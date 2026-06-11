In 2026 krijgt je Mac met macOS 27 Golden Gate een grote nieuwe update, met vooral veel verbeteringen in prestaties, slimme functies en betrouwbaarheid.

macOS 27 Golden Gate is de grote Mac-update van 2026 en brengt een mix van slimme vernieuwingen en zichtbare aanpassingen. Naast verbeteringen onder de motorkap zijn er genoeg nieuwe functies en handige wijzigingen die je wél meteen merkt. In dit artikel zetten we de belangrijkste veranderingen voor je op een rij.

#1 Vernieuwde Liquid Glass en nieuwe iconen

IIn macOS 27 Golden Gate bouwt Apple verder op de Liquid Glass-designstijl die het eerder introduceerde. Zo komt in macOS 27 een nieuwe schuifregelaar voor Liquid Glass, waarmee gebruikers de transparantie van de interface kunnen aanpassen. Hiermee kun je het effect meer richting helder of juist meer getint sturen, afhankelijk van je voorkeur.

Met de schakelaar in macOS Golden Gate kan je Liquid Glass personaliseren

Daarnaast heeft Apple het contrast en de leesbaarheid verbeterd. Liquid Glass is zo aangepast dat achterliggende content minder prominent aanwezig is, waardoor tekst en interface-elementen duidelijker van elkaar worden gescheiden. Tot slot heeft Apple het icoondesign verder verfijnd. Iconen bevatten meer lagen en diepte binnen het Liquid Glass-systeem, zoals je kunt zien in onderstaande afbeelding.

#2 Klassieke designelementen keren terug

Naast de verfijningen in Liquid Glass keren ook vertrouwde designelementen terug. Zo loopt de zijbalk weer helemaal door tot de zijkant van het venster en vloeien de typische brekingseffecten van Liquid Glass nu onder het zijmenu door, in plaats van daar abrupt te eindigen. Bovendien behouden icoontjes en teksten in zijmenu’s voortaan hun eigen kleur, in plaats van dat alleen het geopende menu een accentkleur krijgt. Ook zijn toolbars uniformer vormgegeven, zodat het duidelijk en meer samenhangend is.

En voor de perfectionisten: Apple zorgt er in macOS Golden Gate voor dat de hoeken van vensters weer gewoon allemaal dezelfde ronding hebben. In macOS Tahoe werd dat nogal een zooitje, omdat er zoveel varianten waren dat het een rommelige indruk gaf. In macOS Golden Gate hebben alle apps dus dezelfde soort hoek, ongeacht of een app bijgewerkt is of niet. De ronding is overigens iets puntiger dan bij huidige Apple-apps in macOS Tahoe.

#3 Siri AI: wel op macOS

Een van de belangrijkste vernieuwingen in macOS 27 Golden Gate is Siri AI. Ruim twee jaar na de oorspronkelijke introductie komt Apple met een compleet vernieuwde, generatieve versie van Siri die draait bovenop Apple Intelligence. Siri AI kan veel natuurlijker met je in gesprek gaan, begrijpt vervolgvragen en gebruikt waar nodig context uit apps zoals Mail en Berichten. Het grootste deel van de verwerking gebeurt bovendien on‑device. Zo kan Siri AI niet alleen eenvoudige opdrachten uitvoeren, maar ook langere teksten samenvatten of herschrijven, beelden en de inhoud op je scherm “begrijpen” en slimme acties voorstellen, zoals een contact aanmaken of agendapunten toevoegen op basis van een bericht.

Siri AI is diep geïntegreerd in iOS, iPadOS, watchOS en macOS, maar door de Europese DMA-wetgeving is de nieuwe Siri op iPhone, iPad en Apple Watch voorlopig nog niet beschikbaar in de EU. Op de Mac ligt dat anders: in macOS Golden Gate kun je Siri AI wel gebruiken, zolang je de systeemtaal en regio instelt op Engels (Verenigde Staten).

#4 Verbeteringen in Safari

Ook in Safari is het nodige verbeterd. Zo zijn er verschillende prestatieverbeteringen doorgevoerd, waardoor Safari ook energiezuiniger is en heeft Apple ervoor gezorgd dat het scrollen in Safari op macOS soepeler gaat.

Daarnaast zijn er nog enkele AI-verbeteringen doorgevoerd in Safari. Zo sorteert Apple de tabbladen die openstaan automatisch op onderwerp en groepeert deze samen. Dus ben je onderzoek naar iets aan het doen, dan voegt Apple deze samen in één categorie. Als het nodig is maakt Safari ook zelf nieuwe categorieën aan.

Ook wordt het ook mogelijk om een melding in te stellen voor websites, waarbij Safari je automatisch een seintje geeft zodra de verandering die je hebt opgegeven zijn gemaakt. Hierbij kan je denken aan een prijsverlaging bij een product, maar ook de inschrijving voor een evenement.

Tot slot maakt Apple Intelligence het ook mogelijk om zelf je eigen extensies voor Safari te maken, zonder al teveel gedoe en kennis over programmeren. Je beschrijf hier simpelweg wat je voor ogen hebt en Safari doet de rest.

Net als op de iPhone krijgt de Foto’s-app op macOS een flinke boost dankzij Apple Intelligence, met tools die je foto’s achteraf slimmer kunnen verbeteren. De bestaande Ruim op-functie wordt een stuk betrouwbaarder en zorgt veel minder vaak voor rommelige resultaten waarbij mensen, dieren of objecten onnatuurlijk worden vervormd. Daar komen twee nieuwe opties bij: Breid uit (Expand) en Herkader (Reframe). Met Breid uit kun je met behulp van generatieve AI je foto als het ware “uitzoomen” en aanvullen, zodat je een completer beeld krijgt. Heb je een foto toch net niet goed gekadreerd, dan kun je met Herkader eenvoudig de compositie aanpassen en zo alsnog de gewenste uitsnede maken.

