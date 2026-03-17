Aqara Camera Hub G350 met Matter

Eerste smart home-camera met Matter nu verkrijgbaar: wat zijn de voordelen?

Aqara heeft met de Camera Hub G350 de eerste Matter-geschikte beveiligingscamera voor binnen uitgebracht. Maar wat heb je daar nou eigenlijk aan en wat heeft dit model nog meer te bieden?
Benjamin Kuijten -

Jaren geleden verscheen de Matter, de smart home-standaard waar alle bekende platformen zoals Apple Home en Google Home mee samenwerken. De afgelopen jaren zijn fabrikanten steeds meer gaan inspringen op Matter-ondersteuning, waaronder IKEA met een hele reeks aan Matter-producten. Maar de Matter-standaard ondersteunde nog geen beveiligingscamera, een belangrijke categorie binnen smart home. Sinds Matter-versie 1.5 is die camerasupport er eindelijk en nu is er ook een camera op de markt die dit ondersteunt: de Aqara Camera Hub G350.

Eerste Matter-camera beschikbaar

Dankzij ondersteuning voor Matter kan een beveiligingscamera eenvoudig gekoppeld worden aan alle smart home-systemen die Matter ondersteunen. Het voordeel voor fabrikanten is dat ze zo maar een platform hoeven te ondersteunen, zodat een camera meteen op meerdere systemen hetzelfde werkt. Het zorgt voor uniformiteit in de bediening tussen bijvoorbeeld Apple Home en Google Home. Ook zorgt het voor een soepelere streaming van de camerabeelden, ongeacht het systeem je gebruikt. Althans: in theorie. Op dit moment ondersteunt bijvoorbeeld Apple Home nog niet de Matter-versie 1.5 en dus ook geen beveiligingscamera’s via Matter. Het is nog niet bekend wanneer dat gaat komen, maar mogelijk voegt Apple dit met iOS 27 toe.

Eve Outdoor Cam HomeKit beveiligingscamera bij de voor voordeur.

Matter krijgt eindelijk ondersteuning voor camera's: dit is er nieuw in de smart home-standaard

Goed nieuws voor de smart home-standaard Matter: er komt eindelijk ondersteuning voor videocamera’s. Het is misschien wel de belangrijkste categorie die nog ontbrak.

Als Apple-gebruiker zijnde heb je op dit moment dus ook nog geen voordeel aan een dergelijke Matter-camera. Maar gelukkig ondersteunt de Aqara G350 Camera Hub ook nog gewoon alle native systemen, waaronder Apple Home en Google Home. Je kunt hem dan ook nog steeds zo gebruiken zoals je wellicht al van andere Aqara-camera’s gewend bent, inclusief ondersteuning voor HomeKit Secure Video.

Aqara Camera Hub 350 functies

De Aqara Camera Hub 350-beveiligingscamera voor binnen heeft twee ingebouwde lenzen, waarvan eentje met 4K-resolutie en eentje met een 2,5K-resolutie. Met deze camera’s kun je tot 9x inzoomen, waarbij de beeldkwaliteit volgens Aqara optimaal blijft. De camera kan 360 graden draaien en kan ook kantelen, zodat je altijd goed zicht houdt op je huis. Er zit een trackingfunctie in, zodat die personen of dieren automatisch kan volgen. Hij heeft lokale AI-detectie, 2-wegaudio en een nachtmodus via infrarood.

Aqara Camera Hub G350 met 360 graden view

Omdat het een hub is, kun je de Aqara G350 ook gebruiken als Matter-controller voor andere Aqara-producten, maar ook als Zigbee-hub en Thread Border Router. Hij kan daardoor al je andere Aqara-apparaten met elkaar laten verbinden, ongeacht de verbindingsprotocol. Met de Thread-functie vergroot hij ook je Thread-netwerk, zelfs binnen de Apple Woning-app.

De camera heeft een privacymodus, waarmee de cameralenzen naar binnen draaien er twee gesloten ‘oogjes’ verschijnen. Op die manier kun je dus ook goed zien dat de camera niet mee kan kijken. Beelden kunnen lokaal opgeslagen worden op een microSD-kaartje, maar je kan ze ook opslaan via HomeKit Secure Video en je iCloud-account. De beveiligingscamera heeft qua ontwerp wat weg van een konijntje, maar de oren zijn slechts een rubberen hoesje die je er eventueel af kan halen.

Aqara Camera Hub G350 Privacy Mode

De Aqara Camera Hub G350 is vanaf nu verkrijgbaar bij Amazon voor €139,99. Aqara heeft ook nog een optioneel abonnement genaamd HomeGuardian voor cloudopslag. Vandaag heeft Aqara ook de Aqara Doorbell G400 uitgebracht, een nieuwe weerbestendige en bedrade slimme deurbel met HomeKit.

Aqara Doorbell G400

Deze nieuwe bedrade Aqara-deurbel met HomeKit is nu te koop (en is beter bestand tegen het Nederlandse weer)

Aqara heeft de nieuwe bedrade G400-deurbel uitgebracht. Deze deurbel heeft een hogere weerbestendigheid en een gunstiger camerabeeld dan eerdere Aqara-deurbellen.

HomeKit

Ontdek alles wat je met HomeKit kunt doen, Apple's overkoepelende systeem voor slimme apparaten in huis. HomeKit en de Woning-app zijn de basis van Apple's smart home-platform, waarin je slimme lampen, deursloten, sensoren, raambekleding, camera's en meer aan elkaar kan koppelen en met elkaar kan laten samenwerken. Apparaten met HomeKit-ondersteuning werken ook met Siri. Bovendien werken accessoires die geschikt zijn voor de de smart home-standaard Matter ook compatibel met HomeKit en de Woning-app. Onze belangrijkste artikelen over HomeKit en smart home, overzichtelijk op een rijtje.

HomeKit: Woning-app in iOS 16 met knoppen en tegels
Alles over HomeKit HomeKit handleiding voor nieuwe gebruikers HomeKit-producten in Nederland Woning-app van HomeKit gebruiken De beste HomeKit-tips De beste HomeKit-apps HomeKit deursloten HomeKit-camera's Slimme stekkers met HomeKit HomeKit-knoppen Rookmelders met HomeKit HomeKit routers HomeKit bedienen op verschillende manieren Slimme luchtreinigers met HomeKit HomeKit deurbellen met video Garagedeur bedienen met HomeKit en Siri Bewegingssensoren voor HomeKit

