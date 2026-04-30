Dankzij MagSafe in je iPhone kan je je telefoon naast opladen ook uitrusten met een hoesje of zelfs met een draadloze batterij. Nu heerst er verdeling over de toekomst van deze functie.

Sinds 2020 is MagSafe een vast onderdeel van bijna elke iPhone. Nu beweert leaker Instant Digital dat Apple intern twijfelt over de toekomst van de functie en zelfs overweegt om MagSafe bij sommige iPhones te schrappen. Dat zou opvallend zijn, want deze magnetische techniek groeide in de afgelopen jaren uit tot één van de populairste iPhone-functies.

De toekomst van MagSafe is onzeker

Sinds de introductie van de iPhone 12 in 2020 heeft vrijwel elke iPhone een magnetische ring in de achterkant, beter bekend als MagSafe. Apple introduceerde daarmee magnetisch draadloos laden én een compleet ecosysteem van accessoires, zoals de MagSafe Wallet.

Inmiddels hebben talloze accessoiremakers hierop ingespeeld met speciale MagSafe-accessoires. Zelfs Google Pixel-telefoons beschikken inmiddels over een vergelijkbare techniek. Volgens de leaker kijkt Apple intern nu kritischer naar het nut van MagSafe. Daarbij zou het bedrijf afwegen of de voordelen nog opwegen tegen de extra kosten en ruimte die de techniek inneemt.

iPhone Ultra krijgt geen MagSafe

Waar vrijwel alle iPhones van de afgelopen jaren uitgerust waren met MagSafe – de iPhone SE en iPhone 16e uitgezonderd – lijkt dat dit najaar mogelijk te veranderen. Op dummy’s van de iPhone Ultra ontbreken namelijk de gebruikelijke MagSafe-magneten die bij andere voorbeeldtoestellen wel zichtbaar zijn.

Dat komt volgens geruchten doordat de iPhone Ultra uitgeklapt slechts 4,5 millimeter dik wordt. Er is daardoor simpelweg te weinig ruimte om de magneten in de behuizing te verwerken. De iPhone Ultra wordt dus mogelijk de eerste high-end iPhone sinds de iPhone 12 zonder MagSafe.

Verdwijnt MagSafe van je iPhone?

Het korte antwoord is waarschijnlijk: nee. MagSafe is uitgegroeid tot één van de populairste iPhone-functies en inmiddels bestaat er een enorm ecosysteem van accessoires rondom de techniek. Daarnaast is het niet erg aannemelijk dat Apple volledig afscheid neemt van MagSafe, mede omdat de Qi2-standaard gebaseerd is op dezelfde magnetische technologie.

Een realistischer scenario is dat MagSafe niet langer standaard aanwezig is op iedere iPhone. Apple zou er dan voor kunnen kiezen om de techniek vooral via hoesjes te ondersteunen, zoals het bedrijf eerder ook deed bij de iPhone 16e. In dat geval blijft MagSafe mogelijk exclusief voor duurdere modellen, terwijl goedkopere iPhones verder worden uitgekleed om kosten te besparen.