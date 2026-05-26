Gerucht: ‘Apple werkt aan nieuwe hoofdtelefoon’ – dit weten we al

Regelmatig duiken er nieuwe Apple-producten op bij toezichthouders in verschillende landen. Nu ook weer bij de Amerikaanse FCC.
Sasha Koevoets -

Apple werkt voortdurend aan nieuwe producten en volgens Aaron Perris van MacRumors is er nu bij de Amerikaanse toezichthouder FCC een nieuwe headset opgedoken met modelnummer A3577. In de documentatie wordt dit model omschreven als een over‑ear Bluetooth‑headset.

Geen nieuwe AirPods Max 2

Vrij onverwacht bracht Apple na alle aankondigingen in maart nog de AirPods Max 2 uit, met de nieuwere H2‑chip en bijbehorende verbeteringen zoals sterkere ruisonderdrukking. Deze koptelefoon heeft modelnummer A3454, terwijl de eerste generatie AirPods Max de nummers A3184 (usb‑c) en A2096 (Lightning) draagt.

Aan het nieuwe modelnummer A3577 is dan ook niet direct te zien dat het om een koptelefoon uit de AirPods‑lijn gaat. Apple heeft naast AirPods ook nog een lijn aan Beats-producten. Deze gebruiken dezelfde manier van nummeren. Zo heeft de Beats Studio Pro het modelnummer A2924 en staan de Powerbeats Pro 2 geregistreerd als A3157, A3158 en A3160.

Heel veel meer informatie levert de FCC‑aanmelding voor A3577 nog niet op. In de documenten wordt het apparaat omschreven als ‘Bluetooth over‑ear headphones’ met een geïntegreerde batterij, microfoon en antenne. Echter, ontwerpdetails, functies en merknaam blijven voorlopig achter slot en grendel, waardoor alleen duidelijk is dát er een nieuwe over‑ear koptelefoon van Apple aankomt. Toch is nog niet bekend onder welk label dit gebeurt.

Nieuwe Beats-koptelefoon?

Omdat het weinig logisch lijkt dat Apple zo kort na de AirPods Max 2 opnieuw een over‑ear hoofdtelefoon van eigen merk uitbrengt, ligt het meer voor de hand dat het om een vernieuwd Beats‑model gaat. De Beats Studio Pro is inmiddels bijna drie jaar oud – het huidige model verscheen in 2023 – en is daarmee hard toe aan een opfrisbeurt. Wil je meer weten over de gehele line-up van Beats, wij hebben deze voor je op een rij gezet.

Plaats een reactie

