Review Nuki Keypad 2 met NFC: is Tap-to-Unlock met Apple Wallet het wachten waard?

Na jaren wachten is hij er nu dan eindelijk: het vernieuwde Nuki-keypad met ondersteuning voor Tap-to-Unlock met NFC, via Apple's eigen Wallet-app. Maar is dit nieuwe keypad het wachten waard?

Op de iCulture-redactie zijn we al jarenlang fan van zowel Apple Home als de slimme Nuki-deursloten. Het is dan ook fijn als beide producten samenkomen en nieuwe functies van de Woning-app beschikbaar zijn voor het Nuki-slot. Zonder twijfel dé meestgevraagde functie onder Nuki-gebruikers met een iPhone, is de ondersteuning voor Apple’s Wallet-app. Daarmee kan je snel je deurslot ontgrendelen, gewoon door je iPhone of Apple Watch tegen een slot of keypad te houden. Deze geliefde functie was jarenlang niet beschikbaar in Europa, maar kwam twee jaar geleden voor het eerst bij ons uit dankzij het Aqara U200-deurslot. Sindsdien zijn we een nog grotere fan geworden van deze Tap-to-Unlock-functie en gebruiken we dit bijna uitsluitend om snel onze huisdeur te ontgrendelen.

Maar waar bleef Nuki toch? De fabrikant gaf maar geen toezegging om ook met deze functie te komen, tot eind 2024 het hoge woord daar was: dankzij de nieuwe Aliro-standaard gaat Nuki het Tap-to-Unlock systeem van Apple Wallet en Home ondersteunen. Sinds eerder dit jaar is de Aliro-standaard (van de mensen achter de smart home Matter-standaard) eindelijk live. En Nuki heeft de primeur: het nieuwe Keypad 2 met NFC is het eerste Aliro-geschikte apparaat op de markt. De afgelopen weken konden wij hier al mee aan de slag en in deze review lees je of dit alles het wachten waard was.

Tekst en review: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). Foto’s: Daniel Vischjager. Het product is getest in maart 2026 en de review beschrijft de situatie op dat moment. De Nuki Keypad 2 NFC is voor deze test beschikbaar gesteld door de fabrikant.

Nuki Keypad 2 NFC in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van het Nuki Keypad 2 met NFC in het kort:

Geüpdatet versie van bestaande Nuki Keypad 2

Enige nieuwe functie: deur ontgrendelen met Tap-to-Unlock via Apple Wallet op iPhone en Apple Watch

Keypad te koppelen met elk Nuki-smart lock dat werkt via de Matter-standaard

Negen cijfertoetsen (1-9) en een terugknop (die ook kan dienen als vergrendelknop)

Ingebouwde vingerafdrukscanner

Geen verlichte toetsen

Werkt op vier AAA-batterijen, gebruikersduur van zo’n twaalf maanden

Dun slank ontwerp, uitgevoerd in het zwart

Geschikt voor buiten, IP54-classificatie tegen spatwater

Bevestigen via plakstrips of schroeven

Prijs: €179,-

Om meteen met de deur in huis te vallen: het nieuwe Nuki Keypad 2 NFC is (afgezien van de NFC-optie) identiek aan de vorige Nuki Keypad 2. Deze hebben we in 2022 al uitgebreid getest, dus in deze nieuwe review zullen we ons vooral richten op de NFC-functie. Dat is namelijk de enige reden waarom je dit nieuwe keypad in huis zou willen halen.

Bekijk ook Review: Nuki Keypad 2.0, je deur openen met één vinger Het Nuki-deurslot kun je op allerlei manieren veilig openen, zoals met de iPhone of de Fob-afstandsbediening. Met de Nuki Keypad 2.0 komt er een extra manier bij: de deur openen met een vingerscanner. We hebben de Nuki Keypad 2.0 getest en hier zijn onze ervaringen!

Wij hebben het nieuwe Nuki Keypad 2 NFC getest in combinatie met de huidige Nuki Smart Lock Pro 5, waar we in onze review een jaar geleden heel enthousiast over waren. Maar het nieuwe Keypad werkt met elk Nuki-slot dat de Matter standaard ondersteunt, ook de goedkopere Nuki Smart Lock Go.

Bekijk ook Review Nuki Smart Lock Pro 5: het beste slimme slot De Nuki Smart Lock Pro is het nieuwste slimme slot van Nuki. Wij hebben dit slot de afgelopen weken uitgebreid getest en delen in deze review onze ervaringen. Hoe gemakkelijk is de installatie, welke mogelijkheden zijn er en hoe goed is de Apple-integratie?

Nuki Keypad 2 met NFC instellen

Tijdens het instellen van het Nuki Keypad 2 NFC krijg je vanzelf de vraag of en hoe je de Tap-to-Unlock-functie wil instellen. Er zijn namelijk twee opties: de Smart Home-modus via Apple Wallet en via de Nuki-app zelf. In het laatste geval moet je altijd eerste de iPhone ontgrendelen, hem tegen het keypad houden en op de melding tikken op de Nuki-app te openen. Pas dan wordt de deur ontgrendeld. Wij kiezen daarom voor de Smart Home-modus: hou gewoon je iPhone of Apple Watch tegen het keypad en de deur wordt ontgrendeld.

Wat goed is om te weten, is dat je voor de Tap-to-Unlock-functie via Apple Wallet wel een Apple Home-woninghub nodig hebt, zoals een Apple TV of HomePod. Dat is in ons geval geen enkel probleem, maar het is wel iets om rekening mee te houden. Met alleen het Nuki-slot en het keypad ben je er dus nog niet, al geldt dat voor elk slim slot dat de Tap-to-Unlock-functie via Apple Home ondersteunt.

Na het instellen wordt er automatisch een Wallet-sleutel voor je woning aangemaakt. Omdat wij al de Aqara U200 met standaard Wallet-functie hebben, hadden wij al een digitale huissleutel. Voor het Nuki-keypad kunnen we gewoon dezelfde digitale huissleutel gebruiken.

Echter stuitten we tijdens het testen toch tegen een paar probleempjes aan. Achter die digitale huissleutel zit namelijk een eigen gekozen persoonlijke toegangscode verborgen. Wat een slim slot met deze functie dus eigenlijk doet, is checken of de code van deze digitale huissleutel bij het slot bekend is zodra je je iPhone of Apple Watch erbij houdt. Is dat het geval, dan wordt de deur ontgrendeld. Zo simpel is het. Maar in onze eerste testperiode lukte het maar niet om een vergrendelde deur via de digitale sleutel in Wallet te ontgrendelen. Het werkte eigenlijk alleen om de dagschoot in te trekken zodra de deur al van het slot was. Maar dat is natuurlijk niet voldoende: je wil immers de gehele deur ontgrendelen door gewoon je iPhone of Apple Watch bij het keypad te houden.

Wat in ons geval de oplossing bleek, was het wijzigen van deze (voor de Aqara U200) ingestelde persoonlijke toegangscode voor de digitale sleutel in een code zonder nul. Het Nuki Keypad heeft namelijk geen fysieke knop voor het cijfer nul. Dat vinden we toch een hele rare beperking, omdat daarmee sowieso het aantal mogelijke codecombinaties een flink stuk kleiner is. Nuki doet dit vermoedelijk om te voorkomen dat je een geboortedatum of andere makkelijk te raden datum gebruikt (de fysieke toegangscode bestaat altijd uit zes cijfers) en veel data bestaan nu eenmaal uit minstens één nul. Maar zelfs als je geen datum wil gebruiken, loop je al snel tegen deze beperking aan.

Hoe dan ook: deze opstartproblemen zullen maar bij weinig mensen voorkomen, want er zullen maar weinig gevallen zijn waarbij iemand twee soorten slimme deursloten met NFC-functie gebruikt, van twee verschillende merken. Zodra we eenmaal de persoonlijke toegangscode voor onze digitale sleutel veranderde in eentje zonder nul, werkte het gelukkig al een stuk beter.

Nuki Keypad 2 met NFC in gebruik: is het echt sneller?

Zoals we eerder in deze review al zeiden, gebruiken we bij de Aqara U200 bijna alleen maar de digitale huissleutel in Wallet omdat het snel, praktisch, veilig en simpel is. Je zou verwachten dat dat bij de Nuki Keypad 2 met NFC niet anders is. Toch hebben wij in onze test ervaren dat dat net iets anders zit. Het lijkt erop dat het bereik en ontvangst van de NFC-sensor in de Nuki Keypad 2 iets minder sterk is dan die in het keypad van Aqara. Het is ons af en toe gebeurd dat het Nuki-keypad de digitale huissleutel niet herkent of er helemaal niet op reageert. Met als gevolg dat je staat te hannesen bij je eigen voordeur, alsof je vier keer de verkeerde huissleutel in het slot stopt.

