Accessoires iPhone 17-serie

Gerucht: ‘Apple overweegt MagSafe uit iPhones weg te halen’

Dankzij MagSafe in je iPhone kan je je telefoon naast opladen ook uitrusten met een hoesje of zelfs met een draadloze batterij. Nu heerst er verdeling over de toekomst van deze functie.
Sasha Koevoets -

Sinds 2020 is MagSafe een vast onderdeel van bijna elke iPhone. Nu beweert leaker Instant Digital dat Apple intern twijfelt over de toekomst van de functie en zelfs overweegt om MagSafe bij sommige iPhones te schrappen. Dat zou opvallend zijn, want deze magnetische techniek groeide in de afgelopen jaren uit tot één van de populairste iPhone-functies.

De toekomst van MagSafe is onzeker

Sinds de introductie van de iPhone 12 in 2020 heeft vrijwel elke iPhone een magnetische ring in de achterkant, beter bekend als MagSafe. Apple introduceerde daarmee magnetisch draadloos laden én een compleet ecosysteem van accessoires, zoals de MagSafe Wallet.

Inmiddels hebben talloze accessoiremakers hierop ingespeeld met speciale MagSafe-accessoires. Zelfs Google Pixel-telefoons beschikken inmiddels over een vergelijkbare techniek. Volgens de leaker kijkt Apple intern nu kritischer naar het nut van MagSafe. Daarbij zou het bedrijf afwegen of de voordelen nog opwegen tegen de extra kosten en ruimte die de techniek inneemt.

iPhone Ultra krijgt geen MagSafe

Waar vrijwel alle iPhones van de afgelopen jaren uitgerust waren met MagSafe – de iPhone SE en iPhone 16e uitgezonderd – lijkt dat dit najaar mogelijk te veranderen. Op dummy’s van de iPhone Ultra ontbreken namelijk de gebruikelijke MagSafe-magneten die bij andere voorbeeldtoestellen wel zichtbaar zijn.

Dat komt volgens geruchten doordat de iPhone Ultra uitgeklapt slechts 4,5 millimeter dik wordt. Er is daardoor simpelweg te weinig ruimte om de magneten in de behuizing te verwerken. De iPhone Ultra wordt dus mogelijk de eerste high-end iPhone sinds de iPhone 12 zonder MagSafe.

Verdwijnt MagSafe van je iPhone?

Het korte antwoord is waarschijnlijk: nee. MagSafe is uitgegroeid tot één van de populairste iPhone-functies en inmiddels bestaat er een enorm ecosysteem van accessoires rondom de techniek. Daarnaast is het niet erg aannemelijk dat Apple volledig afscheid neemt van MagSafe, mede omdat de Qi2-standaard gebaseerd is op dezelfde magnetische technologie.

Een realistischer scenario is dat MagSafe niet langer standaard aanwezig is op iedere iPhone. Apple zou er dan voor kunnen kiezen om de techniek vooral via hoesjes te ondersteunen, zoals het bedrijf eerder ook deed bij de iPhone 16e. In dat geval blijft MagSafe mogelijk exclusief voor duurdere modellen, terwijl goedkopere iPhones verder worden uitgekleed om kosten te besparen.

MagSafe

MagSafe is een magnetische aansluiting voor het opladen en bevestigen van je device. Er zijn twee varianten: MagSafe op de iPhone is een magnetische aansluiting om accessoires vast te plakken en om je toestel draadloos op te laden op 15 Watt, terwijl MagSafe 3 op de Mac een magnetische kabelaansluiting is. Dit voorkomt dat je MacBook op de grond valt als er iemand over de kabel struikelt. Apple maakt kabels met MagSafe-aansluiting voor de Mac en voor de iPhone zijn er allerlei accessoires zoals de MagSafe Charger. Er zijn ook MagSafe-autohouders, MagSafe-opladers, MagSafe-powerbanks en meer. Lees ook onze gids met officiële MagSafe-accessoires. Alle uitleg over MagSafe vind je hier!

2 reacties

Wat denken jullie: als Apple ooit stopt met MagSafe, hoe moet dat dan met al die carmounts? Het fijne is nu juist dat je niet bij elke nieuwe iPhone een andere carkit hoeft te kopen. Houdt Apple hier volgens jullie rekening mee in hun ontwerpfilosofie, of wordt het weer een kwestie van alles nieuw aanschaffen?

Eigenlijk weet ik het antwoord al 🤣 Ze vinden carmounts ongetwijfeld onzinnig want dat gaat toch draadloos naar CarPlay

MagSafe is handig voor mensen een motoriek probleem. Om een kabel in een apparaat te krijgen.

Apple was zo goed om rekening te houden met mensen met een beperking.

Ik hoop dat MagSafe blijft.

