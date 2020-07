Pantone-app herkent kleur in 25 seconden

Pantone Color Match Card

Pantone maakt allerlei kleurenwaaiers die je op een voorwerp kunt leggen om de kleur te bepalen. Dat moet je doen met het blote oog. In theorie is het ook mogelijk om aan de hand van een iPhone-foto een kleur te bepalen, maar erg nauwkeurig is dat niet. Door de kleur van het omgevingslicht en slimme aanpassingen die de camera doet om je foto extra sprekend te maken, klopt de kleur niet altijd. Daar heeft Pantone iets op gevonden: je legt een kartonnen kaartje met referentiekleuren in beeld en de iPhone-camera kan op basis daarvan bepalen om welke kleur het gaat. De app is gratis, maar het kartonnen kaartje dat net iets groter is dan een creditcard, kost €16.



Het werkt op de iPhone 6s en nieuwer en op de iPad Pro’s vanaf 2017. Opvallend is dat de iPhone 11 er niet bij staat, maar we gaan er vanuit dat het daarop ook werkt. De nauwkeurigheid zou volgens de makers in de buurt komen van de duurdere apparatuur om kleuren te herkennen. De kaart en de app vertellen je in 25 seconden om welke Pantone-kleur het gaat. Het werkt voor objecten, materialen en oppervlakken.

Werkt met Pantone Connect-app

Je hebt er de Pantone Connect-app voor nodig. Hiermee kun je de kleur vastleggen, zoeken naar de beste match en de kleur opslaan in een palet, zodat je deze later kunt gebruiken in de Pantone Connect-extensie voor Adobe Creative Cloud. Het werkt voor gratis en betaalde Pantone-accounts.

Het gaat om een gelamineerd kartonnen kaartje met hoesje, die je op het materiaal legt. Je kunt de camera onder elke gewenste hoek op het kaartje richten. Via een gat in het midden is de kleur van het materiaal te zien. Vervolgens krijg je meerdere opties om de kleur te matchen. Het werkt het beste bij goede lichtomstandigheden met weinig spiegeling en glans.

De kaart is los verkrijgbaar (€16,79) met gratis bezorging. In de VS betaal je $15 en kun je ook een bundel van 25 stuks voor $300 aanschaffen. Die optie is er in Nederland en andere Europese landen helaas niet. De prijs klinkt natuurlijk wat belachelijk voor een stukje karton, maar de echte waarde zit natuurlijk in de software die ermee samenwerkt en die iets meer moeite kostte dan het drukken van een stukje karton.