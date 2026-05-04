Pride 2026 bandje voor Apple Watch

Apple onthult nieuw Pride 2026 Apple Watch-bandje en bijbehorende wijzerplaat

Nieuws Accessoires
Apple heeft het nieuwste Pride-bandje voor de Apple Watch aangekondigd. Deze keer is er weer een nieuw geweven sportbandje, in de kenmerkende Pride-kleuren.
Benjamin Kuijten -

Voor het elfde jaar op rij heeft Apple ook voor 2026 weer een nieuw Pride-bandje. Ieder jaar komt Apple met een nieuwe versie van een van haar Apple Watch-bandjes, uitgevoerd in de bekende kleuren. Apple heeft verschillende soorten bandjes in de Pride-variant uitgebracht, waaronder het klassieke sportbandje, maar ook het veel duurdere solobandje. Er zijn zelfs Nike-varianten in Pride-kleuren geweest. Voor 2026 heeft Apple weer eens het geweven sportbandje, ook wel bekend als het klittenbandbandje, in Pride-versie uitgebracht.

Pride 2026 Apple Watch bandje is er

Het nieuwe bandje heeft weer de bekende kleuren en lijkt in dat opzicht ook veel op de bandjes van voorgaande jaren. Het is hoe dan ook een vrolijk gekleurd bandje met blauw, groen, geel, oranje, rood, roze en zwart erin verwerkt. Bij de eerste versies waren het nog de eerste typische regenboogkleuren, maar inmiddels zijn daar, als onderdeel van de Pride Progress vlag, meer kleuren als roze en paars bij gekomen.

Het nieuwe bandje is vanaf vandaag te bestellen en kost zoals gebruikelijk €49,-. Als je hem nu besteld, krijg je hem al ergens de komende dagen geleverd. Uiteraard is hij bij Apple ook te kiezen in combinatie met een nieuwe Apple Watch. Het Pride-bandje van 2025 is ook nog bij Apple verkrijgbaar, voor dezelfde prijs.

Nieuwe Pride-wijzerplaat en achtergronden

Ter promotie van het nieuwe bandje voegt Apple in watchOS 26.5 ook een nieuwe versie van de Pride-wijzerplaat toe. De wijzerplaat, genaamd Pride Luminance, is een analoge klok met allerlei kleuren van de Pride-vlag er als een waaier in verwerkt. Je kan zelf kiezen voor welke kleurencombinaties je wil, want de wijzerplaat is ook nog aan te passen.

Pride Luminance 2026 wijzerplaat

Verder kun je in iOS 26.5 en iPadOS 26.5 ook nog rekenen op een bijpassende achtergrond voor je iPhone en iPad. Deze animeert ook kort bij het ontgrendelen van je toestel. watchOS 26.5, iOS 26.5 en iPadOS 26.5 worden ergens de komende weken voor iedereen uitgebracht.

Pride-wallpaper in iOS 26.5
Pride-wallpaper in iOS 26.5

Check ook ons overzicht van de eerdere Apple Watch Pride-bandjes door de jaren heen.

Bekijk ook
Apple Watch Pride bandjes 2022/2021.

Apple Watch Pride-horlogebandjes van 2016 tot nu

Apple brengt sinds 2016 speciale Pride-horlogebandjes uit. Elk jaar kwam er een ander design en voor liefhebbers is het leuk om ze allemaal te verzamelen. Toon je ware kleuren met deze Apple Watch Pride-horlogebandjes in regenboogkleuren!

Plaats een reactie

Het laatste nieuws over accessoires van iCulture

Gerucht: 'Apple overweegt MagSafe uit iPhones weg te halen'
Met deze 10 functies zet de AirPods Max 2 de toon 
Eerste smart home-camera met Matter nu verkrijgbaar: wat zijn de voordelen?
Deze nieuwe bedrade Aqara-deurbel met HomeKit is nu te koop (en is beter bestand tegen het Nederlandse weer)
Sonos onthult nieuwe draagbare Play-speaker én een nieuwe variant van een bestaande speaker

Apple Watch

De Apple Watch is de smartwatch van Apple. Het allereerste model verscheen in 2015 en daarna verscheen er elk jaar een nieuwe generatie. Met de Apple Watch kun je je hartslag meten, berichten ontvangen en versturen, apps installeren en betalen met Apple Pay. Wil je een Apple Watch kopen, bekijk dan de verschillende Apple Watch-modellen die momenteel verkrijgbaar zijn. Je kunt je smartwatch steeds een ander uiterlijk geven met Apple Watch-horlogebandjes.

Apple Watch 2023
Alles over de Apple Watch Apple Watch-modellen Apple Watch kopen Apple Watch 4G kopen Refurbished Apple Watch kopen Apple Watch vergelijken Apple Watch in roestvrij staal Apple Watch-horlogebandjes Apple Watch repareren Apple Watch Ultra: het topmodel

Ook interessant

Mickey Mouse op de Apple Watch.

Laat Mickey en Minnie Mouse op je Apple Watch vertellen hoe laat het is

Tips
watchOS 26 beta

Vierde beta van watchOS 26.5 voor testers is verschenen

Nieuws
Apple Watch Activiteit ringen voltooid.

Het is de Dag van de Aarde: zo scoor je de exclusieve medaille op je Apple Watch 

Tips
Apple Watch Ultra 3 met Digital Crown

Apple kan hardnekkige vastlopers op de Apple Watch nu veel sneller fixen

Nieuws
Apple Watch Nauwkeurige start bij workout

Met Nauwkeurige start begint je Apple Watch-workout altijd op tijd

Tips
Apple Watch zaklamp gebruiken.

Zo gebruik je de zaklamp op de Apple Watch

Tips

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar