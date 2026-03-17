Breaking - Alles over Apple's maart-aankondigingen
Verrassing: Apple onthult AirPods Max 2 (en dit is er nieuw)
Aqara Doorbell G400

Deze nieuwe bedrade Aqara-deurbel met HomeKit is nu te koop (en is beter bestand tegen het Nederlandse weer)

Nieuws Accessoires
Aqara heeft de nieuwe bedrade G400-deurbel uitgebracht. Deze deurbel heeft een hogere weerbestendigheid en een gunstiger camerabeeld dan eerdere Aqara-deurbellen.
Benjamin Kuijten

Bij iCulture zijn we fan van de deurbellen van Aqara. De afgelopen jaren hebben we de twee beschikbare varianten uitgebreid getest: de Aqara Doorbell G4 en de opvolger de Aqara Doorbell Hub G410. Het grootste voordeel van deze deurbellen is dat ze zowel bedraad als draadloos aangesloten kunnen worden en uitgebreide HomeKit-ondersteuning hebben. Maar er zijn ook nadelen: het camerabeeld is voor een deurbel niet optimaal en ze zijn officieel niet waterbestendig. Deze twee punten lost de nieuwe Aqara Doorbell Camera G400 op, het nieuwste model dat nu te koop is.

Bekijk bij Amazon

Aqara Doorbell Camera G400 nu te koop

De Aqara Doorbell Camera G400 is een nieuwe slimme deurbel die geschikt is voor HomeKit en Apple HomeKit Secure Video. Wat goed is om te weten, is dat het hier gaat om een bedrade deurbel. Je hebt twee opties om hem te monteren: via je bestaande laagspanningsaansluiting (8-24V AC/DC) van een gewone deurbel of via een Power-over-Ethernet-aansluiting (PoE). Met laatstgenoemde optie sluit je de deurbel dus bedraad aan op het internet, maar hij krijgt daar ook meteen de stroomvoorziening van. Heb je geen ethernetkabel naar buiten toe, dan moet je dus je bestaande deurbelaansluiting gebruiken en verbind je de deurbel zelf via wifi (wifi 6, dual-band 2,4GHz en 5GHz).

Aqara Doorbell G400

De G400-deurbel heeft een IP65-classificatie, wat betekent dat hij weerbestendig is. Hij is dankzij deze classificatie bestand tegen regen en stof, wat wel zo handig is voor een deurbel. Dat is dan ook meteen een groot verschil met de vorige Aqara-deurbellen, die deze classificatie niet hebben. De eerdere G4 en G410-deurbellen waren dan ook vooral bedoeld om te monteren bij een overkapte veranda, wat in Nederland bij de voordeur minder gebruikelijk is. Maar: wij hebben de afgelopen drie jaar de eerdere Aqara-deurbellen uitgebreid getest en hebben nooit problemen ervaren qua waterbestendigheid, ondanks het ontbreken van de IP-classificatie. Toch is het een geruststellende gedachte dat de nieuwe G400 dat wel heeft.

Aqara zegt niet hoe het zit met de hittebestendigheid. Hij functioneert in ieder geval binnen de temperaturen van -20 graden tot 50 graden. Dat is nagenoeg gelijk met de Aqara G4 en G410. Bij de G4 in het zwart kregen we op warme zomerdagen regelmatig melding van oververhitting, dus hoe dat zit met de nieuwe Aqara G400 is nog de vraag. Bij de witte G410 hadden we daar een stuk minder last van.

Aqara Doorbell G400 montage

Qua ontwerp heeft Aqara namelijk alleen maar een zwarte versie uitgebracht. De Aqara G400 is een stuk compacter dan de G4 en G410, doordat er geen draadloze aansluitoptie met batterijen is. Hij heeft bovendien een wat rondere afwerking en is aan de voorkant glimmend. De deurbelknop is verlicht, zodat je hem ook in het donker goed ziet. Voor de montage wordt hij geleverd met een bevestigingsplaatje, die je zowel kunt schroeven als plakken. Er zit ook een opzetstukje bij, zodat je de deurbel zelf verticaal gekanteld (15 graden) kan bevestigen.

Verticaal camerabeeld

Een ander voordeel van de Aqara G400 is dat deze een verticaal camerabeeld gebruikt. De verhouding is 3:4, waardoor je van degene die aanbelt zowel de voeten als het hoofd kan zien. De Aqara G4 had nog een standaard breedbeeldverhouding, wat voor een deurbel wat onpraktisch was. Bij de G410 was dit al een stuk beter dankzij de 4:3-verhouding, maar het beeld was daardoor nog steeds horizontaal. De kijkhoek is 165 graden, met een resolutie van 2K. Via HomeKit wordt de resolutie verlaagd naar 1080p, door een beperking van HomeKit zelf.

Aqara Doorbell G400 specs

Bij de G400 krijg je een draadloze gong meegeleverd, die optioneel is om te gebruiken. Bij de vorige deurbellen was deze nog noodzakelijk, omdat deze zorgde voor de verbinding met wifi. Dat zit nu dus in de deurbel zelf ingebouwd, dus je moet er ook wel voor zorgen dat je wifibereik buiten voldoende is (tenzij je de PoE-optie benut). Binnenin de deurbel zelf zit ook nog een opening voor een microSD-kaartje, zodat je opnames lokaal kunt opslaan. Maar dankzij HomeKit Secure Video worden binnen ook veilig in je iCloud-account opgeslagen.

Andere verschillen met de Aqara Doorbell G410 is dat de G400 geen dienstdoet als hub voor je Aqara-systeem. De G410 is een Matter-controller voor Aqara-accessoires en is ook nog een Thread Border Router, zodat je het bereik van je Thread-netwerk voor andere accessoires kan vergroten. Dit ontbreekt allemaal bij de nieuwe G400, waardoor deze ook wat goedkoper is. De prijs van de Aqara G400-deurbel is in Nederland €99,99.

Bekijk de Aqara G400 bij Amazon

Lees ook onze round-up van de beste HomeKit-deurbellen van dit moment.

Bekijk ook
Aqara G410 Video Doorbell met HomeKit

HomeKit deurbellen met video: zo weet je wie er aanbelt

Zoek je een deurbel met HomeKit? Kijk dan eens naar deze round-up van (video)deurbellen met en zonder HomeKit. Zo’n slimme deurbel kan een geluidje laten afspelen op je HomePod en toont wie er voor de deur staat!

Plaats een reactie

Het laatste nieuws over accessoires van iCulture

Sonos onthult nieuwe draagbare Play-speaker én een nieuwe variant van een bestaande speaker
Aliro, de standaard voor slimme sloten komt eindelijk beschikbaar – in dit model
Tom by TomTom vs Flitsmeister DOT (en ONE): welk flitsapparaatje is het best?
Paniek om niks: Flitsmeister stopt niet, maar dit is er wel nieuw
Fitbit voert grote verandering door – dit moet je doen vóór eind mei 2026

HomeKit

Ontdek alles wat je met HomeKit kunt doen, Apple's overkoepelende systeem voor slimme apparaten in huis. HomeKit en de Woning-app zijn de basis van Apple's smart home-platform, waarin je slimme lampen, deursloten, sensoren, raambekleding, camera's en meer aan elkaar kan koppelen en met elkaar kan laten samenwerken. Apparaten met HomeKit-ondersteuning werken ook met Siri. Bovendien werken accessoires die geschikt zijn voor de de smart home-standaard Matter ook compatibel met HomeKit en de Woning-app. Onze belangrijkste artikelen over HomeKit en smart home, overzichtelijk op een rijtje.

HomeKit: Woning-app in iOS 16 met knoppen en tegels
Alles over HomeKit HomeKit handleiding voor nieuwe gebruikers HomeKit-producten in Nederland Woning-app van HomeKit gebruiken De beste HomeKit-tips De beste HomeKit-apps HomeKit deursloten HomeKit-camera's Slimme stekkers met HomeKit HomeKit-knoppen Rookmelders met HomeKit HomeKit routers HomeKit bedienen op verschillende manieren Slimme luchtreinigers met HomeKit HomeKit deurbellen met video Garagedeur bedienen met HomeKit en Siri Bewegingssensoren voor HomeKit

Ook interessant

iPadOS 16 Woning app

Gerucht: ‘Apple’s smart home-display opnieuw uitgesteld, Apple richt pijlen nu op september’

Nieuws 11 reacties
HomePod mini en Apple TV als woninghub voor HomeKit

HomeKit hub instellen: Apple TV of HomePod als woninghub (en kies je favoriet)

Tips
Apple smart home

Met deze nieuwe producten neemt Apple de smart home-markt eindelijk serieus

Nieuws
Nieuwe HomeKit-architectuur

Wat kun je met Apple’s HomeKit architectuur-update die vanaf nu verplicht is?

Nieuws 95 reacties

Ondersteuning oudere versie van Woning-app stopt volgende week: onderneem nu nog actie

Nieuws 13 reacties
Sony Bravia 2025

Deze televisies zijn geschikt voor AirPlay 2

Gidsen

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar