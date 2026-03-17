Deze nieuwe bedrade Aqara-deurbel met HomeKit is nu te koop (en is beter bestand tegen het Nederlandse weer)

Bij iCulture zijn we fan van de deurbellen van Aqara. De afgelopen jaren hebben we de twee beschikbare varianten uitgebreid getest: de Aqara Doorbell G4 en de opvolger de Aqara Doorbell Hub G410. Het grootste voordeel van deze deurbellen is dat ze zowel bedraad als draadloos aangesloten kunnen worden en uitgebreide HomeKit-ondersteuning hebben. Maar er zijn ook nadelen: het camerabeeld is voor een deurbel niet optimaal en ze zijn officieel niet waterbestendig. Deze twee punten lost de nieuwe Aqara Doorbell Camera G400 op, het nieuwste model dat nu te koop is.

De Aqara Doorbell Camera G400 is een nieuwe slimme deurbel die geschikt is voor HomeKit en Apple HomeKit Secure Video. Wat goed is om te weten, is dat het hier gaat om een bedrade deurbel. Je hebt twee opties om hem te monteren: via je bestaande laagspanningsaansluiting (8-24V AC/DC) van een gewone deurbel of via een Power-over-Ethernet-aansluiting (PoE). Met laatstgenoemde optie sluit je de deurbel dus bedraad aan op het internet, maar hij krijgt daar ook meteen de stroomvoorziening van. Heb je geen ethernetkabel naar buiten toe, dan moet je dus je bestaande deurbelaansluiting gebruiken en verbind je de deurbel zelf via wifi (wifi 6, dual-band 2,4GHz en 5GHz).

De G400-deurbel heeft een IP65-classificatie, wat betekent dat hij weerbestendig is. Hij is dankzij deze classificatie bestand tegen regen en stof, wat wel zo handig is voor een deurbel. Dat is dan ook meteen een groot verschil met de vorige Aqara-deurbellen, die deze classificatie niet hebben. De eerdere G4 en G410-deurbellen waren dan ook vooral bedoeld om te monteren bij een overkapte veranda, wat in Nederland bij de voordeur minder gebruikelijk is. Maar: wij hebben de afgelopen drie jaar de eerdere Aqara-deurbellen uitgebreid getest en hebben nooit problemen ervaren qua waterbestendigheid, ondanks het ontbreken van de IP-classificatie. Toch is het een geruststellende gedachte dat de nieuwe G400 dat wel heeft.

Aqara zegt niet hoe het zit met de hittebestendigheid. Hij functioneert in ieder geval binnen de temperaturen van -20 graden tot 50 graden. Dat is nagenoeg gelijk met de Aqara G4 en G410. Bij de G4 in het zwart kregen we op warme zomerdagen regelmatig melding van oververhitting, dus hoe dat zit met de nieuwe Aqara G400 is nog de vraag. Bij de witte G410 hadden we daar een stuk minder last van.

Qua ontwerp heeft Aqara namelijk alleen maar een zwarte versie uitgebracht. De Aqara G400 is een stuk compacter dan de G4 en G410, doordat er geen draadloze aansluitoptie met batterijen is. Hij heeft bovendien een wat rondere afwerking en is aan de voorkant glimmend. De deurbelknop is verlicht, zodat je hem ook in het donker goed ziet. Voor de montage wordt hij geleverd met een bevestigingsplaatje, die je zowel kunt schroeven als plakken. Er zit ook een opzetstukje bij, zodat je de deurbel zelf verticaal gekanteld (15 graden) kan bevestigen.

Verticaal camerabeeld

Een ander voordeel van de Aqara G400 is dat deze een verticaal camerabeeld gebruikt. De verhouding is 3:4, waardoor je van degene die aanbelt zowel de voeten als het hoofd kan zien. De Aqara G4 had nog een standaard breedbeeldverhouding, wat voor een deurbel wat onpraktisch was. Bij de G410 was dit al een stuk beter dankzij de 4:3-verhouding, maar het beeld was daardoor nog steeds horizontaal. De kijkhoek is 165 graden, met een resolutie van 2K. Via HomeKit wordt de resolutie verlaagd naar 1080p, door een beperking van HomeKit zelf.

Bij de G400 krijg je een draadloze gong meegeleverd, die optioneel is om te gebruiken. Bij de vorige deurbellen was deze nog noodzakelijk, omdat deze zorgde voor de verbinding met wifi. Dat zit nu dus in de deurbel zelf ingebouwd, dus je moet er ook wel voor zorgen dat je wifibereik buiten voldoende is (tenzij je de PoE-optie benut). Binnenin de deurbel zelf zit ook nog een opening voor een microSD-kaartje, zodat je opnames lokaal kunt opslaan. Maar dankzij HomeKit Secure Video worden binnen ook veilig in je iCloud-account opgeslagen.

Andere verschillen met de Aqara Doorbell G410 is dat de G400 geen dienstdoet als hub voor je Aqara-systeem. De G410 is een Matter-controller voor Aqara-accessoires en is ook nog een Thread Border Router, zodat je het bereik van je Thread-netwerk voor andere accessoires kan vergroten. Dit ontbreekt allemaal bij de nieuwe G400, waardoor deze ook wat goedkoper is. De prijs van de Aqara G400-deurbel is in Nederland €99,99.

