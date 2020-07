In iOS 14 voegt Apple redelijk veel nieuwe functies toe aan de Camera- en Foto's-app op je iPhone. In dit artikel bespreken we wat je kunt verwachten!

Sommige verbeteringen in de Camera- en Foto’s-app zul je alleen op de nieuwere iPhone 11 en 11 Pro (Max) vinden, maar er is ook nieuws voor iPhone XS- en iPhone XR-gebruikers. Functies die eerst voor de nieuwste toestellen waren komen nu ook naar deze iPhones. De veranderingen kunnen gedurende de testperiode nog worden aangepast, maar heel anders zal het niet worden.

Nieuwe functies voor de Camera in iOS 14

We hebben bepaalde wijzigingen al eens besproken, maar we vinden dat ze nog wel wat extra aandacht verdienen.

Dit zijn de vernieuwingen voor de Camera-app in iOS 14:

#1 Videoformaat wijzigen in de Camera

Een langgevraagde functie onder veel iPhone-gebruikers is de mogelijkheid om het videoformaat te wijzigen in de app. Er stond notabene al een symbool om het huidige formaat aan te geven. Wanneer je daar nu op tikt wordt het videoformaat aangepast. Dat kan dus bijvoorbeeld van HD naar 4K zijn, of van 30FPS naar 60FPS, afhankelijk van waar je op tikt. Je kunt niet voor 720p kiezen, maar dat kan nog wel als je naar de Instellingen-app gaat en het handmatig kiest.

Deze functie zal werken op alle geschikte iOS 14 apparaten. Natuurlijk kun je niet alle beeldformaten opeens gebruiken op alle iPhones, want dat blijft nog wel toestelspecifiek.

#2 iPhone 11 functies komen naar iPhone XS en iPhone XR

De iPhone 11 heeft op iOS 13 een andere interface en set functies dan de iPhone XS en XR. Dat vonden we bij de introductie al raar, want een interface is niet persé iets waar je een nieuwere processor voor nodig hebt. Dat dacht Apple waarschijnlijk ook en daarom hebben de iPhone XS en XR vanaf iOS 14 de nieuwe Camera-interface.

Deze wijziging heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat deze iPhones nu ook QuickTake ondersteunen. Dat is een manier om sneller video’s te schieten en burstfoto’s te maken. Je kunt dan de sluiterknop indrukken en direct naar rechts vegen om een filmpje te maken. Dit werkt sneller dan handmatig naar de videomodus gaan, al is de beeldkwaliteit dan wel wat beter.

#3 Volumeknoppen krijgen extra functie

Op de iPhone XS (Max), XR, 11 en 11 Pro (Max) kun je vanaf iOS 14 ook de volumeknoppen gebruiken voor QuickTake. Voorheen kon je de knoppen alleen gebruiken om een foto te schieten alsof het een echte sluiterknop was. Vanaf iOS 14 kun je de volume-omlaag knop gebruiken om gauw een filmpje te maken als je eigenlijk in de fotomodus zit. De volume-omhoog knop wordt gebruikt om burstfoto’s te maken. Je iPhone maakt dan op hoog tempo veel foto’s om bijvoorbeeld een snel bewegend object vast te leggen.

Meer nieuwe Camera functies

Bovenstaande functies zijn wat ons betreft het meest noemenswaardig, maar het zijn niet alle vernieuwingen. Hieronder hebben we er nog meer voor je klaarstaan:

Camera-app is nu 90% sneller en start tot 25% sneller op. Portretfoto’s maak je tot 15% sneller achter elkaar. Nieuwe symbooltjes wanneer je het Camera-appicoon ingedrukt houdt op je beginscherm. In de instellingen: Raster staat nu onder het ‘Compositie-‘kopje samen met de volgende functie.

Nieuwe mogelijkheid om selfies te spiegelen. Staat standaard uit, maar te wijzigen in de instellingen. Je kunt nu prioriteit geven aan snel een foto maken wanneer je de app opent, maar dat kan kwaliteit kosten. Nieuwe belichtingscompensatie op iPhone 11 (Pro) voor optimale belichting. Hulp voor het stabiliseren van foto’s in de Nachtmodus op iPhone 11. Camera-app zou nu beter QR-codes moeten scannen. Op de iPad: tweemaal tikken op het videoscherm wijzigt de beeldverhouding.

Foto’s app krijgt nieuwe functies in iOS 14

Niet alleen de Camera, maar ook de Foto’s-app krijgt nieuwe functies dit najaar. Deze zijn op meer apparaten beschikbaar dan nieuwe functies in de Camera. Dit zijn ze!

#1 Nu veel verder inzoomen dan voorheen

Heb je een foto genomen en staat er héél ver in de verte iets waar je maar geen chocola van kunt maken? Dan kun je op iOS 14 verder inzoomen dan voorheen (zie afbeelding). Het werkt met alle soorten afbeeldingen, dus ook geïmporteerde bestanden. Grappig genoeg is deze mogelijkheid al eens eerder in iOS verschenen, maar dan als bug. Nu lijkt Apple het te omarmen.

#2 Verbeterde privacy in apps van derden

Sommige apps hebben toegang nodig tot een foto om er goed gebruik van te kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan collage-apps, die nutteloos zijn zonder foto’s. Maar waarom zou je die apps in één keer ál je foto’s laten inzien? Precies. Apple geeft je in iOS 14 de optie om zelf foto’s te selecteren die een app mag uitlezen. Die selectie kun je aanpassen wanneer een app weer nieuwe foto’s nodig heeft. De optie om gewoon alle foto’s toe te staan blijft wel bestaan.

Wanneer je een foto selecteert krijg je ook meteen de nieuwe fotokiezer te zien. Deze is overzichtelijker en laat je zoeken door foto’s inclusief gezichten en locaties.

#3 Navigeren door de Foto’s-app gaat beter

Er zijn redelijk wat nieuwe manieren toegevoegd om te navigeren door je de Foto’s-app. Ten eerste zijn albums nu te sorteren van oud naar nieuw en andersom. Verder kun je nu op een andere manier in- of uitzoomen wanneer je in je overzicht van foto’s bent. Tik op de drie puntjes rechtsboven en kies ‘Zoom in’ of ‘Zoom uit’.

In dit menu kun je ook kiezen voor ‘Filter’. Zo kun je sneller bijvoorbeeld alle bewerkte foto’s zien, of juist alleen je video’s. Het is mogelijk om twee filters te selecteren, zoals Favorieten en Video’s. Zo heb je sneller gevonden wat je zoekt.

Meer functies voor de Foto’s-app

Het houdt niet op bij de bovenstaande nieuwe functies. Hieronder hebben we nog meer vernieuwingen en wijzigingen voor je opgesomd:

Recent verwijderde foto’s zijn nu gesorteerd met de nieuwste foto’s beneden. Live Photos genomen met iOS 14 zien er beter uit in het Foto’s-tabblad. Herinneringen-video’s zijn verbeterd met o.a. nieuwe muziek, betere stabilisatie en betere framing. Wanneer je een filter over een video gooit gebeurt het toepassen meer op de achtergrond. Je kunt bijschriften toevoegen aan foto’s. Deze worden gesynchroniseerd en zijn ook zoekbaar. Uiteraard met nieuw Widget voor iOS 14.