Net als in iOS 27 komen er nog vele andere slimme functies in de Foto’s-app, welke dat zijn lees je in ons aparte artikel.

#6 Slimme opdrachten

In macOS 27 Golden Gate krijgt de Opdrachten-app een flinke upgrade en wordt hij een stuk gebruiksvriendelijker. Waar het eerder best wat moeite kostte om een goed werkende opdracht of automatisering op te zetten, verandert dat nu door de integratie van Apple Intelligence.

Je kunt vanaf deze versie simpelweg omschrijven wat je met een opdracht wilt doen, waarna Apple Intelligence zelf een passende opdracht voor je samenstelt. Daarna krijg je een helder overzicht van alle stappen die daarbij horen. Door aanvullende opmerkingen te geven kun je de opdracht vervolgens precies finetunen, totdat de automatisering helemaal werkt zoals jij het voor ogen hebt.

#7 Sidecar ondersteunt nu Touch

In macOS kan je al jaren gebruik maken van Sidecar, waarmee je een iPad kan gebruiken als extern scherm voor je Mac. Deze krijgt met macOS 27 Golden Gate ook ondersteuning voor touchbediening. Hierdoor kan je ook op je iPad-scherm je macOS-vensters besturen, in plaats van alleen met een muis, trackpad of Apple Pencil.

#8 Nieuwe opties voor ouders

Tijdens de presentatie van macOS Golden Gate kreeg ook het kinderaccount extra aandacht. Voor kinderen onder de 13 jaar is zo’n account verplicht en in deze versie wordt het systeem verder uitgebreid, zodat ouders makkelijker leeftijdsafhankelijke veiligheidsmaatregelen kunnen instellen. Je bepaalt zelf welke websites, apps en andere media überhaupt beschikbaar zijn voor je kind en kunt per kind andere keuzes maken.

Kinderen kunnen daarnaast stap voor stap meer vrijheid krijgen. Zo kunnen ze toestemming vragen om bijvoorbeeld aankopen te doen, nieuwe websites in Safari te openen of contact te leggen met nieuwe personen, terwijl jij als ouder de controle houdt. Communicatieveiligheid gaat daarbij verder dan voorheen en blokkeert nu ook bloederige en gewelddadige beelden, bovenop de bestaande vervaging van naaktbeelden.

Op het gebied van schermtijd introduceert macOS Golden Gate leeftijdsafgestemde gebruikslimieten per categorie, zoals Entertainment, Games en Social media. Met dagschema’s bepaal je precies welke apps wanneer mogen, zodat kinderen bijvoorbeeld tijdens schooltijd gefocust blijven. Het vernieuwde Schermtijd-dashboard geeft in één oogopslag inzicht in gebruik en favoriete apps, met een enkele klik om toegang direct te beperken of juist tijdelijk te verlengen.

#9 Sneller het juiste bericht gevonden

Apple heeft Mail en Berichten een flinke upgrade gegeven in macOS 27 Golden Gate, want de zoekfunctie in deze apps heeft Apple van de grond af opnieuw opgebouwd, waardoor deze nu sneller door je berichten en mail moeten gaan en daarbij het juiste bericht vinden. Daarnaast zorgt dit systeem ook voor dat je vaker relevante mails te zien krijgt.

#10 Verbeteringen in videopodcasts op macOS 27

In macOS 27 Golden Gate krijgt de Podcasts-app krijgt betere ondersteuning voor video-afleveringen (steeds meer podcasts worden ook als video uitgebracht), met verbeterde afspeelcontroles, miniatuurweergave en de mogelijkheid om binnen afleveringen te zoeken – waardoor je snel een specifiek moment in een aflevering kan vinden.

#11 Tekenen in notities op de Mac

De Mac ondersteunt in de Notities-app wel het bekijken van tekeningen, maar vanaf de Mac tekeningen maken is momenteel nog niet mogelijk. macOS Golden Gate verandert dat, waarschijnlijk mede ter voorbereiding van de aankomende touchscreen Mac. Maar het werkt ook gewoon met een muiscursor of trackpad.

#12 Prestatieverbeteringen in macOS

Naast deze grotere nieuwe functies heeft Apple achter de schermen nog flink wat verbeteringen doorgevoerd, zodat de prestaties en de stabiliteit van macOS Golden Gate aanzienlijk beter is. Dit kan je onder andere verwachten bij deze nieuwe update:

Snellere AirDrop-transfers

Sneller browsen op een netwerk

Startpagina van Safari laadt sneller

Ethernetstatus in menubalk

Betere RDMA met Thunderbolt

Ondersteuning voor Mac-mirroring in 5K-resolutie

Ondersteuning voor hogere resoluties en verversingssnelheden voor externe displays

HDR voor het interface van macOS

Meer over macOS Golden Gate 27

macOS Golden Gate 27 is de grote nieuwe Mac-update van 2026. In macOS Golden Gate, vernoemd naar de bekende brug in San Francisco, ligt de focus op een verbeterd Liquid Glass-design, nieuwe Apple Intelligence-functies, een verbeterde Safari-browser en de komst van Siri AI (in het Engels). Op de Mac is Siri AI ook in de EU te gebruiken. De geschikte toestellen van macOS Golden Gate 27 zijn de Macs met Apple Silicon uit 2020 en nieuwer. De release van macOS Golden Gate 27 staat gepland voor september 2026.