Mobile World Congress in Barcelona ging dit jaar niet door, maar toch waren er fabrikanten die nieuwe producten presenteerden. Oral-B had in een buitenwijk van Barcelona een alternatieve event-locatie ingericht, waar Oral-B iO werd gedemonstreerd. Dit is een nieuwe technologie die de elektrische tandenborstels stiller en slimmer maakt. Voortaan houdt de borstel 16 poetszones in de gaten en wordt nog meer gebruik gemaakt van AI. Maar ook op technisch gebied is de borstel compleet anders: deze opzetkop wordt magnetisch aangedreven. Dat betekent ook dat je nieuwe opzetborsteltjes nodig hebt: ze hebben een ander design gekregen en er zit een magneet in.



Oral-B iO in het kort

Er zijn nogal wat dingen veranderd bij deze tandenborstels:

De tandenborstel is stiller.

De borstelkop beweegt subtieler (microtrillingen).

Magnetische aandrijving, waardoor alle kracht direct op de borstel wordt overgebracht.

OLED-scherm met modus en feedback over je poetsprestaties.

Nieuwe borstelkop met magneet (huidige opzetborstels zijn niet te gebruiken).

Nieuw oplaadsysteem (de borstel heeft een vrijwel vlakke onderkant, geen gaatje).

Verbeterde poetsdruksensor (ring rondom de borstel wordt groen als druk optimaal is).

Nieuwe app geeft meer feedback over je poetsbeurten.

Te gebruiken met nieuwe tandpasta die extra schuimt en daardoor meer plekken bereikt.

Verkrijgbaar augustus 2020, topmodel rond 350 euro.

De tandenborstels moesten we na afloop van de demo’s weer inleveren, want zoals je kunt zien komen deze producten pas over een paar maanden echt op de markt.

Geen tandenborstel delen

Eén ding is er echter niet veranderd: je kunt maar één iPhone koppelen aan de borstel. In een interview met Oliver Weismantel (Senior IT Leader bij Oral-B) vroeg ik hoe het zit met huishoudens van bijvoorbeeld twee personen. Zelf zou ik graag mijn poetsbeurten in de app willen zien, maar mijn partner Jean-Paul is ook liefhebber van tech en wil zijn eigen stats zien. De enige manier is om twee tandenborstels te kopen en dat is met de prijzen van deze tandenborstels wel een flinke investering.

Het antwoord dat ik van Oliver kreeg, was dat je met z’n tweeën een tandenborstel kunt delen door steeds Bluetooth los te koppelen. Dat moet je dan wel elke dag doen. Bij een digitale weegschaal die je eenmaal per week gebruikt, is dat al een heel gedoe. Met een tandenborstel is het eigenlijk niet te doen. Bij Withings is dat prima opgelost door bij elke weegbeurt aan te geven wie er op de weegschaal staat. Bij de Oral-B tandenborstels zou ik ook graag zoiets zouden zien. Het is zelfs niet mogelijk om op een soort escape-toets te drukken als je de tandenborstel van je partner leent, om te zorgen dat de poetsbeurt niet per ongeluk op zijn account wordt geregistreerd.

OLED-scherm geeft alle info

Los van deze irritatie is eigenlijk alles aan deze nieuwe tandenborstel geweldig. Het poetst erg fijn en het OLED-scherm geeft alle informatie die je nodig hebt, zonder de app te openen. Je ziet de poetsmodus, kunt makkelijk wisselen en ziet meteen of je poetsduur wel lang genoeg is. Met een minimale interface krijg je toch alle informatie en het is meteen duidelijk wat er wordt bedoeld. Een lachend gezichtje laat zien dat je goed gepoetst hebt, een treurige smiley maakt duidelijk dat er nog werk aan de winkel is. Dit zorgt er overigens niet voor, dat je de app een stuk minder nodig hebt. In de app kun je namelijk veel duidelijker zien welke van de 16 secties in je mond je hebt gepoetst.

Vernieuwde app voor Oral-B iO

De app is voor deze tandenborstel compleet vernieuwd. Je krijgt geen apparaatje meer erbij, waar je de poetsinformatie op kunt aflezen en je hoeft je iPhone ook niet meer aan de spiegel te hangen om te herkennen welke zones je poetst. Dat doet de tandenborstel voortaan automatisch, op basis van sensoren. De nieuwe app geeft tijdens het poetsen meer feedback over welke zone je aan het poetsen bent. De app werkt ook op de achtergrond op je iPhone (de Android-app was tijdens de demo nog niet klaar). De borstel slaat alle poetsbeurten op en synchroniseert ze vervolgens met de iPhone. Kijk je tijdens het poetsen mee in de app, dan verschijnt alle info natuurlijk realtime.

Stiller en toch schoon

Wat tijdens het poetsen ook meteen opviel, is dat deze nieuwe tandenborstel een stuk stiller is. Dit komt door de aandrijving met magneten. De borstel gaat minder wild heen en weer, waardoor er minder onderdelen mechanisch in beweging komen. Tandenborstels van Philips en de Colgate tandenborstel die we in 2018 getest hebben, waren al veel stiller. Dat komt omdat ze een andere technologie gebruiken: sonisch, waardoor de borstel minder beweegt. Persoonlijk vind ik de wat merkbare borstelbewegingen van Oral-B een stuk fijner.

Bij sonische tandenborstels heb ik het idee dat er niet zoveel gebeurt en heb ik de neiging om een heen- en weergaande poetsbeweging te maken, terwijl dat nou juist niet de bedoeling is. Bij Oral-B iO beweegt de borstel minder, maar heb je na afloop van de poetsbeurt toch een schoon gebit. Een tandarts die door Oral-B was ingehuurd om de poetsdemo’s zorgvuldig te laten verlopen, vertelde hoe je met zo’n borstel moet poetsen. Kort gezegd: niet te veel bewegen en elke zone rustig afwerken. Je gebruikt hiervoor de speciale borsteltjes.

Deze borstel combineert oscillerende en roterende poetsbewegingen met microtrillingen en dat voelt wel even iets anders. Het is subtieler. De poetsdruksensor in de borstel is ook vernieuwd. In plaats van een waarschuwing (rood) dat je te hard drukt, zit er nu ook een groen lampje in, voor als de poetsdruk optimaal is.

Oral-B iO: prijs en verkrijgbaarheid

Oral-B is van plan om deze tandenborstels in drie verschillende modellen op de markt te brengen, waarbij je de keuze hebt uit zwart, wit en roze. Zelf ben ik sinds de invoering van het zwarte model fan geworden van dit model, omdat de rubberen antislip-details minder snel vies worden. De witte uitvoering krijgt wel eens last van vlekken roze uitvoering vind ik te meisjesachtig.

De tandenborstels zijn vanaf augustus 2020 verkrijgbaar. Exacte prijzen zijn nog niet bekend, maar reken erop dat het duurste model ongeveer 350 euro gaat kosten. Oral-B gaat met deze tandenborstels ook een nieuwe nummering invoeren: de 9 heeft zeven poetsstanden, de 8 heeft er zes en de 7 heeft er vijf. Bij het goedkoopste model is het display niet in kleur uitgevoerd en wil je de genoemde 16 poetszones gebruiken dan moet je het duurste model hebben. De kleuren verschillen per model. De gekleurde ringetjes rondom de tandenborstel verdwijnen ook; in plaats daarvan krijgt iedereen een borstelkop met eigen opdruk, in de vorm van een icoontje.