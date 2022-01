In de Woning-app vind je op het Woning-tabblad en in de aparte kamers de beelden van je HomeKit-camera’s. Voordat je de livebeelden bekijkt, toont de Woning-app een zogenaamde snapshot die elke 10 seconde automatisch ververst wordt. Dit is een stilstaand shot van je camera, zodat je kan zien wat er gebeurt zonder de livestream te hoeven openen. Maar juist bij deze snapshots melden gebruikers problemen. Ook in Nederland speelt dit probleem, zo blijkt uit een reactie van een iCulture-lezer.



Woning-app toont oude beelden HomeKit-camera

Op diverse fora wordt sinds eind december geklaagd over het niet bijwerken van de HomeKit-camerabeelden. In de shots staat wel altijd dat het beelden van ‘Nu’ zijn, maar feitelijk gaat het om een shot van soms dagen oud. Het is onduidelijk waardoor het probleem veroorzaakt wordt en of het bij alle camera’s speelt. Gebruikers van meerdere modellen maken melding van het probleem, waaronder de Logitech Circle View, de Eufy 2C Pro en de camera’s van Arlo. Er lijkt geen verschil te zijn of de camera HomeKit Secure Video ondersteunt of alleen met standaard HomeKit werkt.

Toch speelt het probleem niet bij iedereen. Zo ervaren wij geen problemen met de Eve Cam en ook een Eufy Pan/Tilt camera geeft wel recente snapshots.

Het probleem speelt dus alleen met de snapshots in de Woning-app en niet met de livestream. Zodra je op de snapshot tikt, toont de app altijd live camerabeeld. Heb je last van dit probleem, tik dan gewoon op het stilstaande beeld om altijd de livebeelden te bekijken.

Geen oplossing beschikbaar

Het is onduidelijk of dit probleem veroorzaakt wordt door een bug in iOS of dat Apple aan de servers van HomeKit een aanpassing kan doen. Een (tijdelijk) oplossing, naast het bekijken van de daadwerkelijke livestream, is er op dit moment niet. Een herstart van je iPhone heeft niet het gewenste effect en ook het uitloggen en weer inloggen in iCloud verhelpt het probleem niet. Het is dus een kwestie van afwachten totdat Apple het probleem zelf oplost.