Vaak reageert de NFC-methode heel erg snel en ontgrendelt de deur meteen, maar het gebeurt ook heel soms dat je iPhone of Apple Watch juist niet goed herkend wordt. Uiteindelijk hebben we gemerkt dat het in zo’n 90% van de gevallen goed gaat, maar dat is wat ons betreft net te weinig. De meeste foutmarge merken we bij het gebruik van de iPhone, ten opzichte van de Apple Watch.

In het geval van het Nuki-keypad vinden we de NFC-methode daarom meestal niet sneller dan onze vingerafdruk op de sensor leggen. Het voordeel van de Tap-to-Unlock-methode in combinatie met een Apple Watch is wel dat je het kan gebruiken als je je handen vol hebt (bijvoorbeeld als je met veel boodschappen thuis komt), maar als het dan vervolgens net niet goed werkt, levert dat alleen maar frustraties op.

We hebben uiteraard ook nog de NFC-methode via de Nuki-app zelf getest. Hierbij wordt de NFC-functie vaak wel meteen goed geactiveerd, maar omdat je vanuit de melding eerst de Nuki-app moet openen, is dat verre van ideaal. Het is leuk voor als extra erbij, maar door de extra handeling absoluut niet sneller of eenvoudiger in gebruik.

Geen Ultra Wideband is een gemiste kans

Slimme HomeKit-deursloten met de Apple Wallet-functie zijn er inmiddels al jaren, waarbij je in de VS zelfs keuze hebt uit allerlei merken en modellen. Het bestaat zelfs al zo lang, dat er inmiddels een opvolger is: een digitale huissleutel via Ultra Wideband. In plaats van dat je dan je iPhone of Apple Watch via NFC tegen een slot of keypad moet houden, weet het deurslot dankzij Ultra Wideband op centimeter afstand dat je in de buurt bent. Deze handsfree ontgrendelmethode via Ultra Wideband is sinds iOS 18 mogelijk en onlangs bracht Aqara in de VS het U400-slot uit dat deze functie ondersteunt. Hiermee wordt je deur dus ontgrendeld zodra je aan komt lopen, waarbij je zelfs kan aangeven van welke richting ten opzichte van de deur je doorgaans komt aanlopen. Je hoeft dan helemaal geen handeling meer te doen om je deur te ontgrendelen.

We vinden het heel erg zonde dat Nuki zijn kans niet gegrepen heeft om met het nieuwe keypad meteen ondersteuning in te bouwen voor Ultra Wideband. Nu met deze NFC-versie heeft Nuki eindelijk een technologie ingebouwd dat al jarenlang bestaat, maar voordat je het weet komt Aqara met een nieuwe versie van de Europese U200 die wél Ultra Wideband ondersteunt. In zo’n geval loopt Nuki meteen weer achter de feiten aan, terwijl ze hier nu juist voorloper zouden kunnen zijn. Dit is wat ons betreft duidelijk een gemiste kans, zeker omdat de Aliro-standaard de Ultra Wideband-techniek naast NFC ook aanbiedt.

Aliro in plaats van standaard Apple Home-ondersteuning

En over die Aliro-standaard gesproken: ondanks dat de Tap-to-Unlock-functie nu dankzij deze standaard breder uitgerold kan worden voor allerlei deursloten, zijn er nog wel enkele verschillen wat betreft functionaliteiten in vergelijking met de standaard, native Apple Home-ondersteuning zoals de Aqara U200 dat doet. Met de Aqara U200 wordt het keypad als het ware geïntegreerd in de Woning-app, waardoor een functie als de gasttoegang in HomeKit mogelijk is. Daarmee kan je in de Woning-app iemand via zijn of haar Apple Account toegang geven tot je slimme slot met Apple Wallet-sleutel. Je kan dan zelfs bepalen op welke dagen diegene toegang heeft. Ook kun je de persoonlijke toegangscode die aan je digitale sleutel gekoppeld is, gebruiken op de fysieke toetsen op het keypad.

Dit soort functies worden met het Nuki Keypad 2 met NFC niet ondersteund. Je mist dus de extra mogelijkheden die bijvoorbeeld het Aqara U200-deurslot wel heeft. Wil je toch iemand anders toegang geven, dan kun je het beste via de Nuki-app een aparte code aanmaken of vingerafdruk instellen. Wel is het zo dat medebewoners ook automatisch een Wallet-sleutel krijgen, als zij al lid zijn van hetzelfde HomeKit-huishouden.

