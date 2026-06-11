Eindelijk: zo kun je met iOS 27 een apart volume instellen voor beltoon, wekkers en meldingen op iPhone

Vanaf iOS 27 kun je eindelijk eenvoudig individueel kiezen hoe luid je beltoon, meldingen, wekkers en andere systeemgeluiden klinken. Zo pas je het volume afzonderlijk voor elk van deze iPhone-instellingen aan.

Al sinds het begin heeft de iPhone in de instellingen één schuifknop waarmee je het volume instelt. Onder het kopje Beltoon en meldingen bepaal je met de knop hoe hard je iPhone geluid maakt bij een inkomende melding, oproep of andere systeemgeluiden. Zelfs het volume van je wekker is daaraan gekoppeld. Maar de kans is groot dat je voor deze drie dingen helemaal niet hetzelfde volume wil. In iOS 27 lost Apple dat op en dit is hoe je dat instelt.

Apart iPhone-volume voor meldingen, beltoon en wekkers

Vanaf iOS 27 maakt Apple onderscheid tussen drie onderdelen voor het instellen van het geluidsvolume:

Beltoon : Het volume van als je gebeld wordt via een traditioneel telefoonnummer of andere oproepen

: Het volume van als je gebeld wordt via een traditioneel telefoonnummer of andere oproepen Wekkers en timers : Het volume van je wekkers en timers in de Klok-app. Met deze regelaar pas je niet het volume aan van andere wekkers (van apps van derden) of Apple’s eigen slaapschema, omdat die een eigen volumeregelaar hebben.

: Het volume van je wekkers en timers in de Klok-app. Met deze regelaar pas je niet het volume aan van andere wekkers (van apps van derden) of Apple’s eigen slaapschema, omdat die een eigen volumeregelaar hebben. Waarschuwingen en systeemgeluiden: Het volume van meldingen, toetsenbordgeluidje, het sluitergeluid van de camera en andere systeemgeluidjes zoals het oplaadgeluidje of het vergrendelgeluidje.

Je hebt vanaf iOS 27 dus veel meer vrijheid in hoe hard verschillende onderdelen klinken. Standaard wordt het echter onder één volumeregelaar gezet, maar je kunt dit in een paar stappen zelf aanpassen.

Zo stel je het volume van beltoon, meldingen en wekkers individueel in: Ga op een iPhone met iOS 27 of nieuwer naar Instellingen > Horen en voelen. Scroll naar onderen tot je bij het kopje van Beltoon bent. In iOS 27 en nieuwer is dit kopje gewijzigd van Beltoon en meldingen naar simpelweg Beltoon. Hieronder zijn twee kopjes toegevoegd: Wekkers en timers en Waarschuwingen en systeemgeluiden. Zet de schakelaar bij Match volume beltoon uit als je van dat onderdeel het volume los wil koppelen van het beltoonvolume. Standaard wordt het volume van meldingen, wekkers en timers gekoppeld aan het beltoonvolume, maar met de schakelaar Match volume beltoon kun je dit loskoppelen. Er verschijnt een nieuwe volumeregelaar. Pas het volume aan naar het gewenste niveau.

Uiteraard worden alle geluiden alsnog stilgehouden als je iPhone op stil staat. Je hoort het dus alleen als je het geluid wel aan hebt staan. Mogelijk is deze nieuwe functie nu voor jou een reden om je iPhone niet meer altijd op stil te hebben staan, maar het geluid juist aan te hebben en de gewenste onderdelen apart in te stellen.

Overigens geldt de optie Wijzig met knoppen nog steeds alleen voor het aanpassen van het volume van je beltoon en niet voor de overige onderdelen. Het wijzigen van dat volume kan alleen in de instellingen.

Je vraagt je misschien af: waar is dan de volumeregelaar in het Bedieningspaneel voor bedoeld? Daarmee pas je het volume van media aan dat door je iPhone wordt afgespeeld. Denk aan de muziek in Spotify of Apple Music of een video in YouTube of TikTok. Dat werkt dus in iOS 27 en nieuwer net als voorheen, ongeacht de instelling voor de overige geluidsvolumes.

Meer over iOS 27 en iPadOS 27

iOS 27 is de grote nieuwe iPhone-update van 2026, terwijl iPadOS 27 onderweg is naar de iPad. In iOS 27 en iPadOS 27 vind je nieuwe Apple Intelligence-functies, de nieuwe Siri AI (hoewel niet in de EU) en aanpassingen aan het Liquid Glass-design. Er komen nieuwe functies voor AirPods, CarPlay, de Foto’s- en Wallet-app en nog veel meer kleine verbeteringen. Apple focust ook flink op verbeterde prestaties, waardoor veel alledaagse taken sneller werken. Voor de iPad zijn er enkele optimalisaties, zoals het werken met een externe schijf. De geschikte toestellen van iOS 27 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De release van iOS 27 en iPadOS 27 staat gepland voor september 2026.