Samsung Smart Monitor M7 en M5

De Samsung Lifestyle Smart Monitor-collectie bestaat uit twee series: de M7 met UHD-resolutie en een M5 met 1080p resolutie. De eerstgenoemde serie is in 32-inch verkrijgbaar, de andere in 27- en 32-inch. In feite zit er zoveel techniek in dat het bijna smart tv’s zijn, maar dan zonder de tv-tuner. Je kunt rechtstreeks content van je iPhone of iPad naar het scherm streamen dankzij de ondersteuning voor AirPlay 2. Ook Tap View en App Casting worden ondersteund. De schermen draaien op Tizen. Prijzen zijn nog niet bekendgemaakt, maar we weten al wel dat ze nu eerst in de Verenigde Staten, Canada en China beschikbaar komen en vanaf eind november in andere landen.



De schermen zijn gericht op een combinatie van werk en ontspanning. Omdat er Wi-Fi in zit heb je nog meer mogelijkheden. Zo kun je Microsoft Office 365 draaien op het scherm, zonder dat je een aparte computer nodig hebt. Met Remote Access krijg je op afstand toegang tot de bestanden van een laptop of andere computer. Dit werkt ook via Wi-Fi. Voor ontspanning kun je content streamen vanaf Samsung’s Smart Hub, maar het display heeft ook een eigen appwinkel met onder andere Netflix en YouTube. Spraakbediening werkt via Samsung’s eigen assistent Bixby.

Je hebt twee HDMI 2.0-aansluitingen aan de achterkant. Op de M7-serie heb je drie USB 2.0-poorten en op de M5-serie heb je er twee. Ook is er ondersteuning voor Bluetooth 4.2. Op de M7 vind je ook een USB-C-aansluiting met 65 Watt power, zodat deze je MacBook opgeladen kan houden. De M7-serie is er zoals gezegd alleen in 32-inch met een UHD-resolutie van 3840 x 2160 pixels. Beide modellen ondersteunen HDR10 en een Adaptive Picture mode voor het automatisch optimaliseren van de beeldkwaliteit. Dit houdt in dat de helderheid en kleurtemperatuur worden aangepast op het omgevingslicht. Een speciale modus reduceert de hoeveelheid blauw licht.

Samsung heeft de wereldwijde beschikbaarheid aangekondigd in een persbericht, waar je ook meer informatie en specs vindt. Je kunt ook op de productpagina kijken. Samsung denkt dat er door het vele thuiswerken behoefte is aan een ander type scherm, waarbij je technologie thuis anders gebruikt en meer digitale activiteiten uitvoert.