Design Nuki Keypad 2 met NFC

Om toch nog even terug te komen op het keypad zelf: het ontwerp is onveranderd ten opzichte van het eerdere Nuki Keypad 2, maar dan met extra NFC-markering bij de toetsen. Als we hem qua formaat, ontwerp en gebruiksgemak vergelijken met het keypad van de Aqara U200 (die je bij dat slot overigens meteen erbij krijgt), vinden we die van Aqara toch een stuk praktischer. Het voordeel van het Nuki-keypad is dat deze erg smal en compact is, maar daar houdt het qua voordelen ook wel mee op.

Het keypad van de Aqara U200 heeft namelijk verlichte toetsen en er zit een speakertje in. De verlichte toetsen komen ’s avonds best wel goed van pas, als je om wat voor reden dan ook niet de Tap-to-Unlock-functie of vingerafdruk wil of kan gebruiken. En het speakertje geeft ook duidelijke feedback als je een code goed (of juist verkeerd) ingetoetst hebt, je vingerafdruk wel of niet herkend wordt of je digitale huissleutel gescand wordt. Bij het Nuki-keypad zie je alleen zes lichtgevende lampjes bovenaan, maar dat is een stuk minder duidelijk.

Het keypad bevestigen kan met de plakstrip of twee schroeven in de bevestigingsplaat, waarna je het keypad zelf erop schuift. Dat erop en eraf schuiven gaat overigens wel heel erg makkelijk: je hebt helemaal geen extra tooltje zoals een schroevendraaier of dun voorwerp nodig om het keypad los te halen. Dat maakt hem wel wat diefstalgevoelig, al heb je als dief niet zo heel veel aan een los keypad. Er zit ook geen alarm op zodra het keypad losgehaald wordt. De Aqara U200 heeft dat wel.

Tel daarbij op dat je het Nuki Keypad 2 NFC nog los moet aanschaffen (à €179,-), bovenop de aanschafprijs van het slimme slot zelf (minimaal zo’n €150,-). Dat is toch veel duurder dan de Aqara U200, die je voor ver onder de €200,- kan kopen (inclusief keypad). Tel daarbij op dat bij dit Aqara-slot en keypad de NFC-functie in onze ervaring beter werkt en je hebt een (in onze ogen) net wat betere oplossing.

Conclusie Nuki Keypad 2 NFC review

Na jarenlang wachten is Nuki met het nieuwe Keypad 2 met NFC zijn belofte eindelijk nagekomen: Tap-to-Unlock via Apple Wallet op een Nuki-slot. Hoewel dit vaak voor meer gemak zorgt, heeft deze ontgrendelmethode in het geval van het Nuki-slot niet altijd onze voorkeur. Het keypad reageert heel soms niet altijd goed op het NFC-contact en werkt wat ons betreft iets minder snel dan bij de Aqara U200. Ook vinden we dat Nuki bij dit vernieuwde keypad kansen heeft laten liggen. Ondersteuning voor Ultra Wideband had dit keypad een enorme voorsprong gegeven en echt iets nieuws gebracht. In plaats daarvan loopt Nuki toch een beetje achter de feiten aan, helemaal als het aanbod van Ultra Wideband-deursloten steeds groter wordt.

Moet je als eigenaar van een slim Nuki-deurslot nu dit nieuwe keypad in huis halen? Dat vinden we een twijfelgeval. Het nieuwe keypad met NFC is weer een paar tientjes duurder dan de voorganger, terwijl de enige extra functie (ontgrendelen via NFC) niet echt een must is. De vingerafdrukscanner werkt vaak net zo goed of soms zelfs sneller. Heb je helemaal nog geen slim deurslot, maar overweeg je er wel eentje in huis te halen en wil je graag de Tap-to-Unlock-methode? Dan raden we toch eerder de Aqara U200 aan.

Bekijk ook Review: Aqara U200 met Wallet-support is het beste HomeKit-deurslot van dit moment In deze review lees je onze ervaringen met het Aqara U200 deurslot, dat werkt met Matter en HomeKit. Het is het eerste slimme Europese deurslot dat werkt met Apple’s huissleutels in de Wallet en is daarom voor veel Apple-gebruikers al de moeite waard. Wij hebben het slot uitvoerig getest.