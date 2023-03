Het is een handige standaardfunctie die al een paar jaar op de Apple Watch beschikbaar is: gaat er een alarm af, dan hoef je alleen maar je hand drie seconden lang op het scherm te leggen. Het stilhouden met je handpalm op de Apple Watch is een uitkomst als je in de bioscoop zit en er opeens een telefoontje binnenkomt, maar het heeft ook een ongewenst effect. Lig je toevallig met je hand op het Apple Watch-scherm te slapen, dan gaat de wekker niet af.



Dit wordt in watchOS 9.4 opgelost . De wekker gaat hoe dan ook af, of het scherm nu bedekt is of niet. Overigens was dit op de iPhone altijd al zo: of je iPhone nu met het scherm omlaag ligt of op Niet Storen staat, de wekker gaat altijd af. Zo weet je zeker dat je altijd gewekt wordt, ook als je even geen zin hebt in andere notificaties en geluidjes. Voor mensen die alleen met hun Apple Watch naar bed gaan en de iPhone in de woonkamer laten liggen, is watchOS 9.4 dus erg welkom.

Je zult hier nog heel even op moeten wachten. De Release Candidate van watchOS 9.4 verscheen eerder deze week en dat is een aanwijzing dat de update bijna klaar is voor het grote publiek. We verwachten watchOS 9.4 op maandagavond, samen met iOS 16.4 en de andere updates.

Is deze functie om je Apple Watch met je handpalm stil te houden nieuw voor je, dan is het goed om te weten dat je het als volgt kunt instellen:

Ga op de Apple Watch naar Instellingen.

Kies Horen en voelen.

Zet de schakelaar aan bij Bedek voor stilhouden.