Aqara brengt de laatste tijd aan de lopende band nieuwe producten uit, met Aqara G3 Camera Hub en Aqara Hub E1 als meest recente voorbeelden. In 2022 zet Aqara in op Matter, maar vandaag laat het bedrijf weten dat ze ook Thread gaan ondersteunen.



Aqara krijgt Thread

Thread is een relatief nieuw protocol waar smart home-apparaten gebruik van kunnen maken. Het is betrouwbaarder dan Bluetooth en heeft ook een beter bereik, vergelijkbaar met Zigbee. Vanaf de tweede helft van 2022 gaat Aqara Thread ondersteunen en de eerste twee accessoires zijn al aangekondigd.

Het gaat om zowel de Door and Window Sensor en de Motion Sensor. Er komen dus nieuwe versies met ondersteuning voor Thread op de markt. In tegenstelling tot Matter-ondersteuning, wordt Thread niet met een software-update toegevoegd aan bestaande accessoires. Je moet dus de nieuwe versies in huis halen. Het voordeel van de Thread-versies is volgens Aqara de lange batterijduur snelle reactietijd die je ook van Zigbee kent.

Of de Thread-geschikte versies duurder zullen worden, is nog niet bekend. De release staat in ieder geval gepland voor de tweede helft van het jaar. Wanneer de Matter-update van Aqara beschikbaar komt, is nog niet duidelijk.