engadget

Engadget constateert correct dat er twee vernieuwingen in dit model zitten: crashdetectie en de nieuwe temperatuursensor die de huid meet en gebruikt kan worden voor ovulatietracking. De gelijktijdig verschenen Apple Watch SE 2022 heeft dezelfde processor, dus dat maakt de keuze wel weer lastiger. Vooral in de VS, waar de prijs van de SE omlaag ging. De Series 8 is de beste smartwatch van dit moment, maar dat zal maar korte tijd zo blijven. Zodra de Apple Watch Ultra uit komt, is er een nieuwe winnaar. Wie dat allemaal niet nodig heeft kan volgens deze reviewer beter de SE kopen.

Review van MobileSyrup

MobileSyrup constateert dat het opnieuw een jaar is voor incrementele updates voor de Apple-smartwatch. Ze zijn positief over de nieuwe lichaamstemperatuursensor en het feit dat dit de meest capabele smartwatch is die je momenteel kunt kopen. Het app-ecosysteem is ook indrukwekkend. MobileSyrup is teleurgesteld dat dit model weer hetzelfde design heeft. Maar goed, wie daarover in zit zou ook de Ultra kunnen kopen.

