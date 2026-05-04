Voor het elfde jaar op rij heeft Apple ook voor 2026 weer een nieuw Pride-bandje. Ieder jaar komt Apple met een nieuwe versie van een van haar Apple Watch-bandjes, uitgevoerd in de bekende kleuren. Apple heeft verschillende soorten bandjes in de Pride-variant uitgebracht, waaronder het klassieke sportbandje, maar ook het veel duurdere solobandje. Er zijn zelfs Nike-varianten in Pride-kleuren geweest. Voor 2026 heeft Apple weer eens het geweven sportbandje, ook wel bekend als het klittenbandbandje, in Pride-versie uitgebracht.

Het nieuwe bandje heeft weer de bekende kleuren en lijkt in dat opzicht ook veel op de bandjes van voorgaande jaren. Het is hoe dan ook een vrolijk gekleurd bandje met blauw, groen, geel, oranje, rood, roze en zwart erin verwerkt. Bij de eerste versies waren het nog de eerste typische regenboogkleuren, maar inmiddels zijn daar, als onderdeel van de Pride Progress vlag, meer kleuren als roze en paars bij gekomen.

Het nieuwe bandje is vanaf vandaag te bestellen en kost zoals gebruikelijk €49,-. Als je hem nu besteld, krijg je hem al ergens de komende dagen geleverd. Uiteraard is hij bij Apple ook te kiezen in combinatie met een nieuwe Apple Watch. Het Pride-bandje van 2025 is ook nog bij Apple verkrijgbaar, voor dezelfde prijs.

Ter promotie van het nieuwe bandje voegt Apple in watchOS 26.5 ook een nieuwe versie van de Pride-wijzerplaat toe. De wijzerplaat, genaamd Pride Luminance, is een analoge klok met allerlei kleuren van de Pride-vlag er als een waaier in verwerkt. Je kan zelf kiezen voor welke kleurencombinaties je wil, want de wijzerplaat is ook nog aan te passen.

Verder kun je in iOS 26.5 en iPadOS 26.5 ook nog rekenen op een bijpassende achtergrond voor je iPhone en iPad. Deze animeert ook kort bij het ontgrendelen van je toestel. watchOS 26.5, iOS 26.5 en iPadOS 26.5 worden ergens de komende weken voor iedereen uitgebracht.

