Het WK 2022 volgen en live kijken? Dat doe je met deze apps voor iPhone, iPad en Apple TV. Met video's, nieuws, standen en info over alle teams. Kijk via NOS en Sporza, blijf op de hoogte met samenvattingen of bekijk de ranglijsten en het speelschema.

Hoe kun je het WK 2022 kijken op je iPhone, iPad en meer?

Het WK 2022 in Qatar is omstreden, al was het alleen maar omdat Qatar het met mensenrechten niet zo nauw neemt en omdat het niet echt een voetballand is. Toch willen veel mensen de voetbalwedstrijden volgen en dat kan op verschillende manieren. Voordeel van zo’n herfst/wintertoernooi is dat je waarschijnlijk niet op vakantie bent en het WK 2022 helemaal thuis live kunt kijken en niet op de camping of aan het zwembad van je hotel. Je moet wel even weten waar je live kunt kijken, al dan niet in 4K. In dit artikel zetten we de mogelijkheden op een rij.

Je zet gemakkelijk het voetbalschema in je agenda met deze link.

WK 2022: datum en andere belangrijke details

De uitzendrechten van WK voetbal 2022 zijn gekocht door de European Broadcast Union (EBU), een samenwerkingsverband van Europese publieke omroepen. Daardoor kunnen de NOS (Nederland) en Sporza (België) alle live wedstrijden uitzenden op radio en tv, maar ze hebben ook de uitzendrechten voor livestreams op internet, in apps en on demand.

We zetten eerst even wat nuttige details over het WK Voetbal 2022 op een rijtje. Het toernooi wordt gespeeld in Qatar en begint op 20 november 2022. De eerste wedstrijd van Nederland is al op 21 november 2022 met een wedstrijd tegen Senegal.

Het schema voor Nederland ziet er als volgt uit:

21 november 17:00 uur: Nederland – Senegal

25 november 17:00 uur: Nederland – Ecuador

29 november 16:00 uur: Nederland – Qatar

Nederland zit samen met Qatar, Ecuador en Senegal in groep A, terwijl België samen met Canada, Marokko en Kroatië in groep F zit. België komt op 23 november voor het eerst in actie tegen Canada en speelt vier dagen later tegen Marokko.

Wil je het WK speelschema in je agenda zetten? Dat kan! We hebben daarvoor een aparte tip, die ook bespreekt hoe je de Nederlandse Eredivisie in je agenda zet.

Bekijk ook Zet het WK-speelschema in je agenda: zo mis je geen wedstrijd Het is even wennen: een belangrijk voetbaltoernooi in de wintermaanden. Om te zorgen dat je geen enkele wedstrijd mist, kun je het beste het complete speelschema van WK 2022 in je agenda zetten. Dat kan, waarbij de finalewedstrijden ook automatisch worden aangepast zodra de finalisten bekend zijn.

Live WK kijken bij NOS Studio Sport (NPO)

De Nederlandse publieke omroep heeft de uitzendrechten voor het WK 2022. Je kunt alle wedstrijden van het voetbaltoernooi live bekijken via NOS Studio Sport. Op momenten dat er twee belangrijke wedstrijden tegelijk plaatsvinden zal de NOS ze tegelijk op twee netten uitzenden. Dit gebeurt alleen bij kwart- en halve finales in een poule. De meeste wedstrijden zijn op NPO 1 te zien.

Voor het WK heeft de NOS het laatste nieuws en de samenvattingen samengebracht op de pagina nos.nl/WK2022. Hier vind je ook extra materiaal, zoals interviews, speelschema, livestreams, real-time statistieken en een liveblog. In de NOS-app en op NOS.nl kun je in een live wedstrijd terugschakelen naar belangrijke momenten, zoals een doelpunt, penalty of een rode kaart. Aan de hand van markers kun je zien wanneer de belangrijke momenten zijn. Vervolgens kun je weer terug naar de live verslaggeving.

Ook kun je op het YouTube-account van NOS Sport alle samenvattingen van het WK bekijken. Je vindt er bovendien de NOS Sport Explainers, waarin onderwerpen worden uitgediept. Op YouTube kun je de verrichtingen van het Nederlandse team volgen in de speciale Oranjevlogs, die door Jeroen Stekelenburg en Chiel van Koldenhoven. Daarnaast houdt NOS je op de hoogte via Instagram, Twitter, TikTok en Facebook.

Heb je iets gemist? Via de NPO-app kun je alle belangrijke momenten van het WK Voetbal terugzien. Daarnaast is er de NLZIET-app waar je terecht kunt voor alle uitzendingen.

NPO (Gratis, iPhone/iPad/ TV , iOS 12.1+) - Terugkijken en vooruitkijken van tv-uitzendingen. Met een betaald NPO Plus-abonnement krijg je meer functies. Een voetbalwedstrijd vooruit kijken lukt echter niet, om voor de hand liggende redenen.

, iOS 12.1+) - Terugkijken en vooruitkijken van tv-uitzendingen. Met een betaald NPO Plus-abonnement krijg je meer functies. Een voetbalwedstrijd vooruit kijken lukt echter niet, om voor de hand liggende redenen. NOS (Gratis, iPhone/iPad/ Watch / TV , iOS 14.0+) - NLZIET is het platform waarmee je alle grote Nederlandse televisiezenders voor €7,95 per maand kan kijken. Voor het WK Voetbal kun je terecht bij het onderdeel NPO Plus, waarmee je het aanbod van de publieke omroepen bekijken (dus ook NOS Studio Sport). Je kunt met de NLZIET-app zowel programma’s terug kijken als live kijken naar de populairste Nederlandse zenders op je iPhone, iPad en Apple TV.

Heb je geen tv-abonnement meer of woon je buiten Nederland? Dan kun je toch via de NOS naar alle wedstrijden kijken via NLZiet . De eerste twee weken kijk je gratis!

Live WK kijken bij Sporza (België)

De Vlaamse publieke omroep VRT heeft in België de uitzendrechten voor het WK voetbal 2022. Net als bij andere sportevenementen gebeurt dit via Sporza, de sportzender van de VRT. Je kunt live kijken op tv, radio luisteren of een livestream via internet of de app volgen. De tv-uitzendingen zijn afwisselend te vinden op de publieke zenders één en Canvas.

FIFA+ biedt gratis voetbalstreams

Je gelooft het bijna niet, maar de FIFA is zelf met een streaming videodienst gestart, waarmee je gratis kunt kijken naar voetbalwedstrijden wereldwijd. Je kunt zelfs alle historische WK-wedstrijden terugkijken. Daarnaast zit er originele eigen content in, zoals documentaires over bekende voetbalsterren. Het streamen van live wedstrijden is geheel gratis. In totaal zullen er in 2022 rond de 40.000 wedstrijden worden uitgezonden, waarvan een kwart vrouwenvoetbal. Zo krijgen competities die wat minder commercieel interessant zijn toch nog voldoende aandacht. De app heeft ook interactieve games, nieuws, toernooi-informatie en ander materiaal. Maar het belangrijkste is natuurlijk het live kijken!

FIFA+ is te bekijken op iPhone, iPad en Mac (M1), dus geen Apple TV. Heb je een Intel Mac of een pc, dan kun je ook via het web kijken. Later zullen nog meer devices volgen, belooft FIFA.

WK voetbal via je tv-aanbieder

Bij de meeste tv-aanbieders kun je het WK gewoon live kijken via de normale tv-zenders, bijvoorbeeld via de Ziggo Go-app. Als je de diensten van KPN of T-Mobile gebruikt kun je ook daarmee live tv-uitzendingen kijken van de publieke omroep. Zit je buiten de EU, dan kun je gebruik maken van tv-streams van lokale tv-aanbieders. Zo kun je in Engeland via de BBC en ITV kijken.

WK 2022 nieuws en standen volgen

Lukt het niet om het WK voetbal live te volgen, heb je behoefte aan een tweede scherm tijdens de uitzending of wil je informatie en nieuws erop naslaan? Deze apps raden we je aan.

De Onefootball-app is volledig aangepast voor het WK 2022. De app is beschikbaar op iPhone, iPad en Apple Watch en bevat het wedstrijdschema, uitgebreide nieuwsberichten en de mogelijkheid om een favoriet uit te kiezen. Je krijgt dan push- en nieuwsberichten op maat. Bij het openen van de app zie je met een de WK-functies. Bij aanvang van het toernooi barst het helemaal los met 24 uur per dag video’s en sfeerimpressies van het toernooi.

Je kunt je favoriete team volgen, uitslagen bekijken en meer. Aan deze ene app heb je genoeg, beloven de makers. Dat zijn overigens wel Duitsers, maar dat wil niet zeggen dat je alleen Duitse uitslagen te zien krijgt. Ook leuk: er zitten iMessage-stickers bij deze app, zodat je tijdens het chatten met je vrienden een leuke sticker kunt meesturen.

Forza Football

Misschien had je in Forza Football al wat teams en competities ingesteld. Voor het WK zul je dat even opnieuw moeten doen. In de overzichtelijke app krijg je snelle notificaties als er is gescoord, inclusief de naam van de doelpuntenmaker en een schat aan extra informatie. Je krijgt info over de coaches, samenstelling van de teams en wedstrijdstatistieken. Forza beschikt ook over een Apple Watch-app en een widget. Op de iPhone bekijk je het speelschema, voorspel je uitslagen en beoordeel je coaches. Forza is helemaal gericht op statistieken en bevat geen nieuwtjes.

Voetbal International

Zet je voetbal, dan denk je meteen aan het tijdschrift Voetbal International. Ze hebben ook een erg informatieve app, waarbij alle info snel via de knoppenbalk onderin het scherm te vinden is. Denk aan nieuws, video’s en statistieken, maar ook je persoonlijke pagina en de Pro-sectie van Voetbal International. Leden van VI PRO krijgen toegang tot extra artikelen, zoals achtergrondverhalen en opinies. Uiteraard kun je met de app ook live de WK-wedstrijden volgen. Elke dag krijg je nieuwe voetbalvideo’s en audiofragmenten voorgeschoteld en krijg je de standen door.

Voetbalzone

De losse Voetbalzone Score is verdwenen en alle functies daaruit zijn overgenomen in de algemene Voetbalzone-app. Je vindt hierin live standen en uitslagen van het WK en natuurlijk ook van allerlei andere competities. Je krijgt alle wedstrijddetails. Met de Mijn VZ-functie selecteer je je favoriete team, zodat je alleen te zien krijgt hoe jouw favorieten presteren.

ESPN

Ben je abonnee van ESPN, dan kun je tijdens het WK goed terecht in de app. Ook al heeft ESPN niet de uitzendrechten van de live wedstrijden, je kunt er de donder op zeggen dat ze uitgebreid aandacht besteden aan het WK voetbal. Als niet-abonnee kun je wat interviews, bijzondere momenten en analyses zien, maar als je de samenvattingen van wedstrijden wilt zien zul je echt de portemonnee moeten trekken.

365Scores

365Scores is een wat minder bekende app. Bekijk livestanden, nieuws en statistieken van alle grote toernooien, ook voor andere sporten. De app wordt regelmatig bijgewerkt, bijvoorbeeld met video’s van doelpunten. Het nieuws in de app is niet geschreven door een redactie, maar wordt bijeengeraapt uit verschillende bronnen.

Overige voetbalstanden-apps

Het aanbod van apps die je op de hoogte houden van voetbalstanden is nog veel groter. Deze apps zijn ook de moeite waard: