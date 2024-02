De Formule 1 kijken doe je bij Viaplay en F1 TV. Bij Viaplay kijk je voor €15,99 per maand (vanaf mei 2024 wordt dat €17,99) en bij F1 TV Pro betaal je €11,90 per maand. Door de recente prijswijzigingen zoek je misschien naar goedkopere manieren om de races te kunnen volgen. Dat kan! We hebben de beste manieren om gratis F1 te kijken voor je verzameld. Er zijn namelijk genoeg manieren om alle races van de Formule 1 gratis te kunnen meemaken. Dus wil jij Formule 1 gratis kijken? Hier vind je de beste manieren!

#1 Gratis Formule 1 kijken bij Viaplay

Je kunt de eerste Formule 1-race van 2024 gratis kijken door gebruik te maken van de gratis proefperiode van Viaplay. Daarmee krijg je 7 dagen lang toegang tot alle content, dus ook alle trainingen en races. De gratis proefperiode is tot woensdag 28 februari af te sluiten, dus wees er op tijd bij zodat je de hele eerste race kunt kijken. Nadat je een account hebt aangemaakt moet je een betaling van 1 cent doen, ter verificatie. Zeg je het abonnement binnen een week op, dan wordt er niets in rekening gebracht. De actie geldt alleen voor nieuwe abonnees.

#2 Gratis F1 kijken bij F1 TV Pro

Viaplay-abonnees hebben gratis toegang tot F1 TV Pro. Je kunt hier alle races kijken, inclusief de vrije trainingen en kwalificaties. Dit geeft je de mogelijkheid om in twee huishoudens te kijken: de ene groep kijkt bij Viaplay en de andere bij F1 TV Pro. Het is helaas niet mogelijk om in beide huishoudens tegelijk naar beide diensten te kijken.

Ken je iemand met Viaplay die geen gebruik maakt van F1 TV Pro, dan kun je vragen om een gratis account voor jou aan te maken.

Zo pak je dit aan:

De Viaplay-abonnee maakt een account bij F1 TV Pro aan. Heb je al een account, dan kun je daarmee inloggen. Klik op ‘Synchroniseer mijn account’. Je wordt doorgestuurd naar Viaplay. Log daar in en je hebt toegang tot de content van F1 TV Pro.

#3 Gratis tv-uitzending van F1 Grand Prix-wedstrijden bij NOS

De NOS heeft ook dit jaar een overeenkomst met Viaplay gesloten. Dit betekent dat je de samenvatting van alle Formule 1-races via de publieke omroep kunt bekijken. In 2022 en 2023 was één race volledig gratis bij de NOS te zien, namelijk de Grand Prix van Zandvoort. In 2024 is dit ook weer het geval: op 25 augustus 2024 kun je gratis kijken naar de Formule 1-race in Nederland. Heb je geen tv-aanbieder? Je vindt alle publieke zenders bij NLZIET, waar je de eerste 14 dagen gratis kunt proberen.

Via de Belgische zenders was voorgaande jaren ook de Grand Prix van België op dezelfde manier te zien. Die vindt op 28 juli 2024 plaats, maar moet nog wel officieel bevestigd worden.

#4 F1 gratis kijken bij Duitse RTL

De commerciële omroep RTL heeft in Duitsland een deal gesloten met Sky en mag maar liefst zeven races uitzenden op het open net. RTL Duitsland zit bij de meeste Nederlandse providers in het gratis zenderpakket. Behalve naar de race op zondag kun je ook naar de kwalificatie op zaterdag te kijken. Het begint al op 2 maart met de eerste race in Bahrein. Je zet gewoon het beeld van RTL Duitsland aan en luistert ondertussen via Grand Prix Radio naar het Nederlandse commentaar van Olav Mol.

Deze races zijn bij RTL Duitsland te zien:

2 maart: Bahrein

21 juli: Hongarije

28 juli: België

25 augustus: Nederland

1 september: Italië

15 september: Azerbeidzjan

24 november: Las Vegas

#5 Formule 1 gratis kijken in Zwitserland, Oostenrijk of Luxemburg

Er zijn ook diverse landen waar je gratis naar de Formule 1 kunt kijken, via een legale stream. Deze zijn meestal alleen te bekijken in het betreffende land. Je hebt dan ook een VPN nodig om te kunnen kijken.

Je hebt keuze uit:

SRF (Zwitserland): Een kwalitatief goede stream in hoge resolutie. Het commentaar is in het Zwitserduits, dus zet het geluid uit – en de radio aan!

Servus TV (Oostenrijk): Een redelijke stream in een iets lagere resolutie, Duits gesproken.

ORF (Oostenrijk): Een stream van de Oostenrijkse publieke omroep, Duits gesproken.

RTL Zwee (Luxemburg): Een stream van RTL Luxemburg, gesproken in het Letseburgs.

Bij al deze streams geldt dat ze wel af en toe moeten bufferen, waardoor gelijktijdig luisteren via Grand Prix Radio soms niet helemaal parallel kan lopen. Maar daar staat wel tegen over dat je helemaal gratis kunt kijken. Alle genoemde streams zijn legaal en officieel.

Zo werkt het:

Sluit een VPN-abonnement af. Bij aanbieders als NordVPN, Surfshark, Atlas VPN of ClearVPN kun je vaak voor rond de €2 per maand een bundel afsluiten. Download en installeer de VPN-software op het apparaat waarop je de Formule 1 wilt kijken. Start de VPN-app en log in met je account. Selecteer een VPN-server in Zwitserland, Oostenrijk of Luxemburg. Open de gewenste website (bijvoorbeeld SRF) en kijk naar de gratis stream. Formule 1 wordt meestal op SRF 1 of 2 uitgezonden.

Ben je onderweg tijdens de race, dan kun je toch alles meekrijgen door naar Grand Prix Radio te luisteren, met commentaar van Olav Mol. Het is hiermee ook mogelijk om naar buitenlandse zenders te kijken, met gesynchroniseerd commentaar van Olav Mol. Dit werkt als volgt:

Zorg dat het beeld beschikbaar is. Download de app van Grand Prix Radio en open de app. Ga naar het tabblad met het radiologo. Klik op de witte knop ‘Live commentaar syncen?’. Je krijgt nu de webplayer van Grand Prix Radio te zien. Klik op de knoppen < 0.5 sec of > 0.5 sec om het geluid met juiste timing te krijgen.

#7 Formule 1 (gratis) om beurten terugkijken

Je kunt bij Viaplay maar met één stream tegelijk kijken als de live races zijn. Vind je het prima om de race achteraf terug te zien, dan kan dat via het account van een vriend of familielid.

Je kunt bij Viaplay de sportuitzendingen gedurende 48 uur terugkijken. Dit kun je ook combineren met het commentaar van Olav Mol. Grand Prix Radio zet het commentaar namelijk online in de Race Gemist-podcast, waar je het gratis kunt terugluisteren. Start de replay van Viaplay en het commentaar op het juiste moment en alles loopt synchroon.

#8 Korting op Viaplay via je provider

Je kunt je Viaplay-abonnement ook rechtstreeks bij je tv-aanbieder afsluiten. Bij sommige providers kun je Viaplay kiezen als extra tv-zender, terwijl je bij anderen €5 entertainmentkorting krijgt of de eerste maand met 50% korting kunt kijken